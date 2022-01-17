|
|
Си Цзиньпин назвал мешающие мировой экономике выйти из кризиса факторы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на открытии Всемирного экономического форума заявил, что мировая экономика выходит из кризиса, но сталкивается с множеством сдерживающих факторов, появляются инфляционные риски, а производственные цепочки хаотичны.
«Мировая экономика выходит из кризиса, но она также сталкивается с многочисленными сдерживающими факторами, глобальные производственные цепочки и цепи поставок хаотичны, цены на основные товары продолжают расти», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам председателя КНР, существуют риски нехватки энергоресурсов, а неопределенность процесса восстановления экономики усиливается.
Он подчеркнул, что «в ситуации с глобальной низкой инфляцией произошли заметные изменения, появляются сложные инфляционные риски».
Ранее в Кремле заявили о возможных последствиях кризиса в мировой экономике для России.
Дочь Назарбаева купила замок в Швейцарии за 63 млн долларов
|
|
Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов), сообщил швейцарский журнал Bilan.
Замок имеет интересную историю. В середине XVII века его начал строить герцог Савойский Карл Эммануил II в ответ на повышение Женевой налога на соль, которую перевозили по озеру, передает Business FM. Герцог возводил амбар для хранения соли, но, по сути, это была крепость, а женевские власти строить крепости вблизи Женевы тогда запрещали.
Из-за этого возник многолетний конфликт между Савойей и Женевой. После смерти герцога наследники пошли на уступки и упростили проект. В частности, вместо шести башен оставили две, и строение потеряло вид крепости.
Как рассказала главный редактор «Нашей газеты» в Швейцарии Надежда Сикорская, замок расположен в одном из самых престижных мест – в коммуне Коллонж-Бельрив на берегу Женевского озера. Он включен в список национального наследия Швейцарии как памятник культуры. Примерно с XIX века замок находился в частном владении. До недавнего времени он принадлежал наследникам принца Садруддина Ага-хана, который долгое время был верховным комиссаром ООН по делам беженцев и жил в Женеве.
«Замок был выставлен на продажу еще три года назад, и владельцы надеялись получить за него 120 млн франков. То есть можно сказать, что Динара Кулибаева выгодно его купила – всего лишь за 62 млн. А вообще, Динара Кулибаева поселилась в Женеве еще в 2011 году, после того как годом ранее приобрела по тем временам самую дорогую виллу в нашем городе у бизнесмена Рустама Аксененко за 74,7 млн франков. Речь тогда шла о роскошной вилле, тоже на берегу озера, в коммуне Аньер, расположенной на территории площадью почти 8 тыс. квадратных метров. С тех пор Динара Кулибаева постоянно входит в рейтинги самых богатых людей Швейцарии, который ежегодно в декабре публикуется экономическим журналом Bilan. В последний раз наши коллеги оценивали ее состояние в 1,5 млрд франков», – сказала она.
Напомним, ранее в понедельник Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Сбежавший в Британию агент КГБ заболел после получения письма с угрозой
|
|
Британская полиция проводит расследование в связи с полученным бывшим сотрудником КГБ Борисом Карпичковым письмом с угрозой, после контакта с которым он якобы заболел, сообщает газета Mirror.
По словам Карпичкова газете, он получил семь сообщений с угрозами с тех пор, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало в 2019 году латвийским властям его личные данные, сообщает РИА «Новости».
«Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: «Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути», – пишет газета.
Карпичков рассказал изданию, что сообщение было запечатано в конверт из пузырчатой пленки. Вскоре после того, как он открыл конверт, перебежчик заболел, у него проявились напоминающие грипп симптомы.
По информации издания, одно из писем, адресованных Карпичкову, было подписано псевдонимом, который тот якобы использовал, когда работал на Россию в Латвии.
В 1980-х годах Карпичков служил в КГБ в Риге, где дослужился до звания майора. В 90-е поступил на работу в разведслужбу Латвии, но тайно продолжал поставлять информацию в ФСБ, выступая двойным агентом. Однако в 1995 году «обиделся» на ФСБ из-за того, что ему якобы не заплатили, а впоследствии был разоблачен властями Латвии. Позже он провел несколько месяцев в московской тюрьме. В конце 90-х бежал в Британию с помощью подложного паспорта.
Латвия долгое время требовала его экстрадиции, последний запрос датирован 2018 годом – по обвинениям в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием. Однако суд в Британии отклонил это требование в 2020 году, поскольку, по мнению судьи, жизни перебежчика могла грозить опасность.
