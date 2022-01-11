|
|
Определена дата первого заседания нового правительства Казахстана
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Первое заседание назначенного во вторник правительства Казахстана пройдет 12 января, на нем будут рассмотрены меры по реализации озвученных ранее президентом страны Касым-Жомартом Токаевым поручений, сообщила пресс-служба нового премьер-министра Алихана Смаилова.
«На повестке заседания – меры по реализации поручений президента, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента Республики Казахстан 11 января, санитарно-эпидемиологическая ситуация», – приводит ТАСС сообщении.
Заседание правительства будет транслироваться в прямом эфире. В связи с действием на территории страны режима ЧП доступ журналистов в здание кабмина временно ограничили.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Политолог объяснил самоубийства среди казахстанских силовиков
|
|
«Некоторые казахские силовики предали своего президента, но, оставаясь людьми чести, решили свести счеты с жизнью. Они хотели обезопасить семьи от последствий своего предательства», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя сообщения о суицидах в силовых структурах Казахстана.
«Многие силовики своим бездействием в разгар погромов предали интересы своего государства и лично президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, – считает политолог Марат Баширов. – Судя по всему, беспорядки в Казахстане стали следствием внутреннего сговора». Президент Токаев начал кадровые чистки в силовых ведомствах – и эти двое офицеров могли свести счеты с жизнью, поскольку против них началось расследование, предположил Баширов.
«Мы пока не знаем фактов, не знаем, оставили или нет эти офицеры предсмертные записки. Но при этом можно предположить, что они действительно совершили предательство. И при этом, видимо, остались людьми чести. Поэтому они и сделали такой личный выбор, как самоубийство», – пояснил эксперт.
Баширов также предположил, по каким причинам офицеры не попытались сбежать из страны, хотя границы Казахстана с соседними республиками довольно прозрачны. «В Казахстане все, что касается чести и кодекса поведения, устроено особым образом. Когда перед обычным гражданским служащим или, например, перед силовиком возникает выбор, бежать ли за границу, человек скорее подумает не о себе, а о близких. Мужчины принимают такое решение, как суицид, чтобы ответственность за их криминальные действия не ложилась потом на плечи не только жен и детей, но и всех, кого он считает родными. Чтобы они не пострадали», – пояснил Баширов.
«В этом плане казахские элиты с точки зрения формирования и внутренних правил чем-то похожи на наши тейпы на Кавказе», – добавил он. «Стоит также отметить, что многие офицеры-силовики, включая тех, кто решился на самоубийство, предположительно находились лишь в середине вертикали предателей. Искать нужно верхушку», – подчеркнул Баширов.
В понедельник стало известно о гибели сразу двух высокопоставленных силовиков Казахстана. Это начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, служивший в Нур-Султане. По данным СМИ, они оба свели счеты с жизнью.
Напомним, что по официальным данным в массовых беспорядках в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых ведомств, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее Токаев заявил
, что «государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», действия которых координировал «единый командный пункт». Комментируя эти слова, казахский политолог Марат Шибутов сказал газете ВЗГЛЯД, что бунт мог вспыхнуть из-за раскола в спецслужбах республики. «Некоторые руководители силовых структур были назначены президентом Токаевым. Их лояльность новому главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше, во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – отметил
собеседник.
Экс-глава КНБ и бывший премьер Карим Масимов был задержан спецслужбами страны вместе с «другими лицами» по подозрению в госизмене. Вскоре Токаев уволил Азамата Абдымомунова, занимавшего пост заместителя секретаря Совбеза республики. Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев назвал причиной кризиса массовое предательство чиновников. «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают. Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было (его) осуществить», – заявил он.
Баширов не верит в версию о том, что волнения стали следствием конфликта между Токаевым и Назарбаевым. «На мой взгляд, персонально между новым президентом и его предшественником нет противоречий. Все-таки Назарбаев сам выбрал Токаева в качестве преемника», – напомнил он. «Другое дело – родственники елбасы, его окружение. Они стали довольно богатыми людьми, и я боюсь, что они могли вляпаться в какие-то закулисные геополитические игры. Вполне возможно, что среди них есть и те, кто пошел против интересов государства, предатели, которых Назарбаев не разглядел. Это его личная трагедия», – заявил эксперт.
Казахский политолог оценил решение о выводе из страны войск ОДКБ
|
|
«Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Ранее стало известно, что вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется в ближайшие дни.
«Обстановка в Казахстане за последние дни принципиально улучшилась. Вчера еще кое-где на окраинах Алма-Аты были слышны отдельные выстрелы, а сегодня в городе уже тихо», – сказал казахстанский политолог Марат Шибутов.
По его словам, стычки протестующих с силовиками прекратились. «С малочисленными очагами бунта мы справимся своими силами», – подчеркнул собеседник. Эксперт добавил, что казахские власти не ожидают возобновления подобного конфликта в будущем.
«Организаторы и участники протеста знают, что в случае эскалации ситуации, войска ОДКБ вернутся в Казахстан. И это является сдерживающим фактором для того, чтобы не было нового мятежа», – сказал аналитик.
Шибутов также прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти». В этой связи политолог указал, что безопасность Казахстана гораздо важнее, чем оценка ситуации со стороны США. «Нам плевать на Блинкена и его мнение», – добавил эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Токаев объявил о завершении миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
|
|
Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», – цитирует РИА «Новости» Токаева.
Он отметил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российского миллиардера в Казахстане приняли за террориста
|
|
Миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что находится в Казахстане и пока не может вылететь из страны, при этом у него почти нет интернета и связи.
«Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Думаю, я выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом», – передает РИА «Новости» его слова.
Рыбаков добавил, что по итогам пребывания в республике намерен сделать видеоматериал, поделившись историей о том, что накануне «на блокпосту чуть не вляпался»: по его словам, его «приняли за террориста». «Хорошо, что все хорошо закончилось», – отметил бизнесмен.
По словам Рыбакова, он улетел в Казахстан 3 января на отдых, обратно собирался возвращаться 10 января. «Сегодня давали интернет на один час – первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», – сказал Рыбаков.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию. Однако позднее в российском генеральном консульстве заявили, что регистрация граждан России на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы.
Токаев назвал срок пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане
Миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», – приводит слова президента его пресс-служба, передает РИА «Новости».
Также Токаев назвал беспорядки в стране хорошо организованной «террористической атакой». По его словам, иностранные боевики, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока участвовали в массовых беспорядках в Казахстане, сообщает ТАСС.
«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока... Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», – сообщил Токаев.
Кроме того, он рассказал, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2–3 млрд долларов.
«Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения более чем на 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату – бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Минцифры одобрили идею отменить плату за роуминг для россиян в Казахстане
Минцифры России решили поддержать инициативу депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся на территории Казахстана с 5 по 19 января, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг. Отмечалось, что россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, звонить родным. В условиях международного роуминга все это слишком дорого.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
«Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», – сказал президент Казахстана в мажилисе (нижней палате парламента)..
По его словам, в стране обострилась проблема социального неравенства, а доступность мер социальной поддержки вызывает вопросы.
«Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей – их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге», – передает ТАСС слова Токаева.
Он также отметил, что «зачастую уровень [государственной] поддержки региона зависит от «веса» конкретного акима (главы органов местного самоуправления), а не от реальных потребностей жителей». По словам президента, «это ведет к диспропорции в развитии и недовольству граждан».
Токаев поручил правительству за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны. «Следует принять комплекс следующих мер: разработать программу повышения доходов населения, работа должна быть точной и адресной... Поручаю правительству <...> в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса», – передает РИА «Новости» слова Токаева.
Также президент призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии», учитывая пандемию коронавируса и другие социальные проблемы. Наряду с этим лидер Казахстана поручил уделить особое внимание снижению безработицы.
Кроме того, Токаев поручил Нацбанку обеспечить четкую проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
«В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», – сказал Токаев
Токаев заявил также, что в сентябре выступит с посланием к народу, на котором представит новый пакет реформ. «В сентябре в послании я представлю новый пакет реформ, который будет нацелен на диалог с обществом», – сказал он.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Токаев: Ряд руководителей департаментов КНБ не вступили в бой
Ряд руководителей региональных департаментов комитета национальной безопасности оставили рабочие места, не вступая в бой с участниками беспорядков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную информацию», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Токаев призвал ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям. «Необходимо... ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», – отметил он.
По его мнению, против Казахстана была развязана террористическая война. «Против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие», – сказал Токаев.
Как подчеркнул президент Казахстана, трагические события в стране во многом вызваны провальной деятельностью некоторых государственных органов. «Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, точнее, провальной деятельностью некоторых госорганов», – резюмировал он.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Российские десантники приступили к охране аэропорта в Алма-Ате
В Алма-Ате аэропорт охраняет теперь личный состав подразделения ВДВ России, сообщили 10 января в Минобороны России.
«Личный состав подразделения ВДВ из состава миротворческого контингента с начала переброски на аэропорт Алматы Республики Казахстан приступил к охране и обеспечению безопасности международного аэропорта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Согласно данным ведомства, военные будут нести службу круглосуточно на постах и наблюдательных вышках, осуществляя патрулирование территории и периметра аэропорта на бронетранспортерах в составе групп.
Также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане
Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу добавил, что «в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана».
Глава оборонного ведомства напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.
«В короткие сроки – всего за трое суток – самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств-членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развёртывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», – отметил министр.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Задержанный в Казахстане киргизский музыкант вернулся на родину
Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, которого сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках, вернулся на родину, сообщил источник из его окружения.
«Да, он уже приехал в Кыргызстан, но мы пока с ним не виделись», – цитирует его РИА «Новости».
Киргизские СМИ сообщают, что Рузахунов пересек границу через контрольно-пропускной пункт Ак-Жол в 30 километрах от Бишкека. Общаться с прессой освобожденный музыкант не стал – автомобиль с Рузахуновым проехал мимо ожидавших журналистов. Куда повезли артиста, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что пять киргизских граждан были задержаны во время беспорядков в Казахстане.
До этого источник в силовых структурах Киргизии сообщил, что гражданин Киргизии Викрам Рузахунов, которого сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в причастности к беспорядкам, освобожден из-под стражи.
В воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта. Зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
Стало известно число задержанных участников массовых беспорядков в Алма-Ате и области
Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алма-Ате и Алма-Атинской области за участие в массовых беспорядках, сообщил телеканал «Хабар 24».
«КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
У подозреваемых в причастности к террористическим атакам обнаружены светошумовые гранаты, шлемы и щиты, которые они, предположительно, отобрали во время беспорядков у военнослужащих и полицейских.
Ранее в Алма-Ате задержали еще одну группу мародеров, казахстанские правоохранители взяли восьмерых мужчин с поличным на съемочной квартире.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Семьям погибших в Казахстане силовиков решили выдать квартиры
Семьи полицейских и военных, погибших в результате массовых беспорядок в Казахстане, получат квартиры, заявил председатель правления Союза строительной отрасли Казахстана Ералы Сауранбаев.
«Мы выделяем сейчас квартиры семьям погибших полицейских и военнослужащих в городе Алма-Ата, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. По количеству квартир информацию мы пока еще полностью не получили от государственных органов», – приводит его словам телеканал «Хабар 24», передает РИА «Новости».
По словам Сауранбаева, полный перечь тех, кто получит квартиры, еще формируется. Власти намерены выдать квартиры семьям всех погибших полицейских и военнослужащих.
Как сообщили в Союзе строительной отрасли, инициативу поддержали 11 компаний и фонд «Народу Казахстана».
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Москва и Пекин обеспокоены вмешательством внешних сил в Казахстане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и выразили обеспокоенность участием иностранных наемников в дестабилизации обстановки в республике, говорится в распространенном сообщении МИД России.
«Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране. Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов», – приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что «Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране»
Главы дипведомств двух стран также отметили роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении безопасности в Евразии.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Шерман рассказала, что США и Россия не обсуждали в Женеве Казахстан
США и Россия не обсуждали в Женеве ситуацию в Казахстане, заявила на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
«Казахстан сегодня не обсуждался», – цитирует ее РИА «Новости».
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.