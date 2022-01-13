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Песков заявил о неудачах первых переговоров с США и НАТО
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По принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля усомнился в том, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.
«Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?» – добавил Песков.
Он отметил, что по итогам переговоров России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия.
«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что у России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США.
«В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров [с США]. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании – по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
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Американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта, заявил Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости».
«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
НАТО выразило готовность восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе
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НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) в Брюсселе.
«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов. Что касается взаимодействия, то союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», – передает ТАСС его слова.
Столтенберг также добавил, что Россия и НАТО решили провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», – сообщил он.
По словам генерального секретаря альянса, члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед. «Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и Россией, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это – возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», – заметил он.
Столтенберг также добавил, что представители Москвы и Североатлантического альянса подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали. «Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», – сказал он.
При этом Столтенберг заявил, что Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности. «Я предложил, и союзники поддержали серию встреч по ряду вопросов... Россия не смогла согласиться с этими предложениями. Они их и не отвергли. Российская сторона дала понять, что ей нужно немного времени, чтобы дать НАТО ответ», – заявил Столтенберг.
Переговоры в Брюсселе продлились около четырех часов. На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
МИД осудил «немыслимые формулировки» НАТО о Грузии и Украине
Заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы, подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО сообщил, что «все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и «бухарестское решение» (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса», передает РИА «Новости».
Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски». Как заявил Грушко, «нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО». По его словам, «это формулировка в отношении суверенных, независимых государств», «это невозможно, это немыслимо».
Грушко считает, что такое записанное на коленке «бухарестское решение» возводится в ранг государственной политики. Он указал, что опьяненный перспективой вступления в НАТО Михаил Саакашвили, когда занимал пост президента Грузии, пустился на военную авантюру.
Комментируя ситуацию на Украине, Грушко сказал, что «деэскалация возможна», если «принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений». В такоем случае «не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности». Однако для этого страны НАТО «должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат».
Грушко посетовал, что «из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности, напрочь исчезла». Он связывает это с тем, что НАТО стремится «выставить Россию в качестве стороны конфликта».
В МИДе подчеркнули, что Россия «изложила на бумаге» видение того, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности в Европе. Москва ждет, что НАТО поступит так же, «тогда станет понятно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, создании более специализированных, сфокусированных на отдельных проблемах форматов», передает ТАСС.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
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Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
Премьера Эстонии возмутили переговоры России и США
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Каллас в беседе с французской газетой Figaro призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается (...) Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», – пояснила она.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с США: «Российские претензии просто возмутительны!».
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
После этого Литва усмотрела в политике России попытку «построить Советский Союз 2.0».
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Песков оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Любое расширение НАТО представляет угрозу для России, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс.
«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО – это не институт развития. И НАТО – это инструмент конфронтации. Он, альянс, так задумывался, он так проектировался. Он так был реализован и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января.
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Грушко: Попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал
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«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе – это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», – передает его слова ТАСС.
«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», – подчеркнул Грушко.
Дипломат добавил, что если НАТО будет идти на сдерживание, Россия пойдет на контрсдерживание.
Замминистра отметил, что Североатлантический альянс понимает принцип неделимости и безопасности избирательно.
«В глазах НАТО он существует только для членов альянсов, и НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим, что попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Мы не дадим этого сделать», – заявил Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе России, то будет и поиск уязвимостей в НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», – добавил замглавы МИД.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
В России подвели первые итоги переговоров с НАТО
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«Результаты переговоров в Женеве и Брюсселе не стоит смешивать. Российско-американские переговоры несут в себе больше ясности, потому что нас объединяет общая стратегическая культура, чего нельзя сказать о НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров между Россией и НАТО.
«Было трудно предполагать, что на переговорах НАТО примет все российские предложения. Скорее всего, российская сторона таких надежд не питала. Но позитивно то, что не было хлопанья дверями, а также то, что переговоры продлились дольше запланированного времени. Судя по всему, беседа была достаточно деловой», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Важно то, что в НАТО готовы рассмотреть некоторые наши предложения. В частности, это касается восстановления каналов коммуникации. Но надо смотреть на детали, которых мы пока не знаем. Например, будет ли это означать восстановление только политического диалога или же это включает возможность диалога между военными. Кроме того, вопрос контроля над обычными вооружениями в Европе тоже требует уточнений», – пояснил эксперт.
«Сейчас многое будет зависеть от того, как Москва интерпретирует результаты переговоров – как первый шаг к достижению каких-то договоренностей или демонстрацию неготовности НАТО к обсуждению принципиальных вопросов, включая нерасширение альянса на восток», – полагает собеседник.
Кортунов также отметил отсутствие подвижек в украинском вопросе. «Если говорить о вступлении Украины в НАТО, то это пока теоретический вопрос. Практический вопрос будет касаться формата и масштабов направленности военно-технического сотрудничества альянса и Украины. Готовы ли западные страны при определении своих планов в этой сфере учитывать опасения и озабоченности Москвы или нет», – пояснил политолог.
«Понятно, что такое сотрудничество все равно будет развиваться. Но одно дело – поставлять Украине какие-то современные системы связи, а другое дело – боевые дроны, например. И здесь хотелось бы получить заверения в том, что Запад не будет создавать на Украине материальную базу, которая могла бы спровоцировать ее решить проблему Донбасса военным путем», – отметил Кортунов.
Эксперт также добавил, что не стоит смешивать встречи в Женеве и в Брюсселе. «По российско-американскому треку ясности больше. Там сторонам примерно понятно, в каком направлении необходимо двигаться, – уточнил политолог. – Сюда можно отнести мораторий на размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Там тоже есть свои сложности, но нас все-таки объединяет общая стратегическая культура. А с Брюсселем дело обстоит гораздо сложнее. У России и НАТО очень разные подходы к самой идее европейской безопасности. Поэтому глубокие выводы по прошедшей встрече с НАТО делать пока преждевременно».
В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе. По его словам, Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Кроме того, он назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил: если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.
Замруководителя МИД также подчеркнул, что Москва будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. «У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем», – цитировала RT заявление Грушко.
Замглавы российского МИД напомнил, что вся история НАТО – это войны, интервенции, «оставшиеся следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев». «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил Грушко.
Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД сошлись во мнении, что для непринятия Украины в НАТО альянсу придется денонсировать собственный договор.
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Столтенберг назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии
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Мнение о том, что расширение НАТО является актом агрессии, не соответствует действительности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг; по его мнению, НАТО – распространяющая демократию оборонительная организация.
«НАТО – это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО – это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе», – передает его слова ТАСС.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности. Он уточнил, что на заседании состоялась непростая дискуссия.
Германия сочла Европу «тяжеловесом» в отношении России и Китая
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Общий курс Европы в политике позволяет ей быть «тяжеловесом» в отношении России и Китая, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок заявила, что «для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования», и потому «мы работаем в рамках Евросоюза (ЕС) над так называемым «стратегическим компасом», который сегодня подробно обсудим с министрами обороны», передает РИА «Новости».
«Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории», – добавила она.
Бербок также заявила, что на неформальном СМИД ЕС в Бресте планируется подвести промежуточный итог переговорам с Россией, которые прошли на этой неделе: «Тот факт, что Франция и ЕС проводят эту встречу (...) посылает четкий сигнал: как европейцы, мы определяем свои позиции и серьезно относимся к тесным связям между государствами-членами ЕС. В условиях нынешнего кризиса это особенно важно, поскольку затронуты собственные интересы ЕС».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как России воспользоваться большими переменами в Евросоюзе.
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В Брюсселе завершилась встреча Совета Россия – НАТО
Заседание Совета Россия – НАТО (СРН) завершилось в среду в Брюсселе. Переговоры продлились около четырех часов, хотя на встречу закладывали чуть меньше времени.
В НАТО на встречу закладывали чуть меньше времени, так как изначально брифинг генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи был назначен на 13:30 по местному времени, тогда как встреча началась в 10:00. Но в итоге брифинг был перенесен на 14:15 (16:15 мск), передает ТАСС.
Заседание СРН стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап – переговоры России и США, они прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.
Союзники по НАТО намерены проявлять единство в «сдерживании дальнейшей агрессии против Украины», оставаясь при этом «открытыми для конструктивного диалога и дипломатии», передает РИА «Новости» сообщение миссии США при Североатлантическом альянсе, подчеркнув, что Совет Россия – НАТО – «важная платформа для диалога».
На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Кроме того, Шерман на заседании Совета заявила о праве каждой страны выбирать свой собственный путь. «На сегодняшнем заседании я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь», – заметила она в своем Twitter.
Спикер добавила, что расскажет журналистам о «постоянной работе [США] с союзниками и партнерами, направленной на то, чтобы призвать Россию к деэскалации напряженности и приверженности дипломатическому пути.
Напомним, заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Грушко: Угроза Украине – это сама Украина
На переговорах России с НАТО западные партнеры обсуждали Украину не менее полутора часов, хотя до этого заявляли о недопустимости обсуждать украинскую проблематику без присутствия представителей Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Честно скажу, я иногда не понимаю заявлений, которые делаются нашими партнерами. Я читал, что господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, что «ни слова об Украине без Украины». Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность! Еще раз подчеркну, угроза Украине – это сама Украина. Больше никто!» – заявил он.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
В МИДе предоставили НАТО следующий шаг в переговорах с Россией
Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу размещения ударных вооружений, однако сейчас мяч находится на стороне альянса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН).
«По вопросу ударных вооружений мы готовы к диалогу. Более того, одна из статей нашего соглашения с НАТО предполагает отказ от размещения соответствующих ударных систем в регионах, из которых можно достигать территории других государств – участников этого соглашения. Мы еще раз подчеркнули, что мы готовы говорить не только об этих районах, но и необходимых мерах верификации, и тут скорее мяч на стороне НАТО. Мы давно это сформулировали и давно объявили готовность об этом говорить», – передает его слова ТАСС.
Грушко, говоря о разработке новых инструментов контроля над вооружениями, заявил, что «система контроля над вооружениями, которая была материальной основой отношений Россия — НАТО, была разрушена ударами США по ней».
При этом, по словам дипломата, Россия в ходе переговоров с НАТО обозначила контрмеры.
«У нас есть весь набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, когда будем защищаться от реальной угрозы безопасности. А мы ее уже ощущаем», – сказал Грушко.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
В МИДе назвали условие сотрудничества России и стран НАТО
Если страны НАТО хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко после заседания Совета Россия – НАТО.
«Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять эту важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве и которая вносит критический вклад в поддержание мира и стабильности», – сказал Грушко в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».
По словам Грушко, вся история НАТО – это войны, интервенции, «оставшиеся следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев». Также он заявил, что Россия останавливала войны. В пример были приведены военные конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.