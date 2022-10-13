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Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
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Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.
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МИД объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
МИД России объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
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Министерство иностранных дел России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции в связи с отсутствием официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных российских ведомств и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
В ведомстве подчеркнули, что обращение Мишустина было направлено еще 5 октября. При этом, отмечается в сообщении на сайте МИД, есть информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании.
В МИД пояснили, что если в допуске российских экспертов будет отказано, то Москва будет исходить из того, что странам есть, что скрывать, либо они покрывают исполнителей диверсий.
Москва не будет признавать никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать специалисты из России.
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.
Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.
Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.
Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно воспринял идею российского президента о создании газового хаба
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, уже сформулированы первые поручения по этой теме, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что Россия фактически не контактирует с европейскими странами, так как они и сами не хотят переговоров. По его словам, на данный момент европейские партнеры являются оппонентами.
Представитель Кремля подчеркнул, что газовый хаб является очень интересной темой, добавив, что Европе в данный момент придется втридорога покупать у американцев сжиженный газ. В то время как «Турецкий поток» остается единственным надежным маршрутом.
Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.
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Ушаков: Россия не получала от Эрдогана предложений о пятисторонних переговорах по Украине
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган ни разу не предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине
России не поступало ни одного предложения от президента Турции Реджепа Эрдогана об организации встречи России, США, Британии, Германии и Франции по теме конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он пояснил, что о таком предложении писали только СМИ. Сам Эрдоган такой идеи не предлагал, передает ТАСС.
Ушаков уточнил, что по дипломатическим каналам такого предложения также не было. Помощник президента подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов, однако пока непонятно, что обсуждать.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает справедливое завершение конфликта на Украине дипломатическим путем.
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У Захаровой возникли вопросы к главе Минобороны Дании из-за расследования на «Северных потоках»
Представитель МИД России Захарова задала три неудобных вопроса главе Минобороны Дании
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После заявления министра обороны Дании Мортена Бедскова о затруднениях расследования на «Северных потоках» из-за снарядов Второй мировой, у официального представителя МИД России Марии Захаровой возникли к нему вопросы.
Она спросила министра, не мешали ли снаряды времен Второй мировой войны, якобы находящиеся на дне Балтийского моря, прокладке газопровода. Также попросила его объяснить появление в 2015 году под трубой «Северного потока – 1» снаряда НАТО, написала она в своем Telegram-канале.
Еще один вопрос касался того, знает ли министр обороны, что в подмосковных лесах продолжают находить снаряды времен Второй мировой, что не мешает строить дома и дороги.
Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, «затрудняют расследование» ЧП на «Северных потоках».
В четверг МИД России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран по поводу привлечения представителей ведомств России и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
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Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Стало известно о намерении Эрдогана обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Турецкий гостелеканал TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Также ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор, приводит сообщение телеканала РИА «Новости».
Ранее Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
Также сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры российского и турецкого лидеров стартовали в Астане
В канцелярии турецкого лидера сообщили о начале переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане.
Сам Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой российского государства возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества Анкары в этом процессе, передает РИА «Новости».
Ранее глава Турции призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной. По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития».
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В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Путин и глава Турции Эрдоган провели переговоры, которые длились около 1,5 часов
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры тет-а-тет в рамках саммитов СВМДА и СНГ в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сообщается, что встреча продлилась около 1,5 часов. Песков уточнил, что лидеры говорили тет-а-тет, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что Эрдоган позитивно отнесся к предложению Путина о создании в Турции газового хаба. Этот вопрос будет прорабатываться.
Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.
Песков: Европе предстоит оценить ущерб от вывода из строя «Северных потоков»
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе только предстоит узнать, какой ущерб нанесен энергобезопасности
Жителям Европы еще только предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя «Северных потоков», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вывод из эксплуатации самой структуры «Северных потоков», за исключением одной оставшейся живой нитки «Северного потока – 2», ударил в целом по потенциалу энергобезопасности. Кроме того, остался вопрос в ценах, позволят ли они Европе оставаться конкурентоспобной экономикой, передает РИА «Новости».
Так, по его мнению, остается неизвестным, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. «Поэтому очень много вопросов, на которые в настоящий момент ответа нет», – добавил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу. Газпром уже заявил о готовности строить транспортные мощности на Черном море.
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Путин рассказал Эрдогану о диверсии на «Турецком потоке»
Президент России Путин заявил Эрдогану о надежности «Турецкого потока», несмотря на попытки взорвать газопровод
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».
На встрече с Эрдоганом Путин отметил, что именно турецкому президенту удалось осуществить проект создания «Турецкого потока», в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный, несмотря на то, что его пытались взорвать на территории России, передает ТАСС.
«Но, слава Богу, этого не случилось, и газопровод успешно работает», – подчеркнул Путин.
Напомним, Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, а также попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». По словам президента России, диверсию на газопроводе планировали совершить украинские спецслужбы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия превратит Турцию в газовый хаб.
Миллер назвал объем повреждений «Северных потоков»
Глава Газпрома Миллер сообщил о необходимости заменить значительную часть трубы в «Северных потоках»
Трубы системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой, для ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
По его словам, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
«Эксперты говорят – чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», – передает ТАСС его слова.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы, потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Путин допустил возможность хаба в Турции определять цены на газ
Президент Владимир Путин заявил, что предлагаемый газовый хаб в Турции сможет в будущем определять цены на топливо
Предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать определяющей цены на голубое топливо площадкой, исключающей политизацию этого вопроса, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.
По его словам, создание такого хаба может стать точкой не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос. Путин добавил, что в данный момент цены заоблачные, а с помощью хаба ситуацию можно будет регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической повестки, передает ТАСС.
Также на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане Путин подчеркнул, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру.
По итогу встречи российский лидер обратил внимание, что им с Эрдоганом удается регулярно контактировать, несмотря на санитарные и политические ограничения. «Это дает хорошие результаты», – отметил он.
Ранее Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Франция начала поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию
Франция начала отправлять в Германию газ в обмен на электроэнергию
Франция начала поставки газа в Германию на фоне энергетического кризиса, газ поставляется через узловой пункт между двумя странами возле населенного пункта Нидергайльбах в федеральной земле Саар, сообщил оператор GRTGaz в Париже.
В сообщении говорится, что Париж проявляет солидарность с немецким соседом, поэтому напрямую поставляет газ. В ходе первого этапа Германия будет каждые сутки получать из Франции 31 гигаватт/час газа. Максимально возможные поставки составляют 100 гигаватт/часов в сутки, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поставки газа были вызваны резким сокращением поставок газа из России в Европу, а также в рамках европейской солидарности в сфере энергетической безопасности.
Атомные электростанции Франции в это же время будут получать электроэнергию, чтобы благополучно пережить критические зимние месяцы.
Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Путин заявил о скором запуске Турцией первого энергоблока АЭС «Аккую»
Президент России Владимир Путин рассказал, когда в Турции запустят первый энергоблок АЭС «Аккую»
Работа по строительству АЭС «Аккую» в Турции идет по плану, Москва и Анкара смогут выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.
Российский лидер добавил, что работа на площадке идет по плану. Трудятся там около 20 тыс. человек. Согласно графику, первый энергоблок станции удастся запустить к столетию Турции.
«Где-то в мае следующего года планируется завезти ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в столицу Казахстана 13 октября. Глава страны выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. А 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия».