Лавров заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Женеве заявил, что Киев пора заставить выполнять Минские соглашения.

«Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН», – сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном, передает РИА «Новости».

Встреча главы МИД России Сергея Лавров и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась в Женеве 21 января.

«Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)», – отметил Лавров.

В Москве не раз обвиняли Киев в невыполнении Минских соглашений, а также в затягивании переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе.

Лавров попросил Блинкена использовать свое влияние на Киев.