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Названа дата старта поездов «Ласточка» по Крымскому мосту
В Минтрансе России заявили о назначении поездов «Ласточка» для перевозки пассажиров по Крымскому мосту
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Пассажирские поезда «Ласточка» будут дополнительно назначены с 13 октября между Керчью и Анапой, сообщили в Минтрансе России.
Поезда будут курсировать три раза в день. Электропоезда «Ласточка» выбрали вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее.
«Поезда будут отправляться из Анапы и из Керчи трижды в день (утром, днем и вечером), преодолевая расстояние примерно за 2 часа 10 минут», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода. По словам президента Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.
СМИ: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы две фуры
«Комсомольская правда»: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика
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В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика, в организации теракта, помимо Украины, могли участвовать и другие иностранные спецслужбы, сообщила «Комсомольская правда».
По информации сайта KP.RU, в подготовке теракта были задействованы два большегрузных автомобиля. Схема доставки была такова. Груз – 22 поддона пленки по девять рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу (американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp – прим. ВЗГЛЯД), сообщает «Комсомольская правда».
По имеющимся у издания сведениям, из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, направляющихся в Россию. Затем, по имеющимся у издания данным, машина въехала на территорию России через КПП Верхний Ларс, далее в городе Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.
«Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит, в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы», – говорится в статье.
«Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщается в материале.
В минувшую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
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Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».
По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.
Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.
Названы сроки устранения повреждений опор Крымского моста
Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил об устранении повреждений опор Крымского моста до конца недели
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Повреждение опоры Крымского моста планируется устранить к концу недели, работа по анализу тяжести повреждений еще продолжается, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями.
Хуснуллин рассказал, что водолазы все еще проверяют опоры моста, передает РИА «Новости». По его словам, в результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Он подчеркнул, что предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели.
Хуснуллин также сообщил, что металлоконструкции для Крымского моста начнут поставлять уже к концу недели.
Он уточнил, что ведется обследование железнодорожного полотна Крымского моста, предварительно, есть необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. Вице-премьер отметил, что на доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют.
После доклада вице-премьера Марата Хуснуллина Мишустин отметил, что Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. По его словам, необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки, пишет ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно.
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Власти Винницкой области Украины заявили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, сообщил глава региона Сергей Борзов.
По его словам, все службы работают, передает РИА «Новости».
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста
Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил о запуске движения по двум автомобильным полосам Крымского моста
Движение по двум автомобильным полосам Крымского моста запущено, там налажено освещение и нанесена новая разметка, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В своем Telegram-канале Хуснуллин написал, что до этого мост работал в реверсивном режиме.
Он также отметил, что на автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение, теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее.
Вице-премьер уточнил, что обследование поврежденной части моста еще продолжается.
Он поблагодарил строителей, которые работают круглосуточно, и всех специалистов силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение по автомобильной части Крымского моста пока будет доступно только для легковых автомобилей.
New York Times: За нападением на Крымский мост стоит Украина
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
РБК: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика использовали вслепую
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте, сообщает РБК.
По словам собеседника в силовых структурах, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, передает РБК.
Ранее в СК сообщили, что житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия.
Ремонтные работы на Крымском мосту решено не прерывать на ночь
Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно
Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, сообщает кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.
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Экс-посол Франции в РФ обвинил Киев в попытке втянуть НАТО в конфликт
Экс-посол Франции в России Бланшмезон: Терактом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт на Украине
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Действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт, выразил мнение бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон.
По мнению французского дипломата, данный шаг Киева можно рассматривать как провокацию, как попытку подтолкнуть Россию к жестким действиям, «выходящим за грань». Однако, как отметил Бланшмезон, президент РФ Владимир Путин «ответил в относительно умеренном ключе». Он напомнил, что в СМИ активно циркулировали предположения о якобы возможном применении Россией ядерного оружия, передает ТАСС.
По словам французского дипломата, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие шаги, «которые бы вынудили страны Запада вмешаться». Бланшмезон выразил уверенность, что Зеленский не может добиться военных успехов без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну.
