Генерал МВД призвал ужесточить наказание для педофилов после инцидента в Омске

«После стольких отсидок крыша существенно смещается. Но ужесточать контроль за теми, кто был ранее судим не за насильственные преступления я не вижу необходимости», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя случай изнасилования 15-летней девочки сожителем ее мамы в Омске.

В Омске 38-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы, а затем залез на дерево и потребовал предоставить ему полтора литра пива. Об инциденте школьница рассказала своей старшей сестре, муж которой пришел на разборки к подозреваемому. Сообщается, что ранее обвиняемый уже был судим 8 раз за кражи. Мужчина задержан и доставлен в отделение полиции, возбуждено уголовное дело.

«Поскольку мужчина ранее был судим за другие правонарушения, то здесь вопрос не в недостатках надзора. Имеют место преступления, связанные с посягательством против половой неприкосновенности женщин. К сожалению, это типичное бытовое преступление», – говорит Ворожцов.

Однако, по его мнению, за преступления против половой неприкосновенности, тем более несовершеннолетних, должны быть приняты меры по увеличению уровня ответственности за содеянное.

«Должны быть введены особые требования по рассмотрению вопросов об условно-досрочном освобождении, к местам нахождения после освобождения, а также по надзору. То есть, прежде чем выпустить человека, тем более серийно совершающего сексуальные преступления, на мой взгляд, необходимы соответствующие характеристики, которые должны дать ему как в исправительном учреждении, так и профессиональные психологи и психиатры, которые тоже дадут заключение», – считает генерал-майор.

Кроме того, собеседник убежден, что на обсуждение общественности необходимо выносить вопрос об информировании граждан о том, что рядом с ними находится человек, совершавший преступление сексуального характера. Он подчеркивает, что это действительно спорный аспект, так как, с одной стороны, это личные данные человека, с другой – каждый гражданин должен быть предупрежден, что находится в повышенной опасности. Для принятия такого серьезного шага требуется анализ криминологов и психологов.

«После стольких отсидок крыша существенно смещается. Но ужесточать контроль за теми, кто был ранее судим не за насильственные преступления я не вижу необходимости. В законе уже все прописано. А вот что касается лиц, совершавших насильственные и сексуальные преступления в отношении женщин и несовершеннолетних, а также серийных убийц и маньяков, то здесь однозначно требуются дополнительные механизмы, регулирующие их воспитательную работу в местах лишения свободы, а также особый порядок их условно-досрочного освобождения и контроля после освобождения. И отдельно встает вопрос о возможности информировать окружающих о том, какие преступления совершил человек», – заключил Ворожцов.

В начале января глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призвала принять законопроект об ужесточении наказания для педофилов, который предусматривает пожизненный административный надзор над преступником, а также исключает возможность условно-досрочного освобождения, как можно скорее.