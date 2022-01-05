В Кремле призвали не вмешиваться извне в ситуацию в Казахстане

Казахстан не обращался к Москве за помощью из-за беспорядков в республике, в Кремле считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, вмешательство кого-либо извне недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что запроса о помощи не поступало. «Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», – передает слова Пескова РИА «Новости».

«Важно, чтобы никто не вмешивался извне», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.