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9 января, воскресенье | Последнее обновление — 18:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти США отказались идти на уступки на переговорах с Россией по безопасности
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ
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Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Макфол удивлен международной реакцией на российские войска в Казахстане
Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что удивлен отсутствием мировой реакции на ввод российских вооруженных сил в Казахстан без заседания Совета безопасности ООН и без встречи ОБСЕ.
«Я удивлен отсутствием международной реакции на ввод российских/иностранных вооруженных сил в Казахстан. Никакого заседания Совета Безопасности ООН. Нет встречи ОБСЕ (Казахстан является членом). USG почти ничего не сказала», – написал он в Twitter.
По его словам, реакции в 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 годах были намного сильнее. Макфол «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Власти Алма-Аты сообщили об ожесточенном сопротивлении боевиков
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В Алма-Ате в Казахстане наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков, сообщил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.
Бабакумаров сказал, что «боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар 24».
В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города сообщили, что в городе «открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл», при этом «в достаточном объеме» имеются «запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов». «Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня», – говорится в сообщении. 9 января Magnum откроет 40 магазинов, 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий.
Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской. Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата.
Forbes оценил потери казахских миллиардеров из-за протестов
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Миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.
По данным Forbes, в общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три млрд долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране, передает РИА «Новости».
Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 млрд долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 млрд. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев потеряли на фоне беспорядков около 200 млн долларов.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Киргизия направила ноту Казахстану
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Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму, заявил зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
«Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», – передает ТАСС слова Ташиева.
«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», – передает РИА «Новости» слова председателя ГКНБ Киргизии.
В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.
Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта.
Высший уровень террористической угрозы ввели в Жамбылской области Казахстана
В Жамбылской области Казахстана введен «красный» (высший) уровень террористической угрозы, сообщают СМИ.
В субботу МВД Казахстана сообщило, что в регионе ранены семь правоохранителей, один погиб, задержаны свыше 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар-24» и «Sputnik Казахстан».
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
В Алма-Ате из-за обстрела погибла четырехлетняя девочка
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В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка.
«У Айдоса Мельдыхана погибла четырехлетняя дочь Коркемай, когда ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. По его словам, они ездили за продуктами и проезжали мимо площади. В авто были еще двое детей его брата. Они ранены, а ученица 9-го класса в реанимации. Коркемай пуля попала в голову, сказал отец. Он отметил, что детей в больницу отвез брат на подстреленной машине», – сообщается в Telegram-канале Orda.kz.
Ранее сообщалось, что один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана
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Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач, сообщил командующий миротворцами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков.
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», – цитирует ТАСС Сердюкова.
По его словам, миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране.
«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», – сказал Сердюков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В городе началась
антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Казачий атаман: Цветной революции в Казахстане не бывать
Депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда прокомментировал последние события в Казахстане, отметив, что протесты очень напоминают попытку проведения «цветной революции».
«После того, как в Казахстан прибыли миротворцы, ситуация стабилизировалась, прекратились погромы и грабежи. Но, вместе с тем, возмущают заявления некоторых руководителей западных стран, а также представителей руководства США о том, что не было необходимости направлять в Казахстан миротворцев», – цитируют его слова на сайте Всероссийского казачьего общества.
Он добавил, что у каждого нормального человека такой поворот событий вызывает недоумение: 18 сотрудников правоохранительных органов Казахстана уже погибли от рук террористов, одному из них отрезали голову. «Очень похоже на попытку проведения «цветной революции» с террористическим уклоном. А где и кем они готовятся, – всем известно», – уточнил атаман Всероссийского казачьего общества.
Долуда отметил, что сегодня уже больше не существует однополярного мира и попытка США удерживать мировой диктат и управлять судьбами суверенных стран – больше не осуществима.
Он также обратился к пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. «Почему бы госпоже Псаки не задать вопросы руководству США: правомерно ли вооруженные силы США оказались в Сирии? Каким документом регламентировано их пребывание в суверенной стране? По чьей просьбе они туда направлены? Насколько всем известно, руководство Республики Сирия их туда не приглушало. Как не было приглашения и в Афганистан, Ирак», – уточнил он.
Долуда подчеркнул, что прежде чем задавать подобные вопросы странам, вошедшим в Организацию договора о коллективной безопасности, задайте их в начале президенту Байдену и другим предшествующим руководителям собственной страны! «И дождитесь ответа. Ответ миротворческих сил ОДКБ будет незамедлительным. «Цветной революции» в Казахстане – не бывать», – резюмировал он.
В четверг Псаки заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно. Она добавила, что мировое сообщество будет «следить за любыми нарушениями прав человека», и призвала «миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы выполнять обязательства по соблюдению международно признанных прав человека для достижения мирного разрешения ситуации».
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане.
Позже в МИД России сообщили, что обстановка в Казахстане после массовых протестов постепенно меняется к лучшему.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека
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В Казахстанской Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли, погибли 103 человека. Всего во время беспорядков зафиксировано 160 жертв.
«В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате – 103», – сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка. Она ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. Они ездили за продуктами и проезжали мимо площади.
Другой ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий.
После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек
Более 5 тыс. человек задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане, сообщает пресс-служба президента страны.
«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. 9 января контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные были размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Тем временем минздрав Казахстана опроверг сообщение о захвате военной биолаборатории под Алма-Атой.
В Казахстане задержали более 5 тыс. участников беспорядков
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 5 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
В МВД рассказали, что «задержано 5135 человек», начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж. «При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов», – сообщило ведомство.
И. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе беспорядков «были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, у них были отобраны спецсредства и форменное обмундирование». Как рассказал Тургумбаев, «вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Они совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждении, вскрытие банкоматов», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар 24».
Участники беспорядков повредили и уничтожили свыше 400 машин (из них 346 – полицейских), разграбили свыше 100 крупных объектов торговли и банков. При этом «преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия».
Правоохранительные органы Казахстана задержали порядка 300 человек, которые пытались перейти государственную границу на автотранспорте и пешком.
Кроме того, ТАСС сообщает, что в воскресенье снова возобновлен доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с субботы. В настоящее время на улицах столицы, как и ранее, сохранятся спокойная обстановка, курсирует общественный транспорт.
«Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться», – приводит РИА «Новости» текст сообщения МВД.
Тургумбаев сообщил, что «на сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована», силами правопорядка «освобождены все ранее захваченные здания акиматов», восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану
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Президент Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Готовимся в понедельник», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.
В пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна подтвердили, что онлайн-конференция глав стран – участниц ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.
«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», – отметили в пресс-службе.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Напомним, в субботу Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
Военных разместили на блокпостах для предотвращения бегства боевиков из Алма-Аты
Контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты, сообщил канал «Хабар 24».
Как сообщил телеканал, по приказу верховного главнокомандующего контртеррористическая операция перешла к следующему этапу. Военные подразделения размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Досматривают автомобили, проверяют документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб, передает РИА «Новости». Как следует из сюжета телеканала, боевики зачастую одеты в украденную военную форму, чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки.
Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города, вокруг Алма-Аты продолжают действовать 13 блокпостов, добавляется в сообщении канала.
Как сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, дороги республиканского значения в Казахстане открыты.
«На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.
Посол Казахстана не увидел внешнего вмешательства на государственном уровне
Если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне, заявил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев.
«На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или может, кто-то пытается через всевозможные центры», – сказал Кошербаев, добавив, что «официально на государственном уровне ничего такого не происходит, более того, есть понимание процесса, что в Казахстане творится».
Посол подчеркнул, что сложно отрегулировать ситуацию в соцсетях, «сказать «давайте прекратим» очень сложно», люди «выражают свое мнение, у каждого есть своя позиция по данному вопросу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Youtube-канал «Соловьев Live».
Кошербаев заявил, что ситуация в Казахстане «стабилизируется, восстанавливается авиационное, железнодорожное, автомобильное сообщение, страна возвращается к нормальной жизни», хотя «остаются отдельные очаги террористической деятельности». По его словам Казахстану «предстоит большая работа».
Отвечая на вопрос, удается ли Казахстану объяснить представителям других стран, почему и как действует республика в сложившейся ситуации, Кошербаев сообщил, что и.о министра иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди находится в контактах с США, обсуждает ситуацию в стране. «Основной момент, который интересовал наших американских партнеров, речь шла об инвестициях американских, поскольку все-таки Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим инвестором, особенно на западе (Казахстана), особенно в нефтегазовой отрасли», – сказал посол, добавив, что инвестиции, в том числе российские, «находятся под надежной защитой».
Напомним, миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.
Алма-Ату окружили блокпостами
Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата в Казахстане, сообщают информационные агентства.
На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы. При этом в Алма-Ате продолжается стрельба, хотя ее интенсивность снизилась. Жителей районов, в которых проводится антитеррористическая операция, просят не подходить к окнам. Открылась часть магазинов. По словам местных жителей, в продаже нет хлеба. Кроме того, снять деньги в банкоматах практически невозможно, передает ТАСС.
Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской.
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