Лавров заподозрил США и НАТО в желании «замотать» процесс по гарантиям безопасности

США и НАТО планируют «замотать» переговорный процесс по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Министр напомнил, что Россия ожидает от США и НАТО письменного ответа по российским предложениям о гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что партнеры Москвы «уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили то, что РФ не будет ждать бесконечно», передает ТАСС.

«А план «замотать» этот процесс, конечно же, существует. Конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы там нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками, вовлечения всех членов ОБСЕ, это все, в общем-то, отговорки и попытки затянуть процесс», – сказал Лавров.

Министр добавил, что, когда формировались отношения России и НАТО, «когда в контексте всех процессов между Москвой и альянсом согласовывались критические договоренности о том, как мы себя будем вести впредь в контексте конфигурации вооруженных сил и вооружений, никто не консультировался ни с ОБСЕ, ни с Европейским союзом, который сейчас очень активно устами [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля обижается, почему их оставили за бортом».

«Мы хотим видеть позицию на бумаге. Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах, хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, если не подходит, почему. Если нужно дополнить чем-то, сформулируйте поправки. Если есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге», – отметил Лавров.

Министр также напомнил, что «сейчас на устах у всех СМИ то, что западная реакция концентрируется прежде всего на безапелляционной констатации невозможности отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО».

Между тем Лавров предупредил, что в ближайшие месяцы Североатлантический альянс может начать наращивать силы у границ.

«Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», – заявил он.

Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.