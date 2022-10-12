Российские войска пресекли прорыв ВСУ у села Кисловка в Харьковской области

Вооруженные силы России выбили украинские подразделения с окраин Кисловки под Харьковом

ВС России не позволили украинским войскам прорвать оборону Кисловки в Харьковской области, населенный пункт был атакован ВСУ и наемниками одновременно с трех направлений, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что на Купянском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Сообщается, что положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.

ВСУ также предприняли безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Атаки были отражены.

По данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

Также на Краснолиманском направлении пресечены попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.

По данным Минобороны, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российские войска отразили попытку атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

Также российская армия отразила атаки ВСУ на Криворожском и Андреевском направлении.

ВС России также нанесли огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.

Кроме того, уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец. Российские войска к тому же сорвали переброску украинских резервов в район боевых действий.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой народной республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

В районе Запорожья ударом был поражены штаб националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), узел связи националистического формирования «Азов» (запрещен в России) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Ранее Минобороны сообщало, что истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит самолет Су-24 ВСУ.