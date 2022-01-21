Юрист назвал грубые ошибки в инструкциях для телефонных мошенников

Заслуженный адвокат России Павел Герасимов объяснил грубые ошибки, допущенные авторами инструкций для сотрудников мошеннических колл-центров, которые притворяются перед жертвой представителями полиции.

Герасимов отметил, что сначала нужно обратить внимание на само представление: «беспокоит главное управление МВД, старший следователь экономического отдела безопасности», передает «Ридус».

«У нас нет экономических отделов безопасности. У старшего следователя, скорее всего, даже жетона нет, номер которого он предлагает записать. Жетоны есть у сотрудников патрульных служб», – сказал юрист.

Также мошенники говорят жертве о занесении ее данных в некий несуществующий «реестр досудебных расследований».

«Сам факт того, что следователь в принципе звонит по телефону и задает такие вопросы, уже подозрителен. Никакие следственные действия – допросы, заполнения протоколов – по телефону производиться не могут, так как ваша личность не была удостоверена законным порядком. Максимум по телефону вас могут вызвать в такой-то отдел», – сказал он.

Герасимов напомнил также, что подробный рассказ о «ходе следствия», который мошенник устраивает для жертвы, для настоящего полицейского считался бы тяжелейшим нарушением: «Следствие не в состоянии и не вправе по телефону разглашать тайну следствия. Он говорит «У следователя есть версия» и так далее – по телефону это все исключено».

Далее по тексту методички лжеследователь заявляет, что подготовит документ для финансового отдела банка и начинает рассказывать его внутренние должностные инструкции. Тот факт, что это делает полицейский, выглядит странно и подозрительно.

«Инструкция крайне абсурдна», – сделал вывод Герасимов.

Однако в инструкции есть и правдоподобные моменты. Коллега Герасимова, адвокат Оксана Михалкина, сообщила, что мошенническая схема, от которой мнимый следователь «защищает» жертву, является вполне рабочей: «Действительно, есть случаи, когда изготавливают поддельные доверенности, и лицо идет в банк с требованием снять наличные деньги. То, что сотрудники банка могут быть замешаны в подобных делах, тоже реально».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций.