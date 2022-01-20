Немецкий эксперт оценил перспективы расследования против главы МИД Германии

«Вопрос не столько в совершении преступления, сколько в морали. Это показывает, что «Зеленые» ничем не лучше других», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Германии и других министров партии «Союз 90/Зеленые», которых подозревают в выписывании себе «коронавирусных бонусов».

«Зеленые» всегда писали слово «мораль» большими буквами и позиционировали себя, как самую чистую партию с точки зрения морали. Они с большим удовольствием нападали на других политиков, если на их действия бросалась какая-то тень, а сейчас они сами сели в лужу», – считает германский политолог Александр Рар.

При этом, по его словам, ситуация не выглядит взрывоопасной. «Во-первых, речь идет о небольшой сумме денег. Во-вторых, они никого не обокрали, не лгали и не прятали эти деньги, – пояснил эксперт. – Просто во время локдауна, когда в стране была неразбериха, партия выписала себе дополнительные премии. Этим грешили также частные и государственные компании, которые раздавали деньги налево и направо. На тот момент не было никакого закона на этот счет, предписывающего, что можно делать, а что нельзя. Всюду выплачивались «бонусы».

«В-третьих, если эти деньги не ушли на строительство вилл или приобретение машин, то это еще один аргумент в пользу «Зеленых». Кроме того, решение о выплатах было принято президиумом партии в узком кругу депутатов. А этот партийный орган теоретически может принимать подобные решения. То есть вопрос не столько в совершении преступления или нарушении закона, сколько в морали. Тем более, после обвинений Бербок в плагиате для своей книги в сентябре 2021 года «ковидные премии» станут дополнительным ударом по ее репутации», – пояснил Рар.

«История с премиями означает, что «Зеленые» ничем не лучше других: они тоже ищут для себя привилегии и бесстыдно ими пользуются, когда представляется удобная возможность. Однако громкого скандала не стоит ожидать. Через несколько дней все уляжется, если только прокуратура не докажет, что эти 1,5 тыс. евро на человека – лишь верхушка айсберга», – заключил политолог.

В четверг журнал Spiegel сообщил, что прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», включая министра иностранных дел Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека.

По имеющимся у издания данным, руководство партии подозревается в злоупотреблениях при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи «с начальным подозрением». Он не назвал фигурантов, но отметил, что речь идет о всех «шести членах федерального правления партии», а к их числу относятся и Бербок с Хабеком.

Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет 1,5 тыс. евро на человека. Поскольку все подозреваемые являются депутатами бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера парламента Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование, которое стартовало 6 января.

Основанием для начала расследования послужили заявления неназванных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от «Зеленых» в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что «было бы лучше», если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.

В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. Кроме того, представитель партии заявил изданию, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому, «по мнению участников (процесса), имеет полное право принимать соответствующие решения». Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.

Напомним, во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой.

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