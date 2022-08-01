В Германии чиновник предложил замещать газ из России топливом из бананов

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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 17:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
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Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
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Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии чиновник предложил замещать газ из России топливом из бананов
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Заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России, сообщает газета Bild.
«В бытовых отходах зарыты сокровища, это наше золото. Из банановой кожуры производят природный газ, благодаря этому нам может понадобиться меньше газа из России», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Чиновник также призвал повысить долю перерабатываемого мусора с 67% до 100%, что позволит обеспечить энергией около 400 тыс. человек.
По мнению Бауманна, достижению подобной цели будет способствовать введение должностей «мусорных детективов на общественных началах» – людей, которые «периодически будут заглядывать в мусорные баки» и контролировать соблюдение предписаний о разделении отходов. Особенно актуальным проведение подобной работы будет в «многоквартирных домах с низким социальным контролем», считает он. По признанию чиновника, он и сам «иногда выступает в качестве детектива» и «дает соответствующие разъяснения» соседям.
В настоящее время власти ФРГ рассматривают ряд мер для сокращения потребления энергии на фоне снижения поставок газа из России. В частности, в некоторых министерствах решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России.
В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе
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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с Die Zeit.
По его мнению, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду». «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», – приводит слова политика РИА «Новости».
Он издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».
«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», – предупредил премьер-министр Саксонии. Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».
Накануне председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что Россия якобы намеренно «обрубила» поставки газа 12 странам Евросоюза. В тот же день в МИД Германии во время переговоров министров иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и Греции Никоса Дендиаса после упоминания энергетического кризиса и России погас свет.
Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Газпром: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока»
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Поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы Газпрома Виталий Маркелов.
«В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – сказал он в эфире «России-24», передает ТАСС.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Российская компания планирует опубликовать часть переписки с компанией Siemens.
Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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Фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок газа Россией 12 странам
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Россия «намеренно обрубила поставки газа 12 странам Евросоюза», заявила председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
О каких именно странах идет речь, она уточнять не стала. Также фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока газа из России и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая якобы «создает трудности» для жителей европейских стран, сообщает РБК.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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На переговорах в МИД Германии после упоминания энергокризиса погас свет
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Главы МИД Германии Анналена Бербок и ее коллега из Греции Никос Дендиас обсуждали предложения по преодолению энергетического кризиса и президента России Владимира Путина, когда внезапно в конференц-зале погас свет.
«На переговорах в МИД Германии после упоминания энергетического кризиса и Путина внезапно погас свет. Весьма символично», – отмечается в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Также исчез звук, транслируемый микрофоном. Позднее неполадки были устранены.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
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Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
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Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Газпром прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа
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Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, говорится в сообщении холдинга.
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», – передает ТАСС сообщение холдинга.
Ранее российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
До этого в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Эксперт: Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении
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«Вся ситуация вокруг Канады, Siemens и турбины Газпрома ведет к скорой остановке газопровода «Северный поток – 1», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром заявил, что отправка турбины из Канады в Германию нарушает условия контракта.
«Для прокачки газа по «Северному потоку – 1» осталось только две турбины малой мощности, которые позволяют прокачивать в сумме только 33 млн кубометров в сутки, тогда как максимальная прокачка газопровода – около 200 млн кубометров в сутки. Совсем не факт, что Siemens успеет уладить все вопросы с Газпромом до того, как оставшиеся две турбины выработают свой ресурс и тоже будут остановлены», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Газпром, судя по всему, говорит о несоответствии контракту документов, в которых указано, что турбина была отправлена из Канады в Германию, поскольку ее должен был непосредственно получить Газпром. «В Москве обратились к Западу: а легален ли такой прием? В канадской генеральной лицензии об исключении из санкций разрешено чинить до 2024 года пять турбин – но не эту, первую. И у Газпрома возник вопрос к ее статусу, потому что получается, что она будет отправлена в Россию как контрабанда», – пояснил аналитик.