Ранее Карпичков заявил, что российские спецслужбы угрожали ему и шпиону Сергею Скрипалю отравлением; всего в «черном списке» Москвы якобы находится восемь человек.
В Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной
Российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», – цитирует его РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».
Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к «красной черте» – ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».
Песков отметил, что Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям. Он подчеркнул, что США «вынуждают жить под санкциями», а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов.
Он отметил, что предлагаемые в США новые санкции в отношении России, которые также включают рестрикции в отношении членов российского руководства, могут привести к разрыву отношений между странами, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Запад назвал три принципа в отношениях с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, какие три принципа поддерживают Париж и Вашингтон в отношениях с Россией.
Ле Дриан заявил, что обе страны в отношении России «разделяют три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», передает РИА «Новости».
Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители Обнинска возмутились после инцидента с нападением детей мигрантов на девочку
Дети мигрантов напали на ученицу четвертого класса в Обнинске, сообщила правозащитница и журналистка Марина Ахмедова.
«В одной из школ трое учеников (дети приехавших из соседних стран) домогались ученицы 4 класса. Один держал девочку, второй прикрывал, а третий лапал и рассказывал что он с ней сделает», – написала Ахмедова в Facebook.
В комментариях к посту жители Обнинска рассказали о давно существующих проблемах с мигрантами и выразили недовольство миграционной политикой, передает «Царьград».
«Открою тайну: в Обнинске давным-давно в классы к детям добавляют мигрантов, не говорящих по-русски», – заявил Сергей Фадеев.
«Я лично отбивала девчонку лет 11-12, гуляющую днем с йорком, от 19- или 20-летнего мигранта. Она бедная даже слово боялась ему сказать. Потом его же увидела пристающим к девчонкам уже возле 9 школы...» – написала жительница Обнинска Evgeniia Samokhina.
«Над нами квартиру сняли парни-мигранты. Теперь передают ключи. Сделали там место для ночных веселий. Все общение бесполезно. Писала жалобы. Участковый намекнул, что они, кроме меня, никому не мешают. Все почти не говорят по-русски, все с документами, таксуют. Приехали спасать нашу экономику», – заметила Людмила Москалева.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию нужно совершенствовать миграционные процессы.
Столтенберг назвал Россию «агрессором»
|
|
У НАТО «нет уверенности насчет намерений России» в ситуации вокруг Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг полагает, что «могут быть какие-то перемены планов». «Можно спекулировать на этот счет, но реальность в том, что уверенности нет», – сказал генсек НАТО, добавив, что «известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжелой технике». Кроме того, в НАТО «слышат очень грозную риторику», передает ТАСС со ссылкой на CBC.
Он призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что альянс готов «выслушать обеспокенности» России. «Мы должны понимать, что агрессор – Россия», – заявил он. По словам генсека, «ожидать, что жертве агрессии нужно реализовать деэскалацию - это как представить все в таком странном, перевернутом с ног на голову виде», передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение. По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности». Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева
|
|
Пограничники в аэропорту «Киев» попытались не впустить экс-президента Украины Петра Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.
Следователи Государственного бюро расследований Украины зачитали Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан. На пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт, передает РИА «Новости».
«Вы являетесь задержанным», – сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.
При этом депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» окружили экс-президента, не подпуская правоохранителей.
Сам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. «Сейчас происходит недопуск меня, как гражданина Украины, на территорию страны», – сказал он.
По его словам, более десяти минут пограничники не пускали на территорию страны без объяснения причин под предлогом проверки. «Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», – сказал экс-президент.
Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов Киев и Борисполь.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно, где вдова Градского хранила 100 млн рублей
СМИ рассказали, где Марина Коташенко, вдова певца Александра Градского, хранила 100 млн рублей, которые забрали грабители.
Источник РЕН ТВ заявил, что столь крупную сумму Коташенко хранила на втором этаже дома, под своей кроватью.
Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева
|
|
Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций, заявил казахстанский оппозиционер, беглый банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
Аблязов сказал, что «организационный штаб – точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» – находится в Киеве». Он заявил, что штаб приступил к работе, как только начались акции протеста. Участники акций, по его словам, звонили в штаб, где им советовали четко следовать выработанному алгоритму.
Алгоритм существует уже более четырех лет и предполагает захват административных зданий, но при этом призывает к мирным акциям, борьбе с мародерами, сказал Аблязов. Протестующих учат «действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации», передает РИА «Новости».
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) «постучаться». Занимать – это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий написано: занимать – это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются – не громить, не захватывать, не разбивать – дисциплина», – заявил он.
