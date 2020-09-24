Стартовал второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» Власти американского города Свастика отказались менять его название Дочь актера Конкина погибла в Москве 24 сентября 2020, 13:53

Фото: с личной страницы на VK

Текст: Дмитрий Зубарев

Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве в возрасте 32 лет. Как сообщает Пятый канал, пару дней назад женщина ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб» и не вернулась домой. В среду ее родственникам позвонили из больницы и сообщили, что она в реанимации. Прошлой ночью София умерла. По данным телеканала, причиной смерти стало утопление в пресной воде.

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