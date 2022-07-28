В Мюнхене отключат фонтаны и подсветку ратуши для экономии газа

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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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«Жизнь Виктора Бута важнее, чем равноценность обмена»

США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер Из архива жены В.Бута Аллы Бут/ТАСС,
Сандурская Софья/Агентство «Москва»,
Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Похоже, Москва и Вашингтон близки к тому, чтобы совершить второй за несколько месяцев обмен заключенными. Если в апреле в Россию удалось вернуть летчика Андрея Ярошенко, то сейчас речь идет о возвращении знаменитого предпринимателя Виктора Бута. С этой инициативой выступил президент США Джо Байден. Как в Москве относятся к идее обмена и какие выгоды в данном случае преследует Вашингтон? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Американское лобби теряет власть на Украине

Новый генеральный прокурор Андрей Костин слывет «полностью человеком Ермака» president.gov.ua
В прежде монолитном окружении Зеленского возникла трещина между двумя группами влияния – проамериканской и пробританской. Лидер «британцев», шеф аппарата Зеленского Андрей Ермак быстро усиливается. Доказательством этому в среду стало назначение на пост генерального прокурора Андрея Костина – «человека Ермака». Примечательно, что на конфликт с Россией две «англосаксонские» партии смотрят уже по-разному. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Борьба с Антоновским мостом – это «битва за избушку лесника»

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Почему ВСУ с такой маниакальной настойчивостью бьют по Антоновскому мосту? Мне видится только один логичный ответ: выведение его из строя – это отличный повод для пиара успехов ВСУ при их полном отсутствии. Подробности...

Договорится ли Шредер с Путиным о газе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа отправила в Москву эмиссара для переговоров с российским президентом. В Берлине и Брюсселе начинают понимать, что не вытягивают санкционную войну против РФ. Вопрос лишь в том, достаточно ли у них понимания для того, чтобы начать конструктивно договариваться. Подробности...
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Сила Израиля становится слабым местом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если раньше положение маленькой страны с большими возможностями было преимуществом Израиля, то теперь размер начинает иметь значение. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Мюнхене отключат фонтаны и подсветку ратуши для экономии газа

    28 июля 2022, 17:54

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши, рассказал бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

    «Чтобы мы хорошо пережили зиму, мы должны значительно сократить потребление электроэнергии и тепла. Мы все призваны внести свой вклад», – приводятся слова Райтера в пресс-релизе на сайте администрации города, передает РИА «Новости».

    Также глава города анонсировал снижение минимальной температуры и прекращение подачи горячей воды в офисах и школах на период летних каникул. Будет отключены на ночь фонтаны и подсветка ратуши. Уже сейчас почти половину всех светофоров отключают при отсутствии сильного трафика на дорогах, отметил бургомистр.

    Его ганноверский коллега объявил, что в столице Нижней Саксонии ради экономии отключат горячий душ в спортзалах и бассейнах. При этом в самих помещениях температура может быть понижена до 15 градусов.

    В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.


    В Siemens заявили о препятствии для ввоза турбины для «Северного потока»
    		   25 июля 2022, 21:20
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.

    «Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.

    «Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.

    Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.

    Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.

    В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

    Коментарии (13)
    Газпром обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей на «Северном потоке»
    		    27 июля 2022, 16:59
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на «Северном потоке», заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».

    На отправной компрессорной станции «Северного потока» установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: 5 ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега – 25 тыс. часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны – в данном случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, передает заявление Маркелова «Интерфакс».

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

    Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже». 

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

    На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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    Эксперт назвал вероятные цели визита экс-канцлера Шредера в Москву
    		    26 июля 2022, 22:19
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Бывший канцлер Герхард Шредер может зондировать в Москве почву в попытке узнать, на какие уступки согласится пойти Россия по поводу поставок газа в ФРГ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД германист Виталий Волков. Ранее супруга Шредера сообщила, что ее муж прибыл в Москву на переговоры «по энергетике».

    «Не думаю, что канцлер Олаф Шольц мог через своего предшественника передать какие-то предложения, поскольку отношения Шредера с однопартийцами сейчас очень сложные. В августе будет даже решаться вопрос об исключении из партии», – отмечает Виталий Волков, эксперт Центра исследований кризисных ситуаций, 20 лет проработавший в Германии.

    По мнению Волкова, нынешнее поколение немецких политиков не в состоянии вести эффективный диалог с Кремлем: им не хватает опыта и умения. «После того как Шольц назвал «смехотворными» сообщения о геноциде в Донбассе, контакты стали невозможны», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что и Шольц, и лидер Франции Эммануэль Макрон фактически утратили возможность напрямую говорить с президентом Владимиром Путиным.

    В этой ситуации частью немецкой элиты призываются такие фигуры, как Шредер, которые могут хотя бы прозондировать почву в Москве, полагает эксперт. «Этим кругам уже трудно отступить от выбранной ранее антироссийской линии. Им нужно понять, как маленькими шажками все же можно сделать это, не потеряв полностью лица перед американцами и перед другой частью немецкого истеблишмента, которая поджимает их – «зелеными» и христианскими демократами», – полагает собеседник.

    Волков не исключает, что Шредер мог вести речь и о предложении Москвы запустить «Северный поток – 2», поскольку «Северному потоку – 1» грозит полная остановка. «Такие сигналы уже посылались. В Берлине есть политики, которые напрямую озвучивали это, в том числе глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Его за это подвергли остракизму, но вовсе не такому сильному, как можно было ожидать месяца два назад. В Германии признают, что просчитались с отказом от российских энергоносителей», – отметил эксперт. По его мнению, стороны также могли обсуждать вариант, при котором Россия сохраняет поставки по «Северному потоку – 1» в обмен на отказ Германии поставлять Украине вооружения.

    Как стало известно во вторник, бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».

    В Кремле не исключили возможности контактов президента Путина и Шредера.

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    Коментарии (34)
    Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
    		    27 июля 2022, 21:46
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.

    «Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.

    Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.

    Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.

    Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода. 

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    Коментарии (24)
    Посол Украины в ФРГ назвал ошибкой свои заявления о бандеровцах
    		    27 июля 2022, 18:50
    Фото: imago-images/TASS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский посол в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет пост, признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.

    «Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь», – заявил Мельник в беседе с Die Zeit, отвечая на вопрос, стали ли его слова причиной отзыва из Германии, передает ТАСС.

    Он добавил, что, вероятно, недооценил «эмоциональное значение», которое имеет «этот щекотливый вопрос», в особенности для Варшавы.

    «Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть», – указал дипломат.

    Он добавил, что не является националистом, и никогда им не был. По его словам, от 8 до 10 млн украинцев «стали жертвами нацистского правления».

    «Это темная глава общей истории, слепое пятно в Федеративной Республике, с которым необходимо бороться. Со своей стороны я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам», – сказал Мельник.

    Он уточнил, что должен выехать из Берлина через несколько недель, и охарактеризовал отзыв из Германии как «рутинное дело».

    Украинский посол Андрей Мельник неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.

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    Коментарии (28)
    Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
    		    26 июля 2022, 16:12
    Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.

    «Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».

    Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.

    Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».

    В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.

    Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».

    В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).

    Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса. 

    Коментарии (26)
    Немецкая Siemens опровергла заявление Газпрома о невыполнении ремонта турбин для «Северного потока»
    		    28 июля 2022, 11:11
    Фото: Maurizio Gambarini/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Немецкий концерн Siemens заявил, что не получал никаких сообщений о повреждениях в ответ на обвинения Газпрома в невыполнении ремонта турбин для «Северного потока».

    «В настоящее время у нас нет доступа к турбинам, и мы до сих пор не получили от Газпрома никаких сообщений о повреждениях. Поэтому мы должны исходить из того, что турбины находятся в рабочем состоянии», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) сообщение компании.

    В спецзаявлении компания отметила, что плановое техническое обслуживание и в будущем может проводиться без проблем.

    «Действующее в настоящее время разрешение канадского правительства предусматривает дальнейшее обслуживание турбин компанией Siemens Energy в Монреале с последующим введением их в эксплуатацию», – отметили в Siemens.

    Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.

    При этом ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

    На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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    Коментарии (24)
    Немцев охватило уныние из-за роста цен

    27 июля 2022, 09:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения общественного мнения Civey.

    Подавляющее большинство респондентов – 71% – ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Примечательно, что еще прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую, передает РИА «Новости».

    Кроме того, 36% опрошенных заявили, что их личное положение, включая покупательскую способность, ухудшилось вследствие значительного подорожания энергоресурсов и продуктов питания.

    В целом нынешнее экономическое положение 58% участников опроса оценивают, как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.

    Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15–20%.

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    В Германии не увидели техпричин сокращения поставок по «Северному потоку»

    25 июля 2022, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку» нет, заявило министерство по делам экономики и защиты климата Германии.

    Так в ведомстве отреагировали на информацию о дальнейшем сокращении Газпромом объемов поставок газа по «Северному потоку».

    «По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», – сказал представитель министерства в эфире n-tv, передает ТАСС.

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.

    Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.

    В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

    Коментарии (15)
    Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров
    		   26 июля 2022, 18:44
    Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа на европейском рынке поднялась выше 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне ситуации с «Северным потоком».

    Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 тыс. 118 долларов за тысячу кубометров, или 202 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13%.

    Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.

    Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

    В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС. 

     

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    Вице-канцлер Германии призвал снизить потребление газа в ФРГ на 15–20%
    		    26 июля 2022, 02:55
    Фото: Marijan Murat/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15–20%.

    «У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», – приводит слова вице-канцлера Германии ТАСС.

    Германия, по его словам, должна снизить потребление газа. «Мы работаем над этим», – заверил глава Минэкономики ФРГ в эфире телеканала ARD, добавив, что меры должны выполняться последовательно.

    Газ, по его словам, поступает, например, из Нидерландов и Норвегии. «Теперь это зависит от того, насколько мы экономны», – сказал он о возможных сценариях на зиму. Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, такая как больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении.

    «Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти», – признал Хабек. Тогда не будет определенных производственных цепочек ни в Германии, ни в Европе. «Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15–20%», – заключил глава Минэкономики ФРГ.

    Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».

    Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.

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    Германия заявила о долгосрочном размещении войск в Словакии
    		    27 июля 2022, 12:00
    Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время официального визита в Братиславу.

    Она заявила, что зенитные ракетные комплексы «Патриот» останутся на словацкой территории так долго, пока в них будет необходимость. «Это не однодневка, а солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) ее слова.

    По информации Бербок, общее количество военнослужащих бундесвера в Словакии достигает 640 человек, с учетом тех, что были дислоцированы в июне – немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных.

    Кроме того, Бербок и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявили о продолжении переговоров о круговых поставках вооружения на Украину, в рамках которых восточноевропейские партнеры по НАТО получают западные вооружения в обмен на боевую технику советского производства, которую они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию.

    Отмечается также, что Бербок встретилась с чешским коллегой Яном Липавским и провела переговоры, согласно которым между Германией и Чехией будут установлены круговые поставки танков на Украину. Они близки к завершению и находятся «в финальной фазе составления общего договора», который, по ее мнению, мог бы послужить моделью для аналогичных соглашений с другими странами.

    Ранее Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей. Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение. 

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    Немцы разошлись во мнениях о целях отпуска экс-канцлера Германии Шредера в Москве

    26 июля 2022, 13:43

    Текст: Александра Юдина

    Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) пытаются разгадать истинные мотивы времяпровождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в российской столице, пока тот по собственному заявлению проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».

    В соцсети мнения немецкоязычных пользователей разделились. В то время как некоторые возмутились «отпуску» экс-канцлера, другие встали в его защиту, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но: не ваше дело, где отдыхает другой человек», – пишет пользователь Konstantin.

    Другие пытаются разгадать истинную цель посещения российской столицы. «Может быть, Шредер ведет какие-то переговоры для Шольца. Зачем еще ему быть Москве?» – полагает Andy Pretzsch.

    К мнению этого пользователя присоединяется и Thomas Bude и заявил, что он, «возможно, договаривается». «Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!» – написал он.

    «Герхард Шредер: «Всегда хотел пойти в отпуске в открытый бассейн, не опасаясь за свою жизнь», – пошутил пользователь Tobi Muller, намекая на недавний негативный тренд в немецких бассейнах, где все чаще происходят драки между эмигрантами.

    В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).

    Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.

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    Прокачка газа в Германию по «Северному потоку» снизилась до 19,5% от максимума
    		    27 июля 2022, 15:29
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода, говорится в опубликованном в среду отчете регулятора о ситуации с газоснабжением страны.

    «Поток газа по «Северному потоку» снижается и в настоящее время составляет 19,5% от максимальной мощности после объявленного на сегодня сокращения объемов поставок», – приводит сообщение ТАСС. При этом указывается, что «поток газа по «Северному потоку» до 06.00 27 июля был ничем не примечателен и имел нормальные колебания». «Таким образом, на сегодняшних диаграммах снижение потока газа еще не видно», – уточнили в регуляторе.

    В то же время там указали, что ситуация с газоснабжением в ФРГ напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения. Уровень заполненности газохранилищ на данный момент составляет 66,8%.

    Кроме того, кабмин ФРГ считает, что контракты по поставкам газа не соблюдаются, не видит технических причин для сокращения поставок из России, заявила в среду заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиан Хофман на брифинге в Берлине.

    Ранее сообщалось, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины.

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

    Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже». 

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

    На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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    Берлин заявил о передаче Киеву РСЗО Mars-II

    26 июля 2022, 16:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона получила от немецкой обещанные РСЗО Mars-II, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщают информационные агентства.

    Киев получил от Берлина РСЗО Mars-II и три самоходные гаубицы, заявила Ламбрехт, передает ТАСС со ссылкой на агентство DРА.

    В конце июня правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также дальнейший план поставок. В него вошли 30 зенитных самоходных установок «Гепард», систему ПВО «Ирис-Т», три реактивных системы залпового огня типа Mars и другие вооружения. 

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