Он добавил, что поставки вооружений Украине и другая военная помощь не должны перерастать в прямое вовлечение Запада в конфликт с Россией. Бланшмезон также считает, что реакция Москвы на теракт не совпала с ожиданиями Киева, поскольку в ответ Запад может лишь пообещать новые поставки оружия и санкции. «Но что могут санкции? Они никак не повлияют на соотношение сил», – сказал дипломат в эфире телеканала BFM.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ракетные удары России по территории Украины. В тот же день премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала созвать саммит НАТО после ракетных ударов России по Украине.
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Над Крымским мостом появилась надпись «Мы вместе»
В небе над Крымским мостом квадрокоптеры выстроились в надпись «Мы вместе»
Пользователи соцсетей публикуют кадры Крымского моста, в небе на которым квадрокоптеры выстроились в надпись «Мы вместе».
Кадры появившейся над Крымским мостом надписи появились в Сети.
В прошлую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузовика, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода от материка к полуострову. Авторами подрыва являются спецслужбы Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Вице-премьер России Хуснуллин заявил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, автобусы будут ходить после определения состояния полотна, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что все запланированные поезда и пассажирские, и грузовые будут полноценно пропускать по Крымскому мосту, а вот автобусное движение будет начато только после определения его состояния, пока мост открыт только для легковых автомобилей, передает РИА «Новости».
Вице-премьер призвал уменьшить количество поездок на автомобильном транспорте по Крымскому мосту, чтобы не создавать пробок и для проведения ремонтных работ поврежденного участка, автомобильное движение пока открыто в реверсивном режиме по одной полосе.
Также он отметил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, поручил составить план-график его восстановления.
Позже Хуснуллин отметил, что паромные переправы будут работать, по мере обследования будет приниматься вопрос – пускать ли на мост и грузовые машины.
«Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток.
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МИД указал на вхождение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук подчеркнул включение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как ранее Крым, вошли в состав Союзного государства России и Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что Крым – неотъемлемая часть не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.
Как сообщил Полищук, взаимодействие Белоруссии с Крымом развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической областях. Так, в Крыму торгуют товарами из Белоруссии, а жители Белоруссии отдыхают на полуострове наравне с россиянами, передает ТАСС.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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Поезд с 15 вагонами успешно прошел по Крымскому мосту
Первый состав в тестовом режиме прошел по железнодорожному пролету Крымского моста
Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.
После восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста в тестовом режиме успешно прошел поезд с 15-ю вагонами, говорится в сообщении Крымской железной дороги в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.
До этого движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
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Аксенов заявил об открытии автомобильной части Крымского моста для легковых автомобилей
Глава Крыма Аксенов сообщил об открытии автомобильной части Крымского моста для легковушек
Движение по автомобильной части Крымского моста пока будет доступно только для легковых автомобилей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов написал, что до особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. При этом отмечается, что железнодорожное сообщение будет работать в штатном режиме, а перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом.
Ранее сообщалось, что с момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тыс. пассажиров.
Власти Крыма анонсировали запуск парома для большегрузов
Врио министра транспорта Крыма Лукашенко: Паром для перевозки большегрузов начнет работу в воскресенье
Паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта начнет курсировать между Крымом и Кубанью в воскресенье, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По словам Лукашенко, с 9 октября начнет работу паром большого класса «Лаврентий», который будет перевозить большегрузный транспорт, в том числе автопоезда, передает ТАСС.
По его словам, в приоритетном порядке на паром будут пропускать рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики с лекарствами и продуктами.
Также врио министра напомнил, что уже работает паром «Керченский-2», в ближайшее время планируется запуск еще одного малотоннажного парома – «Ейск».
Лукашенко рассказал также, что с субботы через Керченскую паромную переправу перевезли порядка 100 «Газелей» и 653 пассажира.
Ранее в воскресенье сообщалось, что пассажирские автобусы в приоритетном порядке заезжают в зону таможенного контроля для погрузки на паромы, курсирующие через Керченский пролив.