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Рябков: Отхода от сформулированных Россией принципов на встрече в Женеве не будет
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Отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
Основная часть дискуссий проходит в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
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Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года
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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности заявил, что НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике: Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года.
«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
По словам Рябкова, Москва продолжит настойчиво представлять аргументы в поддержку своей позиции по гарантиям безопасности, достаточно жесткая позиция США на этот счет не выводит российскую сторону из равновесия.
«Позиция США достаточно жесткая, она по всем признакам сомкнулась полностью с той позицией, которую на протяжении последних недель отрабатывают соседи на Западе, непосредственные соседи на Западе из так называемой бухарестской девятки. И, разумеется, секретариат НАТО добавляет, что называется, огня, временами жжет огнем по этой тематике. Но мы видали и не такое, и, собственно говоря, это не выводит нас из равновесия. Будем настойчиво объяснять логику и представлять аргументы в поддержку нашей позиции», – рассказал дипломат.
Рябков отметил, что Россия в Женеве готова вести с США постатейный разбор своих предложений по гарантиям безопасности, но у Москвы есть большие сомнения насчет готовности Вашингтона к такому разговору.
Ранее Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.
Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
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Столтенберг похвастался знанием истории России
НАТО прежде уже доказало свою способность «идти на компромиссы и находить решения с Россией», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что «знает историю России». Он отметил, что «на протяжении веков» Россия «переживала конфликты с соседями». Как заявил генсек альянса, «у России есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО». При этом НАТО, по его словам, «готово стремиться к улучшению отношений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Столтенберг заявил, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование России касательно невступления Украины в альянс.
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Власти США отказались идти на уступки в переговорах с Россией по безопасности
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Администрация США не намерена делать уступок на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности, Вашингтон рассчитывает оценить, возможно ли снизить напряженность, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CNN.
«Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны сделать шаги, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», – передает ТАСС его слова.
Блинкен добавил, что любые меры по снижению напряженности на переговорах с Россией по безопасности возможны лишь на обоюдной основе. «Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое», – сказал госсекретарь.
По его словам, Соединенные Штаты полагают, что в ходе российско-американских переговоров по безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США. «Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», – отметил он.
Также Блинкен заверил, что А=администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. «Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Боррель пригрозил России «огромными последствиями»
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном предстоящим дискуссиям с Россией по архитектуре европейской безопасности, вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он добавил, что Евросоюз считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза. «Диалог необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», – добавил Боррель.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
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Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
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Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
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Рябков посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, почему США «некомфортно» вести с Москвой двусторонний диалог.
По словам Рябкова, США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков раскритиковал подход США к восстановлению работы Совета Россия – НАТО
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США намерены восстановить работу Совета Россия – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия – НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Замглавы МИД подчеркнул, что для России это неприемлемо. По его словам, без отзыва решений Будапештского саммита о будущем Украины в НАТО прорыва на предстоящей встрече в Женеве не будет.
«Мы послушаем, что они скажут. Но... это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения Будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны – известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый», – сказал Рябков.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков назвал провокацией заявления США о применении Россией силы против Украины
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия может устроить инцидент для применения военной силы против Украины являются большой провокацией, которая не имеет никакого отношения к реальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.
«Это заявление само по себе – это большая провокация. Заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде», – цитирует его ТАСС.
По его словам, «говорить о том, что возможны некие провокации после прохода британского эсминца во взаимодействии с американским самолетом-разведчиком на траверзе мыса Фиолент напротив Севастополя – по меньшей мере глупо. Это циничный розыгрыш, жонглирование фразеологией, которая к реальности не имеет никакого отношения».
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США продолжат предоставлять Украине оборонительные военные средства.
«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», – сказал он.
Блинкен добавил, что «также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще более усиливаться».
Госсекретарь полагает, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска России, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Рябков оценил шансы достичь договоренности на переговорах с США
Замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
«Шансы есть всегда», – сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Столтенберг заявил о возможности урегулирования разногласий НАТО с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Financial Times, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.
«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <...> Но сохраняется риск конфликта», – цитирует его РИА «Новости», пригрозив «сдерживающими мерами НАТО» в случае обострения отношений между альянсом и России.
Он добавил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями и усилий по обеспечению большей прозрачности военной деятельности.
Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование России касательно невступления Украины в альянс. По сообщению издания, Столтенберг считает, что такое требование нарушает «основные принципы» НАТО.
Также Столтенберг считает, что переговоры с Россией могут растянуться на «серию встреч» для поиска приемлемых решений для всех сторон и компромисса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Экс-аналитик ЦРУ призвал не повторять на Украине допущенные с Грузией ошибки
Запад неправильно понимал интересы России и сигналы Москвы, это привело к росту напряженности вокруг Украины, заявил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб.
Биб счел «фундаментальной аналитической ошибкой» сравнение России с СССР и мнение о том, что Россия стремится «к конфронтации с демократическими странами». По его словам, у России, скорее, «довольно традиционная одержимость своей безопасностью», страна не раз переживала иностранные вторжения, поэтому «крайне последовательно» хочет отодвинуть потенциальных противников от границ, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Экс-аналитик ЦРУ напомнил про Карибский кризис 1962 года и посоветовал вместо «безоговорочных красных линий» действовать «посредством компромисса». Биб перечислил «сигналы», которые на Западе «не понимали»: размещение войск на границе, демонстрация неприемлемости сближения Украины с НАТО и ее стратегического партнерства с США, испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре.
Биб считает положительным сигналом предложение Москвы провести прямые переговоры. Он призвал не подходить к анализу поведения России с точки зрения столкновения идеологий. Такой подход позволяет «украинским националистическим группам, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями», манипулировать Западом, их «безрассудные действия» могут спровоцировать военный конфликт, сказал он.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В качестве примера он привел события в Грузии. Биб отметил, что в 2008 году Грузию поддерживали Европа и США, в результате Михаил Саакашвили начал боевые действия в Южной Осетии – «предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной», которой на Западе «не ожидали».
Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман заявила, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей.
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Блинкен допустил воссоздание СССР Россией
Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, выразил уверенность госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это «неприемлемо», передает ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.
США отказались обсуждать европейскую безопасность без участия Европы
США готовы вести диалог с Россией по ряду вопросов, но европейскую безопасность согласны обсуждать только при участии европейских союзников, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Комментируя встречу первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, Прайс сказал, что стороны «обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января». США будут приветствовать «подлинный прогресс» в переговорах. Шерман, по его словам, заявила о приверженности Вашингтона «международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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