Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей

Российским водителям теперь грозит уголовное наказание за превышение скорости более чем на 60 километров в час и неоднократный выезд на встречную полосу. Соответствующий закон об уголовном наказании для лихачей рецидивистов, подписанный в конце декабря президентом Владимиром Путиным, вступил в силу 10 января.

Наказание, предусмотренное поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, распространяется на водителей, лишенных права управлять транспортным средством и ранее подвергавшихся административному наказанию, передает РИА «Новости».

Согласно нововведениям, на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, таким злостным лихачам грозит лишение свободы сроком до двух лет. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.

Санкции статьи также предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.

При этом данные правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение было зафиксировано дорожными камерами.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, каждый десятый автомобилист.

Напомним, 30 декабря президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, которые ранее подвергались наказанию за аналогичные нарушения.