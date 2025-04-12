Власти Дрездена не включили 99 фонтанов для экономии бюджета и электроэнергии

Tекст: Мария Иванова

По данным Bild, власти восточногерманского города Дрездена приняли решение не включать в этом году большинство из 99 городских фонтанов.

Мэр города Ева Йениген, представляющая партию «Зеленые», пояснила, что это необходимо для экономии на электроэнергии и воде, так как цены на эти ресурсы значительно выросли. Она отметила, что ожидаемые сбережения составляют шестизначную сумму, передает ТАСС.

Мэрия прогнозирует экономию 400 тыс. евро, отключив фонтаны, что обусловлено сложной ситуацией с городским бюджетом. Рост расходов, в том числе, связан с необходимостью восстановления обрушенного моста в городе.

Тем не менее, местные власти выделили 500 тыс. евро на установку пяти цифровых дисплеев, которые будут отображать количество велосипедистов на велодорожках Дрездена. Это решение вызвало некоторые споры среди жителей, учитывая текущие экономические меры.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что увеличение оборонных расходов до 5% ВВП потребует значительных экономических мер или долгов, что нежелательно для страны.