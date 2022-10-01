Рудковская оценила стоимость замка Пугачевой в поселке Грязь

Цена замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в поселке Грязь в 1 млрд рублей сильно занижена, в недвижимость вложено гораздо больше, заявила продюсер Яна Рудковская.

По словам Рудковской, дом окружает большая территория, есть летний театр, сам замок очень красивый, внутренне убранство – выше всяких похвал, но Грязь – это очень специфичный район, где мало элитной недвижимости, а земля сама по себе стоит не очень дорого, передает ФАН.

Продюсер считает, что с точки зрения инвестиций это прекрасное вложение, в него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей.

На ваш взгляд Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой? Да, значительный

Да, в какой-то мере

Нет, не имеет



«И, если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», – заявила Рудковская.

По ее словам, что покупатель на замок Пугачевой найдется среди бизнесменов, которые захотят приобрести себе «сувенир на память».

«Тем более за такую адекватную цену. Замок очень хорошо и основательно спроектирован и явно простоит еще не одну сотню лет», – подчеркнула продюсер.

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.

По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.

До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.

Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.

Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.

При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.