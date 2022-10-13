Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР

Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам

Российский танкист рассказал о взорвавшемся Javelin в руках у бойца ВСУ в момент выстрела

Поставляемые украинским военным западные противотанковые ракетные комплексы Javelin нередко выходят из строя, один из них взорвался в руках у украинского солдата, рассказал командир российского танкового взвода.

«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голова оторвалась от взрыва», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что эти комплексы нередко взрываются в руках у стрелков, поскольку попадают в руки к ним старыми и отсыревшими.

Ранее Вашингтон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на поставку украинской армии 1800 систем Javelin на 311 млн долларов.

До этого Вашингтон сообщал об очередном пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов. В него включили боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.