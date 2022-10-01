Власти Германии пригрозили немцам последствиями из-за отказа экономить газ

Рудковская оценила стоимость замка Пугачевой в поселке Грязь

Цена замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в поселке Грязь в 1 млрд рублей сильно занижена, в недвижимость вложено гораздо больше, заявила продюсер Яна Рудковская.

По словам Рудковской, дом окружает большая территория, есть летний театр, сам замок очень красивый, внутренне убранство – выше всяких похвал, но Грязь – это очень специфичный район, где мало элитной недвижимости, а земля сама по себе стоит не очень дорого, передает ФАН.

Продюсер считает, что с точки зрения инвестиций это прекрасное вложение, в него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей.

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«И, если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», – заявила Рудковская.

По ее словам, что покупатель на замок Пугачевой найдется среди бизнесменов, которые захотят приобрести себе «сувенир на память».

«Тем более за такую адекватную цену. Замок очень хорошо и основательно спроектирован и явно простоит еще не одну сотню лет», – подчеркнула продюсер.

Между тем, риелторы считают, что замок Пугачевой в деревне Грязь будет продаваться очень долго.

Президент Kalinka Group Екатерина Румянцева заявила РИА «Новости», что первые разговоры о том, что комплекс был выставлен на продажу, появились сразу после начала спецоперации на Украине, однако еще не были подтверждены. Она также сказала, что месяц назад компания спрашивала о возможности просмотра, но получила отказ.

Румянцева добавила, что в силу специфики объекта его продажа может сильно затянуться.

«Цена завышена. Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое, а фасад тоже весьма своеобразный», – отметила Румянцева.

В то же время владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал запрашиваемую цену адекватной, отметив, что лот может быть интересен в первую очередь ценителям творчества певицы, но найти клиентов сейчас на такую элитную недвижимость очень сложно.

Как сообщила председатель совета директоров «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова, «замок Пугачевой» – условное название группы объектов в Одинцовском городском округе Московской области, включающей много земельных участков и построек. При этом ни по одному из этих кадастровых номеров певица не числится единоличным собственником, а в большинстве объектов даже долевой собственности не имеет.

Эксперт добавила, что подобные очень дорогие лоты в Подмосковье есть, и экспонируются они, как правило, очень долго. «У всех резиденций, подобных замку в деревне Грязь, есть один шанс – найти человека, реально вожделеющего именно этого объекта, и тогда цена окажется вторичной. В противном случае сбыть их даже по вдвое дешевле себестоимости будет не так-то просто», – подытожила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.

По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.

До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.

Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.

Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.

При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.