В целом же, указал он, вполне возможно, что таким способом Газпром хочет «проучить» Запад, который ведет политику двойных стандартов: нарушает свой же закон, когда выгодно, но в остальных случаях давит на Москву санкциями. «Компания хочет держать газовый рынок Европы в напряжении, потому что для нее это выгодно. После остановки турбины цена газа превысила 2000 долларов США за тысячу кубометров. Если зимой Россия продолжит поставлять газ через Украину или «Турецкий поток», то нынешние высокие цены будут отражаться в ценах отгрузки по контрактам Газпрома в зимний период. Поэтому, чем выше цена сейчас, тем дороже Газпром будет продавать газ потом – именно в отопительный сезон, когда европейцы точно не смогут отказаться от российских поставок», – пояснил Юшков.
Собеседник сказал: снижение поставок газа из России не позволяет европейцам подготовиться к отопительному сезону, накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах. Поэтому зимой они будут вынуждены импортировать много газа и, соответственно, не смогут отказаться от услуг Газпрома. «В целом это демонстрация того, какой результат получил коллективный Запад за то, что в течение двух месяцев ввел такое количество санкций против России», – сказал он.
Впрочем, добавил специалист, совсем не факт, что ЕС теперь придется переходить к «Северному потоку – 2». «Европейцы настолько демонизировали это газопровод, что им сейчас крайне сложно запустить его. Шольц говорил, что запуск «Северного потока – 2» будет означать поднятие белого флага в противостоянии с Москвой. В целом, видимо, в Брюсселе полагают, что, если в Европе наступит крайний дефицит газа, когда население может оказаться без отопления, вот тогда они могут запустить «Северный поток – 2». Но Россия явно исходит из того, что это будет только начало переговоров, смысл которых будет заключаться в получении Москвой гарантий того, что после окончания отопительного сезона трубопровод не будет закрыт или остановлен навсегда», – подчеркнул Юшков.
В пятницу замглавы Газпрома Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. «В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – приводи ТАСС его слова.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют Газпром в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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В Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса
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Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса, говорится в статье, опубликованной на сайте британской Financial Times (FT).
Согласно изданию, высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в ЕС и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции стран – членов сообщества. Хотя, как отмечает издание, многие западные политики видят весомый эффект санкций ЕС для российской экономики, ряд государств Евросоюза обеспокоены тем, что эта политика дорого обходится им самим и бьет по карманам собственных граждан, передает ТАСС.
В то же время издание со ссылкой на источники в ЕС проинформировало об отсутствии четких планов по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы на данном этапе. Более того, неназванный представитель правительства Германии также подтвердил неготовность резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении России в ближайшее время.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Немецкий министр призвал прекратить демонизировать Россию
Страны Запада должны перестать демонизировать Россию, заявил глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн журналу Compact.
Он отметил, что США, а также страны НАТО отстаивали свои интересы, а для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и дважды – в Ирак, передает «Прайм».
«Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», – сказал Херманн.
По его мнению, Запад мог после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако НАТО предпочло политику расширения своего военного блока на восток.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду».
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Глава Минфина Германии предложил отказаться от газа в производстве электроэнергии
Необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.
По словам министра, Германии следует «работать над тем, чтобы после газового кризиса не последовал энергетический кризис». «Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас», – цитирует его ТАСС.
Линднер считает, что у вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека достаточно полномочий для такого шага.
«Вместо этого нам нужно получить другие мощности», – сказал Линднер, напомнив о возможности продления срока эксплуатации атомных электростанций в Германии. «Можно много говорить о том, чтобы не закрывать безопасные и безвредные для климата атомные электростанции, а использовать их при необходимости до 2024 года», – уточнил министр.
Он добавил, что старается подать населению пример рачительного использования электроэнергии, в том числе путем перевода на экономный режим работы кондиционеров в его офисе. «Никакого повышения налогов, потому что это усугубит экономический кризис. В бюджете есть целых 10 млрд евро на незавершенные проекты и непредвиденные расходы», – отметил глава Минфина, говоря о целесообразности дополнительных бюджетных расходов для противодействия кризису.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
Боррель заявил о сокращении закупок российского газа странами ЕС в два раза
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные главой дипломатии Евросоюза в интервью Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
При этом он добавил, что невозможно «требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь». «Мы не можем творить чудеса», – подчеркнул Боррель.
Касаясь темы введения штрафных пошлин на российский газ, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось Брюсселем, однако было отвергнуто. Вместо него, по словам политика, было принято «твердое решение» «прекратить покупать нефть [из РФ] с конца года», теперь ЕС находится «в процессе прекращения закупки газа [из России]». Дальнейшее сокращение импорта российского газа, как считает он, произойдет «быстро».
Боррель также не согласился с тем, что российская экономика не пострадала в результате введенных Западом санкций. Более важным, чем уменьшение потребления российского газа, по его мнению, являются усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром». «Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях», – сказал он, приведя в пример российские танки, в которых используются западные компоненты.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Стало известно об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву
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Киев проинформировал бундесвер, что у нескольких из семи поставленных на Украину Panzerhaubitze 2000 начали появляться сообщения об ошибках, которые якобы произошли от повышенной нагрузки из-за высоких темпов стрельбы, пишет Der Spiegel.
По информации издания, через месяц после поставки на Украину немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 несколько гаубиц оказались на износе и нуждаются в ремонте, передает РБК.
Как при этом объясняют немецкие военные, такая ошибка может быть связана с высокими темпами стрельбы при использовании артиллерийских орудий украинскими вооруженными силами, что создает повышенную нагрузку на механизм заряжания оружия.
Также предполагается, что украинские военнослужащие сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии.
Издание отмечает, что бундесвер дополнительно отправит на Украину запасные части, чтобы устранить неполадки. Помимо того, немецкое правительство ведет переговоры о создании центра по ремонту вооружений в Польше.
Немецкое руководство разрешило компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставить Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро.
В июне СМИ сообщали, что Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтверждала, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
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СМИ: В Нидерландах начали запасаться дровами из-за роста цен на газ
Высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов, пишет газета Volkskrant.
По данным газеты, дрова в Нидерландах становятся дефицитным товаром, цены на них растут, так как люди начали массово закупать их к зиме из-за роста цен на газ, передает РИА «Новости».
Один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк опасается, что в середине лета у него могут закончиться дрова из-за ажиотажа, вызванного растущими ценами на газ. По его словам, обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.
Новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer и проблемы с поставками из-за ситуации на Украине также создали сложности для поставщиков дров. Staatsbosbeheer больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что при сжигании бревен выделяется углекислый газ.
Между тем, поставки дров из стран Восточной Европы в этом году также сократились из-за последствий украинского конфликта и торговых запретов.
Все это влияет на стоимость дров: теперь они стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году.
Накануне оператор шведских электросетей Svenska kraftnаt предупредил о возможности отключений электроэнергии ближайшей зимой.
Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
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Газпром в 2022 году увеличил экспорт газа по «Силе Сибири» в Китай на 60,9%
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За семь месяцев 2022 года Газпром по газопроводу «Сила Сибири» увеличил экспорт газа в Китай на 60,9%, следует из данных российской компании.
В частности, в июле поставки по «Силе Сибири» регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.
«В январе–июле 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 262,4 млрд куб. м газа. Это на 12% (на 35,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2% (на 3 млрд куб. м)», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Отмечается, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
«Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 31 млрд куб. м.», – сказано в сообщении.
При этом, по данным Gas Infrastructure Europe, на 30 июля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 29,6 млрд куб. м. Вместе с тем в некоторых странах Европы, например, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России нужно получить возможность быстро менять направление поставок сырья. Поэтому в перспективе возможно объединение ориентированной на Европу газотранспортной системы с «Силой Сибири».
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