Раскрыты подробности гибели дочери Конкина

Очевидцы гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина Софии рассказали, что девушку нашли в фитнес-центре на дне бассейне.

София пришла в бассейн около 23.30 мск, рассказали очевидцы «Московскому комсомольцу».

Девушку нашли на дне, предполагается, что в момент, когда она начала тонуть, в бассейне не было никого. Скорая помощь добралась до фитнес-центра за четыре минуты, за две минуты медики дошли до пациентки, отмечается в статье.

Медикам удалось восстановить сердечный ритм Софьи, но не удалось вернуть дыхание.

«Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали», – пояснили источники издания.

Работники фитнес-центра отдали медучреждению личные вещи девушки, которые она оставила в раздевалке. Там были документы и спортивная сумка.

Ранее сообщалось, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет.