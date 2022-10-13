В ДНР призвали «отрубить» системы связи ВСУ

Донецкий депутат Бердичевский: Для успеха на фронте необходимо уничтожать систему связи ВСУ

У ВСУ на сегодняшний день есть два основных преимущества: численное превосходство и очень хорошие системы связи, что позволяет им сдерживать наше наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.

«Обстановка на фронте достаточно сложная. Мы ведем активное наступление на Артемовском направлении силами ЧВК. Бойцы очень мотивированные, поэтому все идет в активном темпе. Но, к сожалению, на других направлениях сил пока не хватает, украинская армия численно все еще превышает нас», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Помимо того, что на Украине сейчас продолжается мобилизация и новые бойцы прибывают на фронт, в ЕС и Британии продолжается подготовка новых украинских подразделений. И, надо сказать, они оттуда приезжают очень мотивированными. Поэтому пока мы не достигнем паритета сил, перспективы по освобождению территории достаточно туманны», – отметил собеседник.

«Вместе с тем активные бои сегодня ведутся в направлении Марьинки и Красногоровки, а также на направлениях Горловка – Майорск и Ясиноватая – Авдеевка. Везде, кроме Артемовского направления, идут позиционные бои», – пояснил он.

«Также нельзя сказать, что обстрелы украинской инфраструктуры как-то сказались на поведении и тактике ВСУ. Однако одна из первоочередных задач, которая должна стоять перед нами, – это «отрубить» для ВСУ возможность использования спутников, позволяющих им действовать согласованно. У противника в целом достаточно высокий уровень связи, задействованы передовые натовские системы передачи данных. Поэтому для достижения успехов на фронте использующуюся ВСУ связь нужно уничтожать вместе с энергосистемой Украины», – полагает парламентарий.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские войска освободили поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска. Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях, а также сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД