МИД раскритиковал отсутствие реакции ОБСЕ на нападения на журналистов в Казахстане

Отсутствие внятной реакции на случаи нападения на журналистов в ходе протестов в Казахстане и игнорирование международными институтами своих обязанностей чреваты самыми печальными последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что обратила внимание на «зашкаливающую степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ».

«Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок. Показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер. Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула «сугубо мирного протеста». А также запугать журналистов, а иных и выключить из активной информационной деятельности», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация – никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм... Одним словом, налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ?» – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что «подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями».

«Они не только все больше расшатывают авторитет ОБСЕ и её исполнительных структур, но и вполне могут восприниматься погромщиками и мародёрами как молчаливое согласие «международного сообщества» с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями. Раз не критикуют, значит, можно», – заключила Захарова.

В пятницу «Мир 24» сообщил, что вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате, крупнейшем городе и старой столице Казахстана, восстановлено. Ранее он сообщал о пожаре в здание филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате. Корреспондент телеканала передавал, что мародеры вынесли из офиса телеканала в этом городе технику, часть помещений оказалась затоплена, по зданию ходили неизвестные.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.