Сатановский предложил Боррелю «не морочить голову» России

«России нет никакого смысла вести переговоры с главой дипломатии ЕС, потому что Боррель не является человеком, имеющим хоть какое-то отношение к чьей бы то ни было безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в ЕС призвали изменить повестку переговоров об архитектуре безопасности.

«От Борреля не зависит архитектура безопасности, но его работа – делать вид, что это не так. Он морочит всем голову. После того, как Россия откажется вести с ним диалог, глава дипломатии ЕС, вероятно, скажет что-нибудь оскорбительное в адрес Москвы», – предположил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Впрочем, по его словам, этим реакция Борреля и ограничится – никаких реальных инструментов влияния на Россию у него нет. «С куда большим успехом мы можем вести переговоры по безопасности с королем острова Тонга, потому что, во-первых, он король. А во-вторых – он не напрашивается на диалог по безопасности, понимая, что это не его прерогатива», – добавил эксперт.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников.

Дипломат напомнил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и у Европы «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».

Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».

Лавров также высказал подозрение, что США и НАТО планируют «замотать» переговорный процесс по гарантиям безопасности. Министр добавил, что, когда согласовывались договоренности о конфигурации вооружений, никто не консультировался ни с ОБСЕ, ни с ЕС, который сейчас «очень активно устами Борреля обижается, почему их оставили за бортом».

В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.

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