Кудрин предупредил о нестандартности нынешнего экономического кризиса

Нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, следует быть готовыми к неопределенности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы. Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы эти проблемы нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми. Это намного более сложная задача», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что глобальный кризис в связи с ковидом еще не завершился, хотя некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП. «Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ – ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 году выйдет на докризисный уровень ВВП», – сказал Кудрин.

Между тем, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков не исключил, что глобальный финансовый кризис может наступить через пару лет, если мировые ЦБ не отреагируют на появившиеся «пузыри».

Отвечая на вопрос о вероятности наступления глобального финансового кризиса Аксаков сказал: «На мой взгляд, ничто не предвещает, может через пару лет, учитывая накапливание финансовых «пузырей», на Западе особенно, возможно проявление кризиса, если центральные банки не отреагируют, ФРС не отреагирует решительно, то может быть, будет», передает ТАСС.

В свою очередь помощник президента Максим Орешкин указал, что США переборщили с объемом стимулов экономике в коронавирус, что привело к глобальному скачку инфляции. «Ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. Здесь, я считаю, Россия нашла оптимальные объем и размеры стимула и его структуры, что позволило выйти и, по сути, чуть больше чем за год восстановить экономику», – сказал Орешкин.

«А вот, например, США, которые два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП... США, скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции», – продолжил он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о наличии рисков глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе.