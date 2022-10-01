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Опубликованы кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на полигонах в Донбассе
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Народная милиция ДНР опубликовало видео, на котором можно увидеть занятия по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки.
Бойцы осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов, противотанковых гранатометов, а также метания ручных гранат. В ролике также можно увидеть, как резервисты ведут огонь по мишеням из укрытий и окопов на одном из военных полигонов, передает ФАН.
Ранее народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных из России в зону СВО.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
До этого Минобороны показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят для спецоперации.
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Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление
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Наступление вооруженных сил Украины не столкнулось с сопротивлением и весь его мнимый успех сводится к тому, что «наши где-то булки расслабили» и «проморгали вспышку», заявил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Авидзба заявил в комментарии Ura.ru, что ВСУ доукомплектовали в три бригады те боевые подразделения, «которые были подушатаны», присоединили к ним наемников со всего мира и отправили в наступление. «Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением», – отметил он.
Комбат привел в пример ситуацию в Красном Лимане, где ВСУ буксуют. Он отметил, что там стоит не российская армия, а ополчение, однако украинские националисты продвинуться не могут.
«Поэтому вся их эйфория… Наши где-то булки расслабили, проморгали вспышку и все. Они просто, не встретив сопротивления, пошли», – объяснил Авидзба.
Дальше, рассказал комбат, украинские силы «растянулись в кишку», и в этой «кишке», по его словам, их «перемелют». «Потом уже пойдет обратно зачистка», – заключил он.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
В пятницу Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. «Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что этот выбор – это неотъемлемое право жителей этих территорий, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По словам главы государства, за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история: «Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Блинкен разрешил Киеву обстреливать освобожденные Россией регионы из оружия США
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Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкена спросили, получал ли Киев инструкции от США по вопросу использования «на востоке Украины» поставленных странами Запада вооружений. Блинкен заявил, что США не признают воссоединение ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией и считают эту территорию украинской, передает ТАСС.
Как заявил глава Госдепа, у Киева «есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята». Киев может использовать американскую помощь «по всей стране так, как Украина сочтет нужным, чтобы защищать свою территорию и при необходимости возвращать ее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва
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Решение о переносе призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, оно позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией, отметил Песков. По его словам, чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
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Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.
«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
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Западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все, заявил президент России Владимир Путин.
«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать – по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
Страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – приводит слова президента РИА «Новости».
Западные страны готовы разрушать целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу. Западу не нужна Россия, она нужна нам, сказал Путин.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Путин: США единственные в мире дважды применили ядерное оружие
США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие против другой страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин напомнил, что США стали единственной страной в мире, дважды применившие ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки, тем самым создали прецедент, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей.
Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
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В Донецке на свет появилась первая россиянка на территории ДНР
Первой россиянкой, появившейся на свет в Донецкой народной республике после воссоединения региона с Россией, стала девочка Полина, родившаяся в Республиканском Центре охраны материнства и детства.
Telegram-канал «PRO_ Республику» сообщает, что девочка весом 3350 грамма родилась 30 сентября 2022 года. Малышка и мама чувствуют себя хорошо.
Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Полина вырастет настоящей патриоткой нашей Родины. Он поздравил родителей и новую гражданку России.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Путин: РФ отстроит все разрушенные города и поселки Донбасса, Запорожья и Херсонской области
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Москва будет поступать так, чтобы жители Донбасса и других освобожденных территорий почувствовали поддержку всей России, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.
Президент заявил, что Россия будет защищать свою землю всеми средствами, отстроит все разрушенные города и поселки, будет развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения, передает ТАСС.
Он также отметил, что Украина должна с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, только таким может быть путь к миру. Также Путин отметил, что Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро.
В Кремле началась церемония принятия в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.
Ранее Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на сайте Кремля.
Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России.
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Шойгу: Запад ведет программу «анти-Россия»
Состояние мира изменилось за восемь лет с момента возвращения Крыма, и стало ясно, что речь идет о большой программе «анти-Россия», заявил министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии принятия в состав России новых территорий.
По словам Шойгу, мир изменился за восемь лет достаточно сильно. При этом стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом. По словам министра обороны, в эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется «анти-Россия», передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире.
Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Прокуратура Москвы организовала специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно. Звонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97 по будням с 09.00 до 18.00 либо по телефону 8 (495) 955-97-32.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России запускает горячую линию для родственников россиян, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции.
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Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США против референдумов
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые члены Совбеза организации достигли дна, пытаясь принять резолюцию против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В пятницу США вынесли на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Документ с обвинениями в адрес Москвы подготовили Албания и США, передает ТАСС.
Как указал постпред России, ему не известны примеры того, чтобы СБ ООН когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совбеза. «Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?» – приводит слова постпреда РИА «Новости».
Небензя сказал, что некоторые из членов СБ нарушили приличия и достигли дна. Он заверил, что Запад может не рассчитывать на поддержку Россией резолюции против референдумов, которые были проведены в полном соответствии с международным правом. «Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим.. сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть для себя не сделала», – сказал Небензя.
В результате Россия наложила вето на проект резолюции. За резолюцию голосовали 10 стран.
Китай, Бразилия, Индия и Габон воздержались от голосования по проекту резолюции, передает RT.
В документе содержались обвинения в адрес России в организации якобы незаконных референдумов «в регионах Украины» и утверждалось, что действия Москвы не могут стать основой для изменения статуса четырех регионов. Авторы призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины». От России потребовали немедленно вывести силы с Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Стало известно, как проводится медкомиссия при частичной мобилизации
Портал «Объясняем.рф» рассказал, где проводится медицинская комиссия при частичной мобилизации – в части или на базе военкомата.
В Telegram-канале «Объясняем.рф» сообщается, что при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия). Если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение, говорится в сообщении.
Ранее на портале сообщили, что людям, имеющим бронь, выдадут удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – заявил Кадыров.
Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
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Путин назвал расизмом распространяемую в мире русофобию
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Распространяемая по всему миру русофобия, безусловно, является расизмом, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Президент заявил, что расизмом является также безапелляционная убежденность Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира, «кто не с нами, тот против нас» – странно даже все это звучит, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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