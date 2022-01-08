Поезд насмерть сбил мужчину в Сочи

США предложили властям Казахстана справиться с «протестами» без ОДКБ

Власти Казахстана способны справиться с «протестами» собственными силами и без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), миротворцы ОДКБ и силы безопасности Казахстана должны уважать права «участников акций протеста», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы [Казахстана об оказании ему срочного содействия], того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.

«Так что неясно, почему они (руководители Казахстана) чувствуют необходимость в какой-либо внешней помощи», – считает глава внешнеполитического ведомства США. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – приводит мнение Блинкена РИА «Новости».

Госсекретарь США призвал миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников «акций протеста». При этом Блинкен выразил мнение, что в основе беспорядков в Казахстане лежат причины экономического и политического характера.

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«Мы, разумеется, призываем эти миротворческие силы [ОДКБ] и правоохранительные органы [Казахстана] соблюдать международные права человека, стандарты в поддержку мирного урегулирования», – отметил госсекретарь США. «И, опять-таки, мы надеемся, что само правительство [Казахстана] сможет быстро заняться проблемами, которые фундаментальным образом являются экономическими и политическими по [своей] природе», – полагает Блинкен. С его точки зрения, «именно всем этим и вызваны протесты».

Кроме того, он высказался за то, чтобы правительство Казахстана действовало в складывающейся ситуации пропорционально угрозам, и осудил применение насилия, в том числе в отношении представителей и органов власти республики.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Днем позже в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

Между тем в пятницу Токаев заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. По его словам, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.

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