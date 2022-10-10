Стало известно о связи зарубежных русскоязычных СМИ с правительствами стран Запада

Множество русскоязычных средств массовой информации за границей тесно связаны с государственными структурами Запада, они объединены критикой СВО и российского руководства, часть из них призывают к свержению «режима Путина», рассказали опрошенные RT эксперты.

Одним из главных сформировавшихся после начала СВО новых либеральных медиа стала «Служба поддержки», которую запустил в начале мая один из основателей «Медузы**», Илья Красильщик, пишет RT.

Это СМИ представляет собой платформу распространения контента в соцсетях, таких, как Instagram* и Telegram. У него есть чат-бот для обратной связи и поддержки, включая финансовую.

Главный идеологический посыл проекта указан на сайте «Службы»: «Мы против современного российского государства. Власть в России, которая восемь лет ведет войну против Украины, должна смениться. Виновные в преступлениях должны быть отданы под справедливый и публичный суд. Весь мир должен узнать правду о преступлениях режима».

Финансирование «Службы» проводится через фонд North Base Media. Им руководит бывший главный редактор The Washington Post Маркус Брокли. Красильщик объявлял об этом в своих соцсетях. Он указывал, что на эти средства Брокли было зарегистрировано НКО в Латвии, там запущен отдельный проект. На сайте фонда в числе основателей указан и сербский журналист Саша Вучинич.

Помимо работы в сербских медиа и различных венчурных фондах, Вучинич был директором Института репортажей о войне и мире (Institute for War and Peace Reporting).

Учреждение специализируется на распространении западных нарративов о различных военно-политических конфликтах. Например, раздел об Украине заполнен материалами о «массовых захоронениях в Изюме», а также заметками о перспективах подачи к России исков в международные суды.

По данным портала раскрытия расходов правительства США, Институт репортажей о войне и мире на постоянной основе получает крупные гранты от Государственного департамента Соединенных Штатов. Суммарно только за 2022 год (с перспективой на 2023-й) институту было выделено свыше 4,16 млн долларов.

Еще одним «новым либеральным медиа», претендующим на внимание русскоязычной аудитории, стал запущенный бывшим главным редактором журнала Esquire Филиппом Бахтиным проект Re-Post. В издании фактически отсутствуют новости как таковые, поскольку вся подача сопровождается тем или иным оценочным комментарием. «Непонятно, остались ли в мире страны, кроме России, в которых не любят россиян», – гласит один из таких саркастических комментариев.

Медиа издается компанией AS News Bureau, которая, в свою очередь, принадлежит другому юрлицу – AS ARIPAEV, собственнику одноимtнной газеты в Эстонии финансово-экономической направленности.

Как следует из данных эстонского государственного реестра, компания-издатель Re-Post была зарегистрирована в Эстонии 13 июня 2022 года с уставным капиталом 25 тыс. евро, а в качестве представителя указан Андрус Вахер.

Вахер в качестве издателя указан и на самом сайте Re-Post. Как следует из информации в его профиле на LinkedIn, с 2004 по 2016 год он был руководителем российского подразделения крупного частного шведского медиаконгломерата Bonnier.

В России холдингу принадлежало в свое время множество СМИ, одним из наиболее известных был «Деловой Петербург». Именно головной шведской компании теперь принадлежит Re-Post, поскольку через серию «прокладок» Bonnier владеет его издателем.

Помимо крупных проектов, основанных знаковыми фигурами в российском медиапространстве, с началом СВО сформировались и нишевые издания с антивоенной повесткой. В частности, это издание «Верстка», запущенное бывшей сотрудницей «Новой газеты», «Дождя», Republic и организатором «гендерного фестиваля» FemFest Лолой Тагаевой. Тагаева ведет свою деятельность в Праге.

Похожего формата онлайн-«самиздата» придерживается и издание «Черта», запущенное в январе 2022 года группой выходцев из разных либеральных медиа, НКО и проектов. Главредом «Черты» стал Илья Панин, ранее работавший в «Открытых медиа».