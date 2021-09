Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию 6 сентября 2021, 18:27 Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. «Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.

Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 13:26

«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму. «Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он. По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные». «Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник. Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев. «И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США Зеленского обвинили в авторитаризме и сочли его визит неудачным 6 сентября 2021, 04:27

Президент Украины Владимир Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне, заявили американские СМИ, указав, что «правление Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма». Марк Эпископос в публикации в National Interest указал, что США решили выделить Украине 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19. Однако, «эти суммы едва ли являются грандиозными», учитывая, что только на вооруженные силы Украины США с 2014 года уже «потратили 2,5 млрд долларов». Эпископос считает, что деньги Киев получил бы и без визита Зеленского, передает ТАСС. По его мнению, президент Украины должен был «смягчить напряженность» между Вашингтоном и Киевом, которая «достигла пика во время саммита Байдена и Путина в Женеве». Эпископос отметил, что «перед Зеленским стояли три главные политические задачи»: добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО, убедить Вашингтон участвовать в «нормандском формате» и получить уступки в связи с «неизбежным завершением газопровода «Северный поток – 2». «Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей», – говорится в статье. Определенного ответа относительно перспектив членства Украины в НАТО Зеленский не получил – «нет никаких свидетельств того, что Белый дом изменил свое мнение по данному вопросу», заявил Эпископос. Также Вашингтон «неизменно отклонял приглашения» подключиться к «нормандскому формату», нынешняя просьба Зеленского «не стала исключением». Противодействие США «Северному потоку – 2» Эпископос назвал «скорее символическим, нежели практическим». Эпископос назвал переговоры «упражнением в той же выхолощенной риторике и пустых заверениях, которые определяли отношения США и Украины» после 2014 года. «Лидеры призвали к демократии во всем мире, этот призыв прозвучал особенно бессодержательно в свете того, что правление самого Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма», – заявил он. Эпископос указывает на «огромный геополитический риск», связанный с принятием Украины в НАТО. По его словам, у Белого дома «нет политической воли прямо» заявить Киеву об этом. Администрация «продолжает уклоняться от решения ключевых вопросов в отношениях США и Украины, это создает риск дать неверный сигнал Киеву и Москве, запутать и без того трудный процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также повышает вероятность просчета в военной сфере, что может привести к катастрофическим последствиям», говорится в статье. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 5 сентября 2021, 23:20

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой 6 сентября 2021, 10:15

Коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году, сообщила депутат Киевского горсовета Алина Михайлова. «Памятник дружбе с Москвой демонтирован <...>. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года», – написала Михайлова в Facebook. По ее словам, в настоящее время памятный знак находится на хранении в районной государственной администрации и в будущем станет экспонатом «музея тоталитаризма». Монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по ул. Маршала Якубовскго. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской. Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова. В тот же день восстановленный памятный знак был снесен вандалами. Экс-глава OMV не увидел смысла в отказе от транзита газа через Украину 6 сентября 2021, 02:25 Текст: Антон Антонов

Строительство «Северного потока – 2» не исключает продолжения транзита газа по территории Украины, нет смысла использовать только северный маршрут, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле. Зеле за несколько дней до ухода с поста выразил уверенность, что «с точки зрения логистики нет смысла все объемы газа перекачивать только по северному маршруту и полностью отказаться от южного», но только Газпром может сказать, какими на этих маршрутах будут объемы поставок, передает ТАСС. Оценивая сроки завершения строительства «Северного потока – 2», Зеле напомнил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг «сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены». Зеле также «слышал» от главы Газпрома Алексея Миллера, что до конца года «газ пойдет по этому трубопроводу». Залогом того, что проект будет реализован уже в ближайшее время, стало достижение сделки между Германией и США, подчеркнул экс-глава OMV. Зеле считает, что своевременный ввод в эксплуатацию газопровода позволил бы избежать проблем с заполняемостью подземных хранилищ газа в Европе. Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе сейчас заполнены примерно на 69% против более чем 90% годом ранее. При этом Зеле полагает, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения хранилищ. Зеле дал интервью за несколько дней до ухода с поста главы OMV, он покинул должность 1 сентября. Компанией Зеле руководил с 2015 года. Покинуть пост он решил весной 2021 года. Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заверил, что российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию. США осудили задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Госдепартамент США осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова, сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным 6 сентября 2021, 16:05

«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины. «Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков. При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой». «Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва: Киев избегает прямых контактов по вопросу встречи Путина и Зеленского 6 сентября 2021, 11:29

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве». Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим». На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Киев выразил уверенность в способности Байдена «долететь до середины Днепра» 5 сентября 2021, 22:46

Глава американского государства Джо Байден не посетит Украину в 2021 году, заявил руководитель МИД страны Дмитрий Кулеба. Кулеба «не сомневается, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев». Однако, как отметил министр, визит состоится не в 2021 году, поскольку «дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», передает ТАСС со ссылкой на «Интер». Кулеба заявил, что МИД работает над визитом лидера США, передает РИА «Новости». Напомним, президенты США и Украины провели переговоры в Белом доме. Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину. После переговоров украинский президент Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита. Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СБУ подтвердили получения звонка с угрозами первым лицам государства 5 сентября 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

На горячую линию СБУ поступало сообщение с угрозами первым лицам государства, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. «На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры», – цитирует издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко. Ранее СМИ сообщили, что неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. Раскрыта «ахиллесова пята» американских авианосцев 6 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

США сделали ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, но пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус, передает РИА «Новости». «Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат», – указывает автор статьи. Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт. В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России. Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием 6 сентября 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, это особенно видно на фоне ситуации с языками стран Евросоюза, для которых было сделано исключение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, примерами дискриминации русского языка являются страны Прибалтики и Украина, где «объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования» в нарушение многочисленных международных конвенций. «А в случае с Украиной – прямое и грубое нарушение конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств», – заявил Лавров. Министр отметил, что русский язык на Украине оказался «вдвойне дискриминируемым» на фоне языков стран ЕС, для которых было сделано исключение. «Когда мы предложили европейским странам, чьи граждане имеют соотечественников на Украине – венгры, румыны, поляки – предложили им повоспитывать украинское руководство, они так достаточно стыдливо кивали головой, но потом каждый занимался своими проблемами, вот это очень печально. Под давлением ЕС Украина сделала исключение для языков стран Евросоюза, то есть русский оказался вдвойне дискриминируемым», – сказал он. Лавров указал, что «силовые методы» борьбы с такими ситуациями невозможны, но Москва призывает к ответственности соответствующие страны, передает РИА «Новости». «Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, я считаю. Потому что когда несколько лет назад был принят закон об образовании, закон об украинском языке как государственном языке, там прямо было записано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, потом все должно переходить на украинский», – добавил министр. Ранее Лавров говорил, что попытки стран Евросоюза «келейно договориться с Киевом о выводе языков ЕС из-под рестрикций, оставив под запретом только русский язык», приводят к «двойной дискриминации русскоязычных граждан Украины по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС». ВСУ решили провести учения со стрельбой на границе с Крымом 6 сентября 2021, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины проведут военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщила пресс-служба областной администрации. «С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону Ягорлык, который находится в Скадовском районе (Херсонская область). Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными», – передает РИА «Новости» сообщение администрации. Ранее Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом. Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после операции 6 сентября 2021, 03:59 Текст: Антон Антонов

Возглавлявший делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце поехал в Германию, сообщил украинский художник и телеведущий Сергей Поярков. Пояркова тоже прооперировали в Киевском центре сердца. Он сообщил: «Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию», – пишет Obozrevatel. Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу.