Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Минфин России направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры», – сказал он в кулуарах Московского финансового форума, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин 26 мая подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.

Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны: Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.

В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином России были проведены переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением Москвы, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.