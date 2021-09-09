Мосгорсуд признал законным запрет действий хозяйке фитнес-клуба, где погибла дочь Конкина

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на запрет определенных действий Анне Андриановой, которая владеет фитнес-клубом, где погибла дочь актера Владимира Конкина, сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил жалобы адвокатов и владелицы фитнес-клуба Анны Андриановой на избрание меры пресечения без удовлетворения. Постановлением Басманного районного суда Москвы от 30 июля 2021 года Андриановой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В настоящее время по делу проходит экспертиза, в ходе которой будет установлено, насколько своевременными и грамотными были действия медиков, пытавшихся спасти жизнь дочери артиста. В рамках уголовного дела представителем Конкина заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 32-летнюю дочь актера Софию Конкину 22 сентября 2020 года нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владелице фитнес-клуба были предъявлены обвиинения. Басманный суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.