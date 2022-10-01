Стало известно, как проводится медкомиссия при частичной мобилизации

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1 октября, суббота | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва
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Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед.
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Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее.
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Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать.
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стало известно, как проводится медкомиссия при частичной мобилизации
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Портал «Объясняем.рф» рассказал, где проводится медицинская комиссия при частичной мобилизации – в части или на базе военкомата.
В Telegram-канале «Объясняем.рф» сообщается, что при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия). Если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение, говорится в сообщении.
Ранее на портале сообщили, что людям, имеющим бронь, выдадут удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Путин потребовал исправить все нарушения при частичной мобилизации
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Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза призвал исправлять ошибки, допущенные при частичной мобилизации, разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.
Путин указал, что с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения даны. Сформулированы критерии, по которым проводится частичная мобилизация. Президент напомнил, что призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он отметил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Это требование, которое должно выполняться неукоснительно.
Путин заявил, что в ходе мобилизации возникает много вопросов, от граждан поступает много информации на эту тему. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь, сказал глава государства. По тем гражданам, которым полагается отсрочка, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, отметил президент: «Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания».
«Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, например, в госпиталях – зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», – заявил президент.
Путин указал, что по его поручению в призывные комиссии включены прокуроры соответствующих уровней.
«Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал. В ряде субъектов Федерации созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является оказание гражданам необходимой помощи. Прошу доложить о принимаемых мерах, а всем должностным лицам – обеспечить самое тесное взаимодействие с органами прокуратуры на всех уровнях», – подчеркнул глава государства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Военком Дербента Мусаев принес извинения за инцидент с громкоговорителями
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Военком Дербента Фарид Мусаев принес свои извинения после того, как мужчин из Дербента призывали в военкомат через громкоговорители на машинах.
Он попросил прощения за некорректную информацию, которая ранее распространялась через громкоговорители. Также он попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Мусаев указал, что никаких изменений в частичной мобилизации нет, призыву подлежат те категории граждан, которые были объявлены ранее, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, решение дербентских властей об оповещении людей для явки в военкомат с помощью громкоговорителей это «несусветная глупость», сказал глава Дагестана Сергей Меликов.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и просит «всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города» с паспортом и военным билетом.
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Военный комиссар Новосибирской области объявил в розыск уклонистов от мобилизации
В Новосибирской области начался розыск первых уклонистов от частичной мобилизации, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.
Кудрявцев объяснил, что сотрудники комиссариатов или уполномоченные сначала приходят по месту жительства гражданина, который подлежит частичной мобилизации. Если призывника нет дома, опрашиваются его родные, соседи. Сотрудник, который принес повестку, не имеет права заходить в квартиру и проводить в ней обыск. Может быть сделан запрос по месту работы. Повестку может вручить кадровик.
«Критерий только один – лично в руки. Местоположение – где угодно. И ночью, и днем, и на улице. По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата. Но, опять же, лично в руки и под роспись», – передает Сибкрай.ру слова Кудрявцева
Он добавил, что если и тогда невозможно найти человека, то составляются списки, и они уже передаются в полицию. Сотрудники МВД ищут беглецов по своим базам. Таким образом, в розыск уже поданы первые уклонисты в регионе.
Комиссар напомнил, что получение повестки не означает автоматически призыва.
«Мы прекрасно понимаем, что, например, в 15 лет, когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», – добавил Кудрявцев.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Власти назвали призывной возраст для рядовых мужчин-медиков
Предельный призывной возраст для мужчин-медиков рядового и сержантского составов составляет 50 лет, для женщин – 45 лет, сообщает портал «Объясняем.рф».
По сообщению портала, предельный возраст призыва, в том числе медиков: для рядового и сержантского составов – до 50 лет, передает ТАСС.
Уточняется, что для мужчин-медиков, имеющих младшее офицерское звание, предельный возраст призыва составляет 60 лет, старшее - 65 лет.
При этом предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, – до 50 лет, а остальных женщин-медиков - до 45 лет.
Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщалось, что военкомат не может пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или по СМС, единственная форма оповещения – личное вручение повестки под подпись. Кроме того, раскрыт ряд поводов для освобождения от частичной мобилизации.
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Уточнены критерии освобождения от мобилизации специалистов IT и связи
Отсрочка от призыва по частичной мобилизации распространяется на соответствующих необходимым критериям специалистов, трудоустроившихся и после 21 сентября в аккредитованную Минцифры России IT-компанию.
