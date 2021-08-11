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На Украине продлили карантин до 1 октября
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Правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», – цитирует ТАСС премьера.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
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Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины
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«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО».
«Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна».
«Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет».
Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.
Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского.
Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он.
С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал.
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В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства
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Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства.
«Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве.
По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства».
«Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме
Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.
«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Стало известно о более смертельном йота-штамме коронавируса
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Специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом.
В ходе исследования было установлено, по сравнению с другими штаммами «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет – на 46%, 65-74 лет – на 82%, старше 75 лет – 62%. Уточняется, что ученые провели анализ данