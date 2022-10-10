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Посла России срочно вызвали в МИД Молдавии из-за пуска крылатых ракет
МИД Молдавии вызвал посла России из-за полета российских крылатых ракет
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Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что российские ракеты якобы нарушили национальное воздушное пространство.
В МИД Молдавии заявили, что посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова вызвали для получения объяснений с российской стороны в связи с якобы состоявшимся пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, проследовавших транзитом через территорию страны в районе села Колбасна и города Сороки, передает РИА «Новости».
Власти Молдавии считают, что этот инцидент «чрезвычайно серьезным и прискорбным», поскольку он вызывает дополнительную напряженность.
В свою очередь минобороны Молдавии заявило, что специализированные структуры ведомства идентифицировали в понедельник три воздушные цели, пролетевшие утром над республикой.
«Появление ракет подтверждено и компетентными ведомствами Румынии и Украины», – утверждается в официальном пресс-релизе оборонного ведомства.
В минобороны отметили, что ракеты представляли опасность для гражданского воздушного сообщения над Молдавией, но пострадавших нет.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Военный эксперт Александр Бартош спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине.
В центре Киева слышны взрывы
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в центре города в Шевченковском районе
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Украинские СМИ утверждают, что в Киеве были слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Газета УНИАН в своем Telegram-канал написала, что в Киеве было слышно четыре взрыва, в столице Украины заметили дым, в Киевской области работала ПВО. По данным издания Страна.ua, жители Печерска говорят о трех сильных взрывах, также их слышали в других районах Киева, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
Ранее Владимир Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту.
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Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Ольга Шарий указала на браслет со свастикой на руке главнокомандующего ВСУ Залужного
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
«Ольга Шарий увидела удивительный браслет на руке главнокомандующего ВСУ. Отлично просто», – написал он в своем Telegram-канале.
К посту Шарий прикрепил фотографию Залужного, на его руке виден браслет со свастикой.
Валерия Залужный с 2018 года по 2019 год он был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего объединенными силами. С 2019 года Залужный стал командующим войсками оперативного командования «Север», в 2021 году был назначен главнокомандующим ВСУ.
Напомним, ранее в ЛНР заявляли, что кресты вермахта на военной технике Киева – это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, родовой знак карателей.
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Взрывы слышны в Киевской, Львовской и Житомирской областях, в Днепропетровске и Хмельницком
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В результате взрывов в Киеве есть погибшие и раненые, произошли взрывы в Житомирской и Киевской областях, в Днепре и Хмельницком, Львовской области.
Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о взрывах в Житомирской и Киевской области, там работает ПВО, передает РИА «Новости».
Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей спрятаться в укрытиях, он не исключил новых прилетов.
Как сообщает украинское издание Страна.ua, взрывы также раздаются в Хмельницком и в Тернополе.
Кроме того, в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) сообщается, что взрывы в Киеве продолжаются, также есть информация о взрывах во Львове.
По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах, передает ТАСС.
Ранее власти Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис Зеленского и здание СБУ.
Расстрел пророссийских жителей Купянска сравнили с хроникой ВОВ
Журналистка Марина Ахмедова сравнила видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной
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Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка Марина Ахмедова сравнила появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной.
Ахмедова прокомментировала появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска. «А теперь нам остается смотреть на это. Это те же самые кадры Великой Отечественной, только с цвете. И эта оранжевая куртка на мужчине, и эта стрижка женщины – они такие свои, как будто только вышли со мной из одного магазина. Глядя на эти тела и на это последнее тело, слетающее с насыпи, можно чувствовать только любовь – к ним, принявшим муку. Можно заболеть от любви к ним. И никакого прощения преступникам. Никогда. Даже тем, кто просто нацепил желто-голубое на аватарку. Прощения – не будет, нет. Придет время, будет суд – и человеческий и высший», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
«Преступник, выложивший видео, отредактировал свой первоначальный пост, дописав, что это видео из телефона русского солдата. В первоначальной версии этого не было. Он просто хотел таким образом запугать жителей освобожденных и освобождаемых территорий. 2. Метаданные – сегодняшний день. У меня есть объяснение, почему это видео было выложено. Просто нацисты варятся в собственном соку, вокруг них – все такие. Их информационная среда – вся такая. А потому, то, что нам кажется чудовищным, им кажется нормальным, обычным, естественным. Вот поэтому в последнее время со стороны Украины так много проколов. Она же костенеет с каждым днем в своем зле», – написала Ахмедова позже в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале.
«Это видео выложил нацист из «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске (позже, спохватившись, дописал, что видео – «с телефона оккупанта»). Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией. Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали. Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это – жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме…», – написал в свою очередь военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. 12 сентября глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. 20 сентября в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск.
СМИ: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы две фуры
«Комсомольская правда»: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика
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В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика, в организации теракта, помимо Украины, могли участвовать и другие иностранные спецслужбы, сообщила «Комсомольская правда».
По информации сайта KP.RU, в подготовке теракта были задействованы два большегрузных автомобиля. Схема доставки была такова. Груз – 22 поддона пленки по девять рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу (американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp – прим. ВЗГЛЯД), сообщает «Комсомольская правда».
По имеющимся у издания сведениям, из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, направляющихся в Россию. Затем, по имеющимся у издания данным, машина въехала на территорию России через КПП Верхний Ларс, далее в городе Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.
«Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит, в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы», – говорится в статье.
«Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщается в материале.
В минувшую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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Медведев отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска
Зампред Совета Безопасности РФ Медведев отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска
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Преступление ВСУ в Купянске будет расследовано. При этом реакция России в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу журналистки Наданы Фридрихсон прокомментировать появившееся в Сети видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска.
«Надана: Экс-командир «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) Жорин опубликовал видео из Купянска, как тела умерших людей скидывают в яму. С подписью «Расплата будет». Позже дописал, что видео с телефона «оккупанта». Как отреагирует Россия? Какие могут быть последствия для Украины на международном уровне, на ваш взгляд?» – опубликовала журналистка Надана Фридрихсон в своем Telegram-канале вопросы, адресованные заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву.
«Медведев: Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права…», – процитировала журналистка ответ заместителя председателя Совета Безопасности РФ.
Напомним, в сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.
10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
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Ракетные удары нанесены по целям на Западной Украине
Крыминформ: Удары нанесены по целям на Западной Украине, пропали свет и интернет
Очевидцы сообщают об ударах по целям на Западной Украине. Сообщается об отключении интернета и электричества.
Очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого и Львова , в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Кроме того, сообщается о второй волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киевской области.
Ранее местные СМИ рассказали, что в столице Украиныбыли слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Кремль ответил на вопрос о применении ядерного оружия в связи с терактом на Крымском мосту
Песков назвал неверной постановку вопроса о теракте на Крымском мосту в контексте ядерной доктрины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.
«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», – ответил он на вопрос РИА «Новости», означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
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Власти Украины признали разрушение 11 важных инфраструктурных объектов
Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны
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Важные объекты инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, некоторые области обесточены, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Он также заявил, что некоторые украинские области остались без света, и призвал быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью, передает РИА «Новости».
Между тем мэр Харькова заявил, что подача электричества и воды нарушено во всех районах города.
«Нет электроэнергии – нет подачи воды», сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.
В то же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось о работе ПВО в Одессе, также взрывами повредило крышу Центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта
Минобороны: Отражены атаки ВСУ на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях
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Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал, заявили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики.
Отмечается, что все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, указали в Минобороны.
В сообщении говорится, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
В Минобороны подчеркнули, что на Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, указали в ведомстве, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.
«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
В пресс-службе добавили, что на Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье.
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Российская артиллерия ударила по скоплению украинских войск у Кременной
Вооруженные силы России ударили при помощи артиллерии по скоплению украинских войск в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная, передает корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что журналисты были свидетелем работы разведки группировки «О» («Отважные»). При помощи тепловизионного прибора группировка сумела выявить скопление ВСУ, сообщает РИА «Новости».
Удары по украинским войскам были нанесены из РСЗО «Град». Эти действия привели к повреждению нескольких машин ВСУ, а также к тому, что личный состав понес потери убитыми и ранеными.
Как рассказал российский разведчик журналистам, ВСУ пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. За последние дни удалось сорвать несколько попыток наступления.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Кременная в ЛНР противотанковыми минами, произведенными в Германии.
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Эксперт спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине
Военный эксперт Бартош: В ответ на удары по Украине Запад усилит действия Киева на фронте
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Власти Украины не рассчитывали, что наш ответ на теракт на Крымском мосту будет таким интенсивным. Они как обычно воплощали в жизнь пожелания Вашингтона и Лондона, а теперь им и простым украинцам приходится расплачиваться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Бартош.
«Я не думаю, что сегодняшние прилеты по Украине – это разовая акция. Скорее это логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться. Когда украинские власти готовили теракт на Крымском мосту, они наверняка предполагали, что последует ответ России. Но они рассчитывали на удары невысокой интенсивности и по не самым значительным объектам», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Вместе с тем, вся операция по Крымскому мосту готовилась не по инициативе Зеленского, а была подсказана ему из Вашингтона и Лондона. В ответ на сегодняшние прилеты Запад и украинские власти безусловно продолжат продвигать антироссийскую пропаганду, попытаются усилить военные действия на фронте. Кроме того, нет сомнений, они будут наращивать обстрелы новых регионов России», – отметил собеседник.
«Мы, в свою очередь, должны всеми силами защищать свои территории, в том числе те, которые совсем недавно вошли в состав России. Наша принципиальны задача – принимать самые решительные меры, чтобы отбросить противника на расстояние, не позволяющее ему наносить удары не по одной из этих территорий. Кроме того, мы должны обездвижить противника, в том числе путем уничтожения энергетической инфраструктуры», – убежден эксперт.
В понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
«Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
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Эксперт оценил значимость ракетных ударов по территории Украины
Военный эксперт Рожин: Запад и Зеленский не предполагали столь жесткого ответа за теракт на Крымском мосту
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Ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры должны стать системными. Для этого у нас есть все необходимое. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Борис Рожин, комментируя ракетные утренние удары по территории Украины.
«Пока не очень понятно, как долго продолжатся массированные удары. Но совершенно ясно, что с военной точки зрения это хороший знак», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
По словам собеседника, «США и Великобритания не стали считаться с потенциальными разрушениями на Украине после теракта на Крымском мосту, Зеленский и подавно с ними не считается». «Даже если они и предполагали, что наш ответ будет жестким, им было всё равно, насколько жестким он будет», – пояснил он.
«Нам сейчас важно не останавливаться и достигать поставленных целей. Очевидно, что вне зависимости от нашего ответа войну против России западные политики не прекратят. В ближайшее время стоит ожидать обстрелов Донецка, Луганска и приграничных территорий России», – предполагает эксперт.
«Поэтому нам нужно продолжать подобные массированные удары, разрушая энергетическую инфраструктуру Украины. Настало время снять перчатки и просто бить по врагу. Разговоры закончились. Мы в силах и дальше наносить как подобные удары, так и значительно сильнее», – заключил Рожин.
В понедельник были нанесены ракетные удары по ряду украинских городов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране, а также о погибших и раненых в результате взрывов.
Так, очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого, в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что удар был нанесен по критической инфраструктуре. В результате была временно приостановлена работа городских ТЭЦ.
Он также заявил, что запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение. Пока часть города осталась без света, треть светофоров попросту не работают.
Кроме того, сообщается об очередной волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
На фоне ударов движение поездов на всех линиях метрополитена в Киеве приостановлено, подземные станции работают как укрытие, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Жителей города призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, станции метро в Киеве будут работать как укрытие.
Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.
По словам главкома ВСУ Залужного, по Украине запущено в общей сложности 75 ракет. При этом данные по «прилетам» продолжают поступать. По состоянию на 11.35 мск в украинских СМИ сообщалось о 83 ракетных ударах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Белорусский телеканал показал пьяных украинских пограничников
Белорусский телеканал ОНТ показал видеокадры поведения украинских пограничников после употребления алкогольных напитков
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Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе «Будет дополнено» видеокадры поведения украинских пограничников после употребления алкогольных напитков.
В первом эпизоде, который был продемонстрирован белорусским телеканалом, «бравые» украинские бойцы вместо несения службы на Гомельском участке границы с Белоруссией занимались рыбалкой, которая, как отметил телеведущий, не обходится без употребления алкогольных напитков, передает РИА «Новости».
На втором видео люди в форме пограничников курили и показывали неприличные жесты в сторону Белоруссии. На третьем – двое мужчин в камуфляже, сидя в кустах, направляли оружие в объективы белорусских камер видеонаблюдения.
«На Мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают все те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно», – говорится в комментарии к ролику.
«Героями» последнего видеофрагмента стали два бойца, у одного из которых в руках бутылка, а другой идет шатающейся походкой и падает.
По словам ведущего, кадры с камер наблюдения на белорусско-украинской границе предоставил государственный пограничный комитет республики.
Накануне Минск обвинил Киев в планировании удара по Белоруссии. В тот же день председатель ГПК Белоруссии Лаппо обвинил Украину в подрыве пограничных мостов и минировании приграничных дорог.