Политологи высказались о возможности иноагентов наблюдать за российскими выборами

Допуск иностранных агентов для наблюдения российских выборов свидетельствует о высоком уровне открытости российской избирательной системы, заявил член Совета по региональному развитию Российской ассоциации политической науки, политолог Антон Арутюнов.

«Если бы мы провели, например, опрос граждан, полагаю, большая их часть выступила бы за то, чтобы ограничить для иноагентов и аффилированных с ними лиц возможность наблюдения за выборами. В нашем обществе понимают, что цель их участия в этой процедуры чаще всего – отнюдь не обеспечение чистоты выборов. Однако наше законодательство такую возможность им дает, а значит – она будет обеспечена», – приводятся слова Арутюнова на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Член правления Российской ассоциации политической науки Анастасия Рудницкая обратила внимание на то, российская избирательная система максимально открыта со всех точек зрения.

«У нас очень высокая прозрачность выборов, которая достигается благодаря множеству инструментов. Ключевым, конечно, является именно институт наблюдения за выборами – это и наблюдатели от партий, и общественные наблюдатели, и представители различных международных структур. Мы даже представителей структур-иноагентов не ограничиваем в праве быть наблюдателями. Это очень большая степень открытости. В некоторых странах она намного ниже. Например, в США возможности международным наблюдателей сильно ограничены, а человека в статусе иноагента на выстрел к участку не подпустят», – сказала Рудницкая.

Российские граждане, работающие в организациях, выполняющих функции иностранного агента, могут участвовать в качестве наблюдателей на выборах, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации», – сказала Памфилова.

По ее словам, прямого запрета быть наблюдателями для граждан, связанных с организацией, выполняющей функции иностранного агента, законодательство не содержит.

Однако, по словам главы Центризбиркома, представлять при этом наблюдатели – иноагенты могут только того субъекта, который их назначил: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать свои права наблюдателей – только в интересах назначивших их субъектов, «а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента».

Не будут ограничены в правах на выборах и представители СМИ, выполняющие функции иностранного агента. «Они вправе участвовать в информировании избирателей, освещая избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов», – пояснила Памфилова.

СМИ-иноагенты могут быть аккредитованными ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов страны для присутствия на участках в дни голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.