Аблязов не считает, что в Казахстане произошла попытка госпереворота. Он заявил, что госпереворот подразумевает действия «не конституционным способом, военным способом», а «митинги – это конституционное право». Он настаивает, что все выступления носили мирный характер.
|
Беглый банкир заявил, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января. По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться. Однако он призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ. Далее сторонники Аблязова, по его словам, начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране.
5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров, им угрожали депортацией в Казахстан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МИД Германии рассказала о желательных отношениях с Россией
|
|
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в Москву рассказала, что во время российско-немецких переговоров ей важно обозначить позицию, которую занимает Германия.
«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – цитирует ТАСС Бербок.
Как уточнила министр, с украинским руководством она намерена обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защите в киберпространстве.
«В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины», – подчеркнула министр.
По ее словам, сегодняшняя 30-я годовщина дипломатических отношений Украины и Германии является хорошей возможностью для их обновления.
«Для меня это, прежде всего, означает внести свой вклад в укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства», – подчеркнула Бербок.
Ранее сообщалось, что глава германского МИД Анналена Бербок в понедельник посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Во второй половине дня она отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения. Поездки на Украину и в Россию станут для Бербок первыми в качестве министра.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что украинцы разочарованы тем, что Германия не намерена передавать стране оружие для обороны. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел
В Алма-Ате во время массовых беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников – прим. ВЗГЛЯД) было похищено», – цитирует его слова РИА «Новости».
Таймерденов также уточнил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. «Было похищено 1 347 единиц оружия», – уточнил он.
По его словам, в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 правоохранительных органов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Угрожавший русским в московском автобусе дагестанец извинился
Мужчина, устроивший словесную перепалку с другими пассажирами в московском автобусе, заявил на допросе, что был «резок в высказываниях в сторону русской нации», и принес извинения.
«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», – передает РИА «Новости» слова задержанного.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса.
На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что его поведение должны оценить правоохранители.
Столичный главк СК завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего подозреваемого нашли в Калужской области.
В Госдуме призвали к серьезным санкциям против Meta
|
|
«Мы ожидаем от Роскомнадзора серьезных санкций против Meta за цензуру российского контента в Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Москва обратилась в ОБСЕ из-за блокировки в соцсети официальной страницы российской делегации.
«Американские власти оказывают давление на службу модерации корпорации Meta и вовлекают ее в непосредственное участие в гибридной войне против нашей страны, вынуждая блокировать в Facebook страницу российской делегации на переговорах с ОБСЕ», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Произошедшее в очередной раз показывает полную политическую ангажированность Meta, добавил член Общественной палаты Александр Малькевич. «Meta считает себя глобальной, но является продолжением американской политической системы. В данной ситуации речь уже не идет о лишении права слова и позиции для конкретного пользователя или лидера определенных мнений, речь идет об акте лишения голоса целой страны, в данном случае России», – добавил эксперт.
Собеседник также подтвердил, что ни одно правило Meta не было нарушено со стороны российской делегации. «К сожалению, сбываются все наши худшие прогнозы относительно цифрового мироустройства – всевластие «бигтеха» приводит к блокировке важнейших информационных материалов о переговорах России с ОБСЕ, когда на кону – ни много ни мало, мир во всем мире», – отметил аналитик.
Ранее глава делегации России на переговорах с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.
Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Россия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание), при этом он отметил, что если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.
«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно», – сообщил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».
Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два-три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
В Сети появилась информация о прилете Порошенко во Львов
В Сети распространяется информация, что бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник может прилететь не в Киев, а во Львов, куда первый замглавы партии «Европейская солидарность» Олег Синютка созывает людей.
Как сообщает издание сообщает Zaxid.net, на имя мэра Львова Андрея Садового был написан документ, в котором говорится, что в понедельник с 13.00 до 15.00 (с 14.00 до 16.00 мск) возле львовского аэропорта будет проходить митинг «за защиту демократии и закона», в котором будут участвовать 10 тыс. человек.
Сам Синютка отказался объяснять журналистам, с чем связано проведение подобного митинга в день прилета Порошенко.
Киевские судьи в среду разрешили задержать экс-президента Украины Петра Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Сообщалось, что 17 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попыталось вручить Порошенко повестку для предъявления обвинения по уголовному делу о госизмене и содействии терроризму, но бывший президент отказался общаться с силовиками и уехал в аэропорт, откуда отбыл в Турцию. Адвокаты Порошенко и его соратники по «Европейской солидарности» неоднократно заявляли, что заграничный вояж экс-президента был спланирован заранее и не был бегством от правосудия. Отметим, что дату своего возвращения – 17 января – Порошенко обозначил еще неделю назад.