На Украине не исключили введение локдауна из-за COVID-19

6 сентября 2021, 09:51 Текст: Евгения Шестак

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. «Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1». Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов. По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября. Ранее правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.

Азаров оценил реакцию в США на план Зеленского по «трансформации» Украины 5 сентября 2021, 15:20

«Если бы Владимир Зеленский хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «Плана трансформации Украины», которую он озвучил американцам – 277 млрд долларов», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер Украины Николай Азаров. Так он оценил реакцию американских аналитиков на пакет проектов по модернизации Украины, который Зеленский презентовал во время визита в США. «Удивительно то, что такое издание, как National Interest, вообще отреагировало на «план трансформации Украины», с которым приехал Зеленский. Многие американские СМИ вообще оставили эту презентацию без внимания. Меня это удивило, потому что любая поездка президента учитывает медийную составляющую. Включаются определенного рода лоббисты, которые организовывают публикации, освещают визит. Непрофессионализм команды Зеленского очевиден», – отметил Николай Азаров, возглавлявший правительство Украины с 2010 по 2014 год. «Второе, что можно отметить – сам Зеленский явно не очень хорошо разбирается в тех вопросах, которые он поднимает. Если бы он хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «плана трансформации», которую он озвучил – 277 млрд долларов, – подчеркнул бывший премьер-министр. – Предположим, что завтра эту сумму выделят, а это два ВВП страны. Кто ее будет осваивать? Каким образом она будет реализовываться – если считать, что этот проект будет рассчитан на 10 лет, по 27,7 млрд долларов ежегодно?». Следующий вопрос – кто будет воплощать масштабные инфраструктурные проекты, которые перечислил Зеленский в «плане трансформации», указал собеседник. Азаров напомнил, что Украина испытывает растущую нехватку рабочих рук, по его оценке, из страны уехало до 10 млн трудоспособных граждан. «У тебя элементарные сварочные работы некому выполнять, нет квалифицированных рабочих, а ты рассуждаешь о каких-то полетах на Луну», – заметил Азаров. Действительно, в Верховной раде сообщили, что один из пунктов «плана трансформации Украины», который Зеленский представил в Вашингтоне, подразумевает участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида», в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс. «Везде и во всем сказывается непрофессионализм команды Зеленского, ее заточенность на пиар», – констатировал Азаров. По его мнению, в окружении нынешнего президента Украины рассчитывают на то, что в обществе забудут конкретные детали поездки в США, но рассчитывают на сиюминутный пропагандистский эффект. «Американцы обещали – значит, дадут» – народу нравятся обещания таких благ, которые свалятся с неба, – заметил собеседник. – Примитивные расчеты пошли в ход. Но сама поездка абсолютно пустая: и для американцев, и для Зеленского». «Единственный значимый сигнал – в том, что американцы продолжают свою политику, которую они с провальным результатом реализуют в Афганистане, а ранее – в Ираке, Ливии и на других подведомственных территориях. Это насаждение управляемого хаоса, а если говорить об Украине, то их интересует прежде всего превращение республики за небольшие деньги в анти-Россию. От этой бесперспективной политики, к большому сожалению, не отступили. Они дали понять это в совместном заявлении, которое, конечно, они готовили, и которое было написано под их диктовку». Украинскую общественность удивило решение Владимира Зеленского презентовать «план трансформации Украины» не гражданам страны, а американским экспертам в ходе визита в Вашингтон, отметило американское аналитическое издание The National Interest. Обозреватель журнала Мелинда Харинг посчитала неуместным действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну. «Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие», – заключила автор. Зеленский, по прилете в США 1 сентября, представил план трансформации Украины, содержащий проекты в области безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. «Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов», – сообщил президент Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа киевской делегации во главе с Зеленским в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с украинским коллегой.

Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1». «Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. США призвали Россию взять ответственность за прекращение конфликта в Донбассе 5 сентября 2021, 15:12

Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе, сообщили в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. «В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», – сообщается на странице посольства в Facebook. В дипмиссии заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, «начатого ею на востоке Украины». Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. В МИД России заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. Тем временем сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений, это не что иное как политическое жульничество. В свою очередь представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник сказал газете ВЗГЛЯД, что нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго. СБУ сообщили о подготовке покушения на Зеленского 5 сентября 2021, 17:26

Неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. «На телефон доверия СБУ позвонил неизвестный, представившийся Георгиевым Владимиром Александровичем, и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и административное здание Верховной рады», – сообщил Vesti.ua источник в национальной полиции. Когда был сделан звонок на номер, с которого поступило сообщение, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры. Она рассказала, что Георгиев попросил ее телефон, чтобы позвонить. По словам женщины, мужчина имеет психические расстройства. Он постоянно находится на Лаврской площади и, скорее всего,

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». В США Зеленского обвинили в авторитаризме и сочли его визит неудачным 6 сентября 2021, 04:27

Президент Украины Владимир Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне, заявили американские СМИ, указав, что «правление Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма». Марк Эпископос в публикации в National Interest указал, что США решили выделить Украине 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19. Однако, «эти суммы едва ли являются грандиозными», учитывая, что только на вооруженные силы Украины США с 2014 года уже «потратили 2,5 млрд долларов». Эпископос считает, что деньги Киев получил бы и без визита Зеленского, передает ТАСС. По его мнению, президент Украины должен был «смягчить напряженность» между Вашингтоном и Киевом, которая «достигла пика во время саммита Байдена и Путина в Женеве». Эпископос отметил, что «перед Зеленским стояли три главные политические задачи»: добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО, убедить Вашингтон участвовать в «нормандском формате» и получить уступки в связи с «неизбежным завершением газопровода «Северный поток – 2». «Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей», – говорится в статье. Определенного ответа относительно перспектив членства Украины в НАТО Зеленский не получил – «нет никаких свидетельств того, что Белый дом изменил свое мнение по данному вопросу», заявил Эпископос. Также Вашингтон «неизменно отклонял приглашения» подключиться к «нормандскому формату», нынешняя просьба Зеленского «не стала исключением». Противодействие США «Северному потоку – 2» Эпископос назвал «скорее символическим, нежели практическим». Эпископос назвал переговоры «упражнением в той же выхолощенной риторике и пустых заверениях, которые определяли отношения США и Украины» после 2014 года. «Лидеры призвали к демократии во всем мире, этот призыв прозвучал особенно бессодержательно в свете того, что правление самого Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма», – заявил он. Эпископос указывает на «огромный геополитический риск», связанный с принятием Украины в НАТО. По его словам, у Белого дома «нет политической воли прямо» заявить Киеву об этом. Администрация «продолжает уклоняться от решения ключевых вопросов в отношениях США и Украины, это создает риск дать неверный сигнал Киеву и Москве, запутать и без того трудный процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также повышает вероятность просчета в военной сфере, что может привести к катастрофическим последствиям», говорится в статье. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Экс-глава OMV не увидел смысла в отказе от транзита газа через Украину 6 сентября 2021, 02:25 Текст: Антон Антонов

Строительство «Северного потока – 2» не исключает продолжения транзита газа по территории Украины, нет смысла использовать только северный маршрут, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле. Зеле за несколько дней до ухода с поста выразил уверенность, что «с точки зрения логистики нет смысла все объемы газа перекачивать только по северному маршруту и полностью отказаться от южного», но только Газпром может сказать, какими на этих маршрутах будут объемы поставок, передает ТАСС. Оценивая сроки завершения строительства «Северного потока – 2», Зеле напомнил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг «сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены». Зеле также «слышал» от главы Газпрома Алексея Миллера, что до конца года «газ пойдет по этому трубопроводу». Залогом того, что проект будет реализован уже в ближайшее время, стало достижение сделки между Германией и США, подчеркнул экс-глава OMV. Зеле считает, что своевременный ввод в эксплуатацию газопровода позволил бы избежать проблем с заполняемостью подземных хранилищ газа в Европе. Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе сейчас заполнены примерно на 69% против более чем 90% годом ранее. При этом Зеле полагает, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения хранилищ. Зеле дал интервью за несколько дней до ухода с поста главы OMV, он покинул должность 1 сентября. Компанией Зеле руководил с 2015 года. Покинуть пост он решил весной 2021 года. Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заверил, что российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию. В Киеве оценили результаты визита Зеленского в США 5 сентября 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

Украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским удалось в ходе визита в США реализовать больше, чем планировалось, считает пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. «Удалось реализовать больше, чем мы сами себе намечали. То есть, мы по максимуму достигли. Это нормальный рабочий визит, результаты которого превзошли наши собственные ожидания. Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель... Ожидали, что приедет клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру», – сказал он в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости». Кроме того, Арестович повторил, что тема минских соглашений президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. При этом он отметил, что «минские соглашения никуда не делись", ведь формально ни одна из сторон не объявляла о выходе из них». «Президент повез в Соединенные Штаты несколько вариантов решения. Создание новой системы давления на России с целью принуждения их к выполнению международных обязательств своих. И эти варианты предполагают участие Соединенных Штатов», – отметил он. Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права». Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия». Киев выразил уверенность в способности Байдена «долететь до середины Днепра» 5 сентября 2021, 22:46

Глава американского государства Джо Байден не посетит Украину в 2021 году, заявил руководитель МИД страны Дмитрий Кулеба. Кулеба «не сомневается, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев». Однако, как отметил министр, визит состоится не в 2021 году, поскольку «дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», передает ТАСС со ссылкой на «Интер». Кулеба заявил, что МИД работает над визитом лидера США, передает РИА «Новости». Напомним, президенты США и Украины провели переговоры в Белом доме. Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину. После переговоров украинский президент Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита. Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СБУ подтвердили получения звонка с угрозами первым лицам государства 5 сентября 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

На горячую линию СБУ поступало сообщение с угрозами первым лицам государства, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. «На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры», – цитирует издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко. Ранее СМИ сообщили, что неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой 6 сентября 2021, 10:15 Текст: Евгения Шестак

Коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году, сообщила депутат Киевского горсовета Алина Михайлова. «Памятник дружбе с Москвой демонтирован <...>. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года», – написала Михайлова в Facebook. По ее словам, в настоящее время памятный знак находится на хранении в районной государственной администрации и в будущем станет экспонатом «музея тоталитаризма». Монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по ул. Маршала Якубовскго. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской. Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова. В тот же день восстановленный памятный знак был снесен вандалами. Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной 5 сентября 2021, 14:17 Текст: Елена Мирошниченко

Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть (главой) своего государства. Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя. Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства. Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского. Украинцы вышли на марш за права животных в Киеве 5 сентября 2021, 14:48 Текст: Евгения Шестак

Тысячи украинцев принимают участие в марше за права животных под лозунгом «Защита слабых – дело сильных» в Киеве, аналогичные акции проходят еще в 30 украинских городах. По информации агентства «Укринформ», демонстранты собрались в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева, а затем двинулись в сторону центральной улицы столицы – к Крещатику. Участники акции держат плакаты «Хватит убивать животных», «Спасите животных», «Равны!» (требование равенства прав людей и животных) и другие. Аналогичные лозунги скандируются во время шествия. Таким образом они требуют прекратить жестокое обращение с животными на Украине, выступают против цирков, контактных зоопарков, дельфинариев и других подобных заведений с животными. Аналогичные акции проходят еще в 30 украинских городах страны, ее также поддержали на украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Ранее в России предложили оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, в частности бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев. Глава МЭР оценил вклад мордовского «Биохимика» в борьбу с COVID-19 5 сентября 2021, 15:26 Текст: Евгения Шестак

Министр экономического развития Максим Решетников посетил производственный комплекс ГК «Промомед» – фармацевтический завод «Биохимик» в республике Мордовия, отметив его вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Продуктовый портфель завода состоит из 150 препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно важных. В частности, на предприятии работает полный цикл производства средства от COVID-19 «Арепливир», сообщается на официальном сайте органов госвласти региона. «В пиковые периоды пандемии ежемесячно до двух миллионов пачек «Ареплевира» уходило из Саранска пациентам во все регионы России», – доложил Решетникову временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов. С конца 2018 года «Биохимик» участвует в национальном проекте «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов. Для увеличения выработки предприятия эксперты Федерального центра компетенций капитально перестроили работу завода. Отмечается, что раньше производство занимало четыре этажа, а теперь один, перепланировка зоны чистых помещений помогла снизить риск попадания загрязнений. Повысилась управляемость производства, сократилась длина потока. Так, на линии производства лекарств в ампулах время протекания процессов сократилось на 23,8%, выработка увеличилась на 26,7%, практически обнулился уровень брака. В 2019 году «Биохимик» отгрузил продукции на 2,4 млрд рублей. В 2020-м – на 9,2 млрд. Рост производительности позволил закрыть растущий спрос на медпрепараты во время пандемии COVID-19. Во втором полугодии 2020 года «Промомед» увеличил на «Биохимике» на 32% производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции. Отдельные позиции показали шестикратный рост. «Вы действительно делаете важную работу – помогаете спасать жизни. У вас замечательное предприятие, замечательная команда. Ваши планы по развитию амбициозны. Сил вам и терпения, чтобы воплотить все задуманное», – сказал Решетников, обращаясь к сотрудникам предприятия. Он также отметил, что участники нацпроекта «Производительность труда» распространяют практики бережливого производства, закрепляя эффект от работы Федерального центра компетенций. Эксперты ФЦК приступили к работе на предприятиях, которые выпускают защитные маски, респираторы, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства, в апреле 2020 года по поручению Министра экономического развития Максима Решетникова. 12 компаний показали рост производительности от 18% до 350%. «Интерес Министра экономического развития к нашему предприятию, внимание к деталям, глубокое понимание значимости разработок и технологий инновационной компании уровня «Биохимика» говорит о том, что Правительство всерьез занимается вопросами национальной лекарственной безопасности и готово поддержать отечественные компании в их амбициях прорывного роста», – заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.