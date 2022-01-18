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18 января, вторник | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
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Анонсирован визит Блинкена в Киев
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду приедет в Киев с официальным визитом, повестка переговоров пока неизвестна, сообщают СМИ.
«По данным источников ZN.ua, 19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна», – передает украинское издание ZN.ua со ссылкой на свои источники.
Издание сообщает, что «вероятнее всего» во время визита будут затронуты вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае «вторжения России».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Арестович пожаловался на «удар по яйцам» и уволился с работы на Зеленского
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Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщают СМИ.
Арестович заявил, что принял такое решение по личным причинам. Однако накануне он раскритиковал политику украинских властей, а президента Украины Владимира Зеленского обвинил в обмане избирателей. По мнению Арестовича, Зеленский нарушил базовые предвыборные обещания, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинский Четвертый канал.
«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться», – заявил он. По его словам, представители новой власти «должны была быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка». «Где это все?» – заявил Арестович.
Напомним, киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Появились сообщения о переброске Канадой спецназа на Украину
Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщили источники.
Ни кабмин, ни военное ведомство Канады эту информацию не подтвердили. Global News пишет, что спецназ поможет разработать план на случай эвакуации дипломатов, если ситуация обостриться, передает ТАСС.
Кроме того, источники заявили, что размещение бойцов спецназа на Украине является «частью усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства», передает РИА «Новости».
Напомним, Канада с 2015 года проводит на Яворовском полигоне в Львовской области обучение украинских солдат и офицеров. На Украине находятся примерно 200 канадских военных. Весной Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине из-за коронавируса.
На Украине допустили воровство российского газа
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В случае острого дефицита топлива «Нафтогаз», очень вероятно, может начать отбирать российский газ из транзитного потока, заявила заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец.
В сложившейся ситуации в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 млрд кубометров газа. «Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха. В результате у Киева останутся три сценария. Во-первых, это сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Другой вариант – ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего дома украинцев лишатся отопления и горячей воды. И, что недопустимо, но очень вероятно – отбирать российский газ из транзитного потока», – написала она в своем Facebook.
Буславец добавила, что такой вариант обязательно будет использован Россией для остановки транзита по территории Украины и «расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями».
По ее словам, «Нафтогаз» переживает «глубокий финансовый дефицит», средств на импорт газа у него нет. Поэтому властям придется искать для компании 2-3 млрд долларов. «Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов», – предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Во Франции раскритиковали высказывания Кулебы в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на опубликованную в издании статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Париж ужесточить политику в отношении Москвы.
Кулеба в своей статье обвинил Россию в желании «унизить» Запад и призвал Францию ужесточить политику в отношении Москвы, что вынудить ее изменить планы. Свое мнение читатели выразили в комментариях, передает РИА «Новости».
«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимости Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», – напомнил Heretique.
«Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию», – напомнил Lexpart13.
«Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода», – выразил мнение LAURENT MARTIN 15.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона
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Дефицит природного газа на Украине до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы, сообщила энергетический эксперт, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд кубометров. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – приводит ее слова УНИАН.
Буславец отметила, что с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд кубометров, в хранилищах остается 12,2 млрд кубометров, из которых 4,7 млрд кубометров – технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд кубометров хранится в режиме «таможенный склад» и 6,6 млрд кубометров остается для внутреннего потребления,
Буславец также уточнила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет. «Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа», – пояснила она.
Эксперт считает, что, если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно, будет ограничивать потребление промышленных потребителей или вообще отключать.
Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.
Напомним, что мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога заявил, что отопительный сезон в городе чрезвычайно сложный, цена на газ «сумасшедшая».
В четверг производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
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Министру обороны России Сергею Шойгу направлено приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, сообщил его британский коллега Бен Уоллес.
Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Уоллес отметил, что уже состоялись встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также телефонный разговор начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым», он выразил уверенность в том, что «дипломатия победит». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. Как отметил Уоллес, «по численности обычных вооруженных сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы», а «ее история заслуживает гордости».
«Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
Он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны».
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
Стало известно о встрече Зеленского и директора ЦРУ
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Бернс в среду посетил Украину «с заранее запланированным визитом». В Киеве он «провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину». Стороны оценили «риски, с которыми столкнулась Украина». Также Бернс обсудил с Зеленским «текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования ее как «агрессора».
Украина увидела необходимость приобщить Германию к культуре «великой нации»
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Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином, заявил украинский посол Андрей Мельник.
По его утверждению, украинские дипломаты в Германии «смогли мощно заявить» о себе, в результате чего немецкая элита, «журналистский бомонд» и эксперты «знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».
Главным вызовом в двусторонних отношениях Мельник назвал тот факт, что Берлин может «легко себе позволить» не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики. «Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – пожаловался Мельник.
По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.
Посол также заявил, что Украина на данный момент вынуждена вести в Германии «военную дипломатию», признав при этом, что его активность «не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине». «Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво «советовали» нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть», – признался он.
Напомним, Мельник заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
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Композитор объяснил нежелание немцев слушать украинские оперы
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«Идея посла Украины в Берлине Мельника продвигать политические интересы Киева с помощью музыки выдает в нем некомпетентного человека», – сказал газете ВЗГЛЯД советский и украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее Андрей Мельник призвал приобщать Германию к культуре «великой нации» путем постановок в оперных театрах «шедевров украинских композиторов».
«Заявление Мельника в принципе – это идея некомпетентного в музыке и, вероятно, в политике человека. Постановка опер украинских авторов в немецких театрах никаких не повлияет на продвижение украинской политической повестки в Германии», – сказал украинский композитор, пианист Владимир Быстряков.
По его словам, эта инициатива выдает в Мельнике типичного временщика на посту. «Послу нужно регулярно делать заявления, чтобы показывать Киеву «работу», при этом адекватная составляющая для этих заявлений необязательна», – заметил собеседник.
Касательно авторов, Быстряков предположил, что Мельник имел в виду известных композиторов Семена Гулака-Артемовского (автор оперы «Запорожец за Дунаем, премьера которой состоялась в Петербурге в 1863 году), Дмитрия Бортнянского (директор Придворной певческой капеллы в Петербурге) или Николая Лысенко (автор опер «Тарас Бульба» и «Богдан Хмельницкий»).
«Но это старые авторы, они творили еще при царе и были весьма популярны. А из современных я и не знаю, кого можно было бы поставить на сцене в Германии. У нас искусство «в занепаду» (в упадке – прим. газеты ВЗГЛЯД), как говорится. Сейчас Украина не воспитывает композиторов, «все готовятся к войне», – сыронизировал композитор.
Собеседник добавил, что во времена СССР украинские композиторы писали верноподданнические оперы с «правильным идейным акцентом», поэтому сегодня постановки их произведений едва ли возможны на современной Украине. «Есть композитор-авангардист Валентин Сильвестров, также из музыкантов прошлого века можно вспомнить дважды лауреата Сталинской премии Бориса Лятошинского, но таких немного», – резюмировал Быстряков.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином.
«Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – пожаловался Мельник.
По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.
Отметим, что на Украине продолжаются попытки «записать в украинцы» многих видных деятелей культуры и искусства. Среди них – композиторы Артемий Ведель и Николай Дилецкий, чьи труды до сих пор активно используются во время богослужений в Русской православной церкви.
Сюда же можно отнести классиков русского хорового концерта Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского, которые внесли значимый вклад в развитие Придворной певческой капеллы в Петербурге.
Отдельного внимания заслуживает и такой композитор, как Семен Гулак-Артемовский, который написал, как считают в Киеве, «первую украинскую оперу» под названием «Запорожец за Дунаем». Ее премьера состоялась в Мариинском театре Петербурга в 1863 году. Кроме того, Гулак-Артемовский был солистом Мариинки и Большого театра в Москве.
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Зеленский и Бербок обсудили «Северный поток – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
Сообщается, что на встрече стороны «предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины», а также «ход мирного процесса». Как заявили в Киеве, на переговорах было «отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции», передает РИА «Новости».
Зеленский и Бербок «выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате». При это сообщается о «единстве подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей».
Президент Украины назвал «Северный поток – 2» «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы». По версии украинской стороны, Киев и Берлин «совместно констатировали, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования».
Киев заявил об «общности подходов» к «развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно «зеленой» трансформации и возобновляемых источников энергии». Подчеркивается, что «практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике».
Напомним, из Киева Бербок отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения. Поездки на Украину и в Россию являются для Бербок первыми в качестве министра.
Лондон посоветовал не ждать отправки британских войск на защиту Украины
Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, его страна «всегда будет вместе с союзниками делать все возможное для обеспечения их и своей собственной безопасности». Он заверил, что будут рассматриваться «все варианты», передает ТАСС.
«Но буду честен – у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО», – сказал он. Как заявил министр, «было бы ложной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками».
Уоллес заявил, что поэтому Соединенное Королевство «прикладывает все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе – как через пакеты санкций, так и дипломатические меры».
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения.
ЕС отверг идею превентивных санкций против России
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Превентивные санкции в отношении России не обсуждаются, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Как заверил Боррель, «никто не говорил о превентивных санкциях в отношении России». По его словам, «превентивных санкций быть не может». Обсуждается, как «следует поступить, если что-нибудь произойдет, чтобы не тратить недели на дискуссии между собой», сказал он. Боррель подчеркнул, что «в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры», передает ТАСС.
При этом ЕС «побуждает Украину к проведению реформ, чтобы она могла лучше сопротивляться внешнему давлению». В ЕС указывают «друзьям на Украине», что европейская «поддержка должна приводить к реформам» в «политической, экономической, правовой системах», которые «сделают Украину более демократичной, более процветающей».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Захарова заявила о персональных угрозах российским дипломатам на Украине
В адрес работающих на Украине российских дипломатов и их семей поступают персональные угрозы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что «угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей, обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста».
Но несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, загранучреждения России на Украине работают штатно. Так, Захарова опровергла информацию о том, что российское посольство в Киеве якобы эвакуируется.
Ранее на Украине заявили о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов.
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США не подтвердили отказ от возможности отключить Россию от SWIFT
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал сообщение СМИ о том, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.
В Белом доме заявили, что «ни один вариант не исключен». США «продолжают очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий» для Москвы в случае «дальнейшего вторжения на Украину», передает ТАСС.
Напомним, СМИ заявили, что ЕС и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России.
На Украине заявили о готовящейся эвакуации российских дипломатов
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины утверждает, что дипломатам в двух российских консульствах поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины.
Как пишет New York Times, 5 января Киев покинули 18 человек. Это были в основном дети и жены российских дипломатов. С Украины также уедут 30 человек из Киева и Львова. Вашингтон знал о готовящейся эвакуации, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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