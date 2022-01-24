Центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID

Эксперт объяснил, за счет чего Россия избежала антиковидных погромов

«Протесты сейчас идут по всей Европе, но в Брюсселе на них наложились давние проблемы города, и это вылилось в погромы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Ранее сообщалось, что манифестация против санитарных ограничений в столице Бельгии закончилась погромами в Европейском квартале.

«Я не вижу принципиальных отличий бельгийских протестов против вакцинных паспортов от выступлений в других европейских городах. Но Брюссель сам по себе проблемный, «разгоряченный» город, там множество мигрантов, обилие старых нерешенных вопросов. Все это обострило недовольство жителей создавшейся ситуацией», – сказал глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Кроме того, напомнил эксперт, в тех странах, где сейчас идут бурные протесты, власти обещали, что пандемия закончится тогда, когда все будут вакцинированы. «В итоге в Европе вакцинированных больше, чем в России, а пандемия на спад не идет. Ограничения не снимаются. Поэтому люди обращаются к своим правительствам, с вопросом: «Как же так?», – пояснил политолог.

В России же нет таких протестов в том числе и потому, что QR-коды не стали обязательными на федеральном уровне, и у противников этой меры нет поводов для таких выступлений, добавил собеседник.

В воскресенье общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.

По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.

После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками.

Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.

Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет.

Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»). В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.