Боец Емельяненко появился перед поединком в футболке с «цитатой» Лаврова

Накануне боя с блогером Артемом Тарасовым российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову.

«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – написал он в своем Instagram. На фото Емельяненко одет в футболку, на которую нанесены слова, приписываемые Лаврову: «Who are you to f***ing lecture me?». Их можно перевести как: «Кто ты, ***, такой, чтобы мне лекции читать?».

В 2008 году лондонские СМИ обвинили главу МИД России в использовании нецензурной лексики при разговоре с британским министром Дэвидом Милибэндом. Сам Лавров категорически отверг обвинения в том, что он якобы использовал ненормативную лексику, сообщают «Вести».

Бой между Емельяненко и Тарасовым запланирован на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Емельяненко высоко оценил свои шансы на победу, сообщает «Матч ТВ», Тарасов уже провел два боксерских поединка, уступив Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.