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Директора Пугачевой Чупракову спросили о продаже недвижимости артистки
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Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.
Чупракова заявила РИА «Новости», что не будет ничего комментировать.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей.
По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.
Ранее Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Военный аналитик Подоляка назвал вариант деблокады Красного Лимана
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Союзным войскам нужен неожиданный тактический маневр, чтобы быстро деблокировать Красный Лиман, сегодня нам надо применить суворовскую тактику ведения боя. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, комментируя сообщение властей ДНР о том, что город Красный Лиман находится в полукольце ВСУ.
«Необходимо приложить все усилия, чтобы удержать Красный Лиман, не дать противнику отбить этот город. Прямо сейчас мы наблюдаем там ожесточенные бои, идет целенаправленная атака ВСУ», – считает военный аналитик Юрий Подоляка. – «Для эффективной деблокады необходимо нанести противнику удар в тыл. По идее, это лучше всего сделать с севера – со стороны харьковского поселка Боровая. Если нанести такой удар, можно не только спасти Красный Лиман, но и добиться разрозненности элитных частей противника».
Эксперт также подчеркнул, что в данном случае не так важен численный перевес какой-либо из сторон. «Наибольшего внимания заслуживает тактическое расположение. Можно вспомнить, как побеждал Суворов – у него в битвах почти никогда не было численного преимущества. Но за счет продуманных маневров ему удавалось сеять панику в рядах противника, и тот бежал. Так и нам сегодня надо добиться паники со стороны ВСУ», – заключил Подоляка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман оказался в полукольце противника, дорога от соседнего города Сватово остается под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Кроме того, об обстановке на этом направлении газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – отметил он.
Парламентарий обратил внимание на возможную связь между обострением ситуации на фронте и церемонией принятия новых регионов в состав РФ. «Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт», – предположил собеседник.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Красный Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Украинские войска остановлены под Красным Лиманом
Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
ВСУ не могут перерезать дорогу снабжения между Торским и Красным Лиманом. Она находится под обстрелом, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Сейчас союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана, передает РИА «Новости».
Отмечается, что власти в Киеве поставили задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября на фоне вступления новых регионов в состав России.
Но украинские войска были остановлены севернее Торского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
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Трансляцию брифинга Столтенберга прервали кадры выступления Путина с Красной площади
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Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на Youtube-канале германского вещателя Deutsche Welle* (признан в России СМИ-иноагентом) была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади.
Столтенберг отвечал на один из вопросов журналистов, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры речи российского лидера, который в те же минуты выступал на Красной площади, передает ТАСС.
Путин заявил: «Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории». После этого трансляцию резко прервали, ведущий в студии сообщил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Затем, через несколько секунд, трансляция выступления генсека НАТО продолжилась.
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Лавров назвал фразу Путина, которую Киеву надо воспринимать всерьез
Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что станет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва никогда от переговоров с Украиной не отказывалась.
«Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», – передает РИА «Новости» слова Лаврова, сказанные телеканалу «Звезда».
Глава МИД России добавил, что эту фразу необходимо воспринимать всерьез.
Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Запись радиоперехвата подтвердила тяжелые потери ВСУ на херсонском направлении
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Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери на херсонском направлении, им не хватает боеприпасов, военные винят начальство в сложившейся ситуации, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров военнослужащих пятой механизированной роты 53-й бригады ВСУ.
Переговоры перехвачены в районе села Правдино Херсонской области у самой границы с Николаевской. В оригинале записи много нецензурных слов, передает РИА «Новости».
Один боец сообщает, что не хватает людей и патронов, военные сталкиваются с проблемами со связью. Сослуживец отвечает, что находится под постоянным обстрелом, «нужна с утра какая-то поддержка или на ночь».
«Или мы берем 300-х (раненых) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не… (обстреляли)», – заявил он. Другой боец сообщил, что эвакуации не будет.
Во втором фрагменте радиоперехвата взволнованным голосом еще один военнослужащий ВСУ кричит: «Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!».
В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов и постоянно спрашивают, где же подкрепление
«Звонил Одинцу, Одинец – контузия, Кот – 300-й, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что 300-е – он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно», – заявил военный.
Другой сообщает, что очень много раненых и убитых. Снова следует вопрос про подкрепления, которого так и нет: «Где этот третий бат, поддержка, так сказать?».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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Военкор Коц рассказал о ситуации в Красном Лимане
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Оборона города Красный Лиман в Донецкой народной республике продолжается, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц. По его словам, дорога жизни по трассе из Кременной через Торское по-прежнему физически не перерезана, вдоль нее создана небольшая зона безопасности.
По полям периодически пытаются прорваться группы на легкобронированной технике, они уничтожаются группами русского спецназа, сообщил Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на «изюмском наступе».
Русская артиллерия работает по тяжелой технике противника, сообщил Коц. Подошедшие резервы Южного военного округа не дают врагу замкнуть котел вокруг города, где еще остаются мирные жители, отметил он.
Обстановка продолжает оставаться тяжелой, но не катастрофической, заключил российский военный корреспондент.
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
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Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО
Украинская сторона подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, заявили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <...> В ускоренном порядке», – цитирует Зеленского ТАСС.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В августе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление
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Наступление вооруженных сил Украины не столкнулось с сопротивлением и весь его мнимый успех сводится к тому, что «наши где-то булки расслабили» и «проморгали вспышку», заявил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Авидзба заявил в комментарии Ura.ru, что ВСУ доукомплектовали в три бригады те боевые подразделения, «которые были подушатаны», присоединили к ним наемников со всего мира и отправили в наступление. «Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением», – отметил он.
Комбат привел в пример ситуацию в Красном Лимане, где ВСУ буксуют. Он отметил, что там стоит не российская армия, а ополчение, однако украинские националисты продвинуться не могут.
«Поэтому вся их эйфория… Наши где-то булки расслабили, проморгали вспышку и все. Они просто, не встретив сопротивления, пошли», – объяснил Авидзба.
Дальше, рассказал комбат, украинские силы «растянулись в кишку», и в этой «кишке», по его словам, их «перемелют». «Потом уже пойдет обратно зачистка», – заключил он.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
В пятницу Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. «Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что этот выбор – это неотъемлемое право жителей этих территорий, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По словам главы государства, за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история: «Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Авиаэксперт Гусаров объяснил выгоду введения режима «открытого неба» в Калининграде
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Режим «открытого неба» в Калининграде дает по большей части одни преимущества, причем как России, так и странам, с которыми заключено соглашение, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя объявление соответствующего режима в Калининграде с октября этого года.
В Росавиации заявили, что с 1 октября в аэропорту Храброво в Калининграде будет введен режим «открытого неба» на два года. Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области.
«В России действует режим полетов на международных линиях на основе межправительственных соглашений. Эти соглашения заключаются для того, чтобы авиакомпании двух стран летали между договорившимися сторонами на более-менее равных условиях. Никакие авиакомпании третьих стран на эти маршруты вклиниться не могут», – говорит Гусаров.
Он поясняет, что режим «открытого неба» подразумевает и полеты без ограничений вне этих соглашений, и полеты из третьих стран, и даже полеты с промежуточной посадкой. Таким образом, поскольку Калининград оказался «островом», куда даже по земле очень сложно попасть, авиация становится крайне актуальной.
«Любые авиакомпании, которые захотят туда летать, смогут это делать без ограничений. Причем это касается как пассажирских самолетов, так и грузовых. Плюс надо понимать, что Калининград – туристический регион, который пользуется спросом в том числе у иностранных туристов. К тому же, я не исключаю, что расширятся возможности по какому-то транзиту через Калининград для россиян. В нормальных условиях режим «открытого неба» дает всем плюсы: это развитие экономики, туризма и товарооборота – всего», – рассказывает эксперт.
Единственный минус, который видит Гусаров, заключается в том, что иностранные авиакомпании создадут конкуренцию российской гражданской авиации.
С первого января 2020 года в петербургском аэропорту «Пулково» была введена седьмая степень «свободы воздуха», позволяющая иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Пулково не из «домашнего» региона.
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Бербок подчеркнула желание Германии удержать другие страны от войны с Россией
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Германия делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Бербок сказала, что Берлин продолжает поддерживать Украину вооружениями, включая тяжелые. Она заявила, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией якобы нарушает Устав ООН и не может быть принято ни одной страной в мире. По мнению Бербок, даже государства, которые считали конфликт Украины с Россией исключительно европейским делом, «не на стороне России», передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.
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Путин пообещал привести в чувства горячие головы на Западе
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Россия сделает все возможное, чтобы привести в чувства горячие головы в западных страх, которые пытаются «закрывать свои дыры» за счет грабежа других государств, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин отметил, что для того, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, Западу нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры, передает ТАСС.
Он указал, что Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Слова Зеленского о НАТО расценили как приглашение к конфликту ядерных держав
Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянса вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», – цитирует Слуцкого ТАСС.
По его словам, единственным путем для Киева сейчас остается сдача оружия и возвращение за стол переговоров, в таком случае «поток кровавых жертв» украинских властей будет прекращен.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Путин в поздравлении Си Цзиньпину сказал, для чего объединились Россия и Китай
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму китайскому коллеге Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом и отметил, что Россия и Китай объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка.
По словам Путина, общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна, пишет Путин в телеграмме (текст опубликован на сайте Кремля) к китайскому лидеру, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
Путин отметил, что российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай успешно сотрудничают на самых различных направлениях, объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам, подчеркнул глава российского государства.
Президент России подтвердил готовность к продолжению диалога с председателем КНР и тесной совместной работы на благо дружественных народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и, конечно, успехов в проведении предстоящего, XX съезда КПК, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.
Об образовании Китайской Народной Республики торжественно объявил 1 октября 1949 года лидер китайской революции Мао Цзэдун в ходе специальной церемонии на площади Тяньаньмэнь. В декабре того же года коммунистическое правительство провозгласило 1 октября государственным праздником.
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Китайский дипломат Ван Кэцзянь мемом высмеял позицию Запада по «Северным потокам»
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Посол Китая в Ливане Ван Кэцзянь высмеял позицию Запада относительно инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) дипломат опубликовал мем, задав вопросы о том, кому выгодно ЧП на газопроводах.
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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