Таким образом, Минцифры уточнило ответ на опубликованный на портале «Объясняем.рф» вопрос, что отсрочка распространяется на всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке, передает ТАСС.
Ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
До этого на «Госуслугах» была открыта форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Как отмечало министерство, форму для начала нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений. Заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, которое должно быть заверено электронной подписью генерального директора аккредитованной Минцифры организации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Генерал Салюков отметил роль «Вербы» и «Иглы» в уничтожении авиации Украины
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Треть всей уничтоженной украинской пилотируемой авиации сбита с использованием ПЗРК «Верба» и «Игла», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.
Салюков сообщил, что «Верба» и «Игла» хорошо показали себя в поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае, пишет «Красная звезда».
Кроме того, по его словам, хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине бронеавтомобили семейства «Тайфун-К». Так, санитарные машины «Линза», предназначенные для эвакуации раненых, позволили спасти большое количество солдат и офицеров, передает РИА «Новости».
Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные сроки, сообщил Салюков. Были внесены коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков и необходимых для выполнения боевых задач навыков. Это направление является приоритетным, сказал он. Салюков сообщил, что Героями России в ходе спецоперации стали 28 офицеров, закончивших учебные заведения Сухопутных войск.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
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Военный эксперт назвал потенциальные районы концентрации сил ВСУ
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«На данный момент у украинских формирований есть численное превосходство, поэтому Киев может спокойно терять большое количество людей и даже посылать их в самоубийственные атаки, как это происходит с конца августа на Херсонском направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Прокаев, комментируя сообщения о боестолкновениях в районе Лимана (север ДНР) и активизации ВСУ на линии фронта в ЛНР.
«Сейчас основные усилия ВСУ направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать город Лиман. Реализация этих планов может открыть украинской армии возможность дальше продвигаться в сторону ЛНР, к населенным пунктам Кременная, Сватово и Старобельск, и далее к Луганску», – рассказал военный эксперт Андрей Прокаев.
Собеседник напомнил, что противник уже на протяжении нескольких недель предпринимает атаки на указанном направлении. Украинским военным удалось закрепиться на правом берегу Оскола. Лиман держится, попытки взять его с наскока и обойти с востока, форсировав Северский Донец, тоже не удались, констатировал Прокаев. «Поэтому сейчас ВСУ продвигается с запада, с плацдарма возле Редкодуба», – отметил военный аналитик.
По мнению Прокаева, в процессе готовящегося нового удара в сторону городов Сватово и Лиман ВСУ, возможно, предпримут несколько отвлекающих атак в районе Угледара (к юго-западу от Донецка), а также на Запорожском направлении и в районе Донецка. «Все это им необходимо с одной единственной целью – скрыть направление главного удара и заставить нас перебрасывать резервы на эти участки, – полагает эксперт. – На данный момент у украинских формирований есть численное превосходство, поэтому в этих целях могут спокойно терять большое количество людей и даже посылать их в самоубийственные атаки, как это происходит с конца августа на Херсонском направлении».
По оценке собеседника, ВСУ еще располагают достаточным временем для подтягивания резервов. «Кроме того, не стоит особо рассчитывать на непогоду и бездорожье. Мы помним, что российские Вооруженные силы наступали на Украине весной во время распутицы, и это не помешало им практически подойти к Киеву», – напомнил Прокаев. Поэтому, подчеркнул он, в первую очередь все решает то, насколько быстро подойдут наши резервы и насколько сильными будут потери ВСУ.
В среду RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщил о потерях ВСУ во время попыток наступления на Лиман (Красный Лиман). «Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», – перечислили в оборонном ведомстве. Атака потерпела провал, констатировали в Минобороны.
Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин оценил обстановку в районе Красного Лимана как «самую сложную» и упомянул попытки прорыва со стороны украинских войск, которые сдерживают союзные силы. Пушилин и ранее указывал на районы Красного Лимана и Ямполя как на наиболее проблематичные участки линии фронта.
В среду военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что противник выстроил штурмовые колонны и технику для марша по направлению к селу Торское в ДНР. «Напомним, Торское – это главная дорожная развязка, по которой можно попасть в Красный Лиман и Дробышево. В случае утраты контроля над ней наши группировки там рискуют попасть в окружение», – пояснил Пегов.
Одновременно официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил об активизации ВСУ по всей линии фронта. ВСУ за сутки обстреляли города Алчевск, Кременная и Брянка используя американскую РСЗО M142 HIMARS и артиллерийские установки натовского калибра 155 миллиметров, цитировал ТАСС сообщение Филипоненко.
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Парламент Башкирии предложил Госдуме привлекать заключенных к участию в спецоперации на Украине
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Госсобранием Башкирии разрабoтан и внесен в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в Уголoвный кодекс Рoссийской Федерации».
По словам председателя парламента Константина Толкачева, законопроектом предлагается закрепить правoвые оснoвы привлечения oсужденных граждан к участию в специальной вoенной операции или других вoенных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации, передает mgazeta.com.
В соответствии с Кoнституцией, защита Отечества является дoлгом и обязаннoстью каждого гражданина нашей страны. Законoпроект направлен на создание условий для реализации соответствующих положений Основного закона в отнoшении лиц, отбывающих угoловное наказание. Своим участием в военных действиях в защиту интересoв Российской Федерации осужденный сможет искупить свoю вину перед обществом и достичь, таким образoм, целей уголовного наказания.
Согласно законопрoекту, осужденному решением суда может быть предоставлена отсрoчка отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. В дальнейшем при решении вопрoса об освобoждении от отбывания наказания или о замене oставшейся его части на бoлее мягкое наказание предлагается исхoдить из того, что время участия в военных действиях засчитывается в срoк лишения свободы из расчета десять дней лишения свободы за один день участия в военных действиях. В случае причинения вреда здоровью, которое делает дальнейшее участие в боевых действиях невозможным, вопрoс о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решаться судом.
По словам Толкачева, отсрочку от отбывания наказания для участия в специальной военной операции предлагается предоставлять oсужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной вoинской части, принудительных рабoт или лишения свобoды, при условии дoбровольного их согласия. При этом не смогут воспользoваться отсрочкой граждане, oсужденные за преступления против пoловой неприкоснoвенности несовершеннoлетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.
По словам спикера республиканского парламента, привлечение oсужденных к участию в СВО и других вoенных действиях позвoлит усилить численный состав Воoруженных Сил Российской Федерации.
Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
Напомним, в принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» заявили, что на одном из видео, на котором идет вербовка заключенных для участия в спецоперации, мужчина «чудовищно похож» на бизнесмена Евгений Пригожина.
Шойгу: Запад ведет программу «анти-Россия»
Состояние мира изменилось за восемь лет с момента возвращения Крыма, и стало ясно, что речь идет о большой программе «анти-Россия», заявил министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии принятия в состав России новых территорий.
По словам Шойгу, мир изменился за восемь лет достаточно сильно. При этом стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом. По словам министра обороны, в эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется «анти-Россия», передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире.
Главой Национального центра управления обороной России назначили Олега Горшенина
Главой Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации назначен полковник Олег Горшенин, сообщили источники в российском военном ведомстве.
Олег Горшенин родился 8 июля 1978 года в немецком городе Шверин. В 1995 году окончил Тверское суворовское военное училище. В 2000 году – Московское высшее общевойсковое командное училище с золотой медалью. Службу проходил в Московском военном округе в сухопутных войсках, пишут «Известия». Командовал 154-м отдельным комендантским Преображенским полком.
НЦУО предназначен для централизованного боевого управления Вооруженными силами РФ и играет важную роль в кризисных ситуациях.
Ранее руководителем НЦУО был генерал-полковник Михаил Мизинцев. 24 сентября он был назначен новым заместителем министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. На новой должности он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России.
Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Прокуратура Москвы организовала специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно. Звонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97 по будням с 09.00 до 18.00 либо по телефону 8 (495) 955-97-32.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России запускает горячую линию для родственников россиян, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции.
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Депутат сообщил о скорой публикации актов об отсрочке для студентов и аспирантов
В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
«В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями», – передает РИА «Новости» сообщение Кабышева.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Донецкий депутат: В ближайшие дни мы будем наблюдать активизацию ВСУ
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«Не исключаю, что скоро ВСУ активизируется. Вероятно, они попытаются атаковать нас до того, как подоспеют резервы. Но ничего у них не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в Донецкой народной республике.
Помимо района Красного Лимана на севере ДНР, где продолжаются активные бои, тяжелыми также остаются участки на линии фронта в центральной части республики – в районе Светлодарска, Марьинки, Красногоровки и Опытного, отметил депутат Народного совета – парламента ДНР Владислав Бердичевский. «Непросто сейчас и под Угледаром, расположенном к юго-западу от Донецка. Там постоянно идут украинские колонны. Очевидно, что ВСУ хотели бы окружить этот населенный пункт. Но наши войска уверенно отражают все атаки противника», – подчеркнул собеседник.
«Не исключаю, что в ближайшие дни мы будем наблюдать активизацию ВСУ, – прогнозирует Бердичевский. – Вероятно, они попытаются совершить хоть какой-то прорыв, пока к нам не подоспели дополнительные силы в виде мобилизованных. Время, конечно, работает на них. Но наши артиллерия и ВКС очень качественно отрабатывают, и Украина продолжает нести колоссальные потери».
«Возможно, противник попытается атаковать со стороны Ясиноватой, расположенной между Донецком и Горловкой. По логике ВСУ, это позволит разрезать Донецкую народную республику и зайти в Донецк. Но ничего у них не получится. Особенно если в ближайшее время на это направление прибудут наши резервы», – уверен донецкий депутат.
Сейчас, продолжает он, союзные войска должны проявить максимальную решимость. «Украину постоянно накачивают дополнительными силами и вооружением. Логистикой и управлением там занимается Запад, а в рядах становится все больше иностранных наемников. Нам необходимо задуматься о разрушении мостов и различной инфраструктуры, чтобы разорвать цепочки поставок западных вооружений. Кроме того, надо активнее применять артиллерию», – заключил Бердичевский.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин оценил обстановку в районе Красного Лимана на севере республики как «самую сложную». Пушилин констатировал, что украинское командование стянуло на этот участок фронта значительные силы и упомянул попытки прорыва со стороны украинских войск.
В среду RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщил о потерях ВСУ во время попыток прорыва к Красному Лиману. «Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», – перечислили в оборонном ведомстве. Атака потерпела провал, констатировали в Минобороны.
Красный Лиман и подходящие к городу стратегические трассы остаются под контролем союзных сил, цитирует РИА Новости сообщение Народной милиции ДНР. «Продолжается оборона Красного Лимана. Противник как малыми, так и усиленными группами пытается прорвать оборону наших защитников с южной стороны», – в свою очередь передал ТАСС слова представителя НМ ДНР. Противник пытался мобильными группами «прощупать» обстановку в направлении от Красного Лимана к Сватово (ЛНР), получил достойный отпор и отступил, добавили в донецком оборонном ведомстве.
Добавим, что в среду Пушилин заявил, что республики Донбасса выходят на новый этап боевых действий. «Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена», – передало РИА Новости слова главы республики.
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Генерал Хрулев объяснил методику стрелковой подготовки мобилизованных
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«Важно освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, отработка слаженности подразделений на уровне взвод–рота», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян.
«Навыки владения стрелковым оружием остаются на протяжении многих лет, это как научиться ездить на велосипеде, а потом рефлекторная память поможет крутить педали и ровно держать руль», – отметил генерал.
По его словам, сейчас важно освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, в бою это тоже может пригодиться.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Также Хрулев рассказал, что на поле боя, под огнем противника, солдат видит только то, что находится перед ним. При этом он должен чувствовать, что справа и слева от него находятся его сослуживцы, в которых военный должен быть уверен, даже не оглядываясь по сторонам.
«Еще должен уметь слушать команды командиров, несмотря на выстрелы или разрывы, и четко их выполнять. При достижении такого понимания это будет не просто боец, пусть даже храбрый и отважный, а часть единого механизма, способная выполнить поставленную задачу. Вот такая подготовка сейчас и проводится», – заявил бывший командующий.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мобилизованных готовят для участия в спецоперации.
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АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли на Тихоокеанский флот
Подводные силы Тихоокеанского флота пополнились сразу двумя атомными подводными крейсерами. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск», совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке, сообщили в Минобороны.
По сообщению в Telegram-канале военного ведомства, значительную часть маршрута протяженностью почти 5,5 тыс. миль атомоходы прошли подо льдами Арктики.
«На переходе морем в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» атомный подводный крейсер «Новосибирск», находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» по морской цели», – говорится в сообщении.
В Вилючинске атомные крейсеры встречал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев. Он принял доклад от командиров АПЛ о завершении арктического межфлотского перехода и поздравил подводников с прибытием к постоянному месту базирования.
Ранее экипаж нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А в ходе подледного плавания во льдах Баренцева моря выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики.
Напомним, в мае командующий флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота России в 2022 году пополнятся атомным стратегическим крейсером «Князь Олег» и многоцелевым атомным крейсером «Новосибирск», а также дизель-электрической подлодкой (ДЭПЛ) «Магадан».
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