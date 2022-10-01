Директора Пугачевой Чупракову спросили о продаже недвижимости артистки

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.

Чупракова заявила РИА «Новости», что не будет ничего комментировать.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей.

По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.

Ранее Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.

Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.

Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.