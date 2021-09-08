Роспотребнадзор объяснил запрет яичницы в школьных столовых

Для питания школьников уже 30 лет запрещены макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики, это связано с отсутствием должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак для организованных коллективов – блюда и продукты повышенного эпидемиологического риска. Запрет на них действует более 30 лет. Причина – отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева», – приводит сообщение РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что ассортимент питания детей достаточно широкий и не страдает от данных запретов.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что регулярное употребление яиц с колбасой в обжаренном виде может нанести серьезный вред здоровью, особенно некоторым группам населения.