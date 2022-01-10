Рябков: Отхода от сформулированных Россией принципов на встрече в Женеве не будет

Отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.

Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.

Основная часть дискуссий проходит в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.

Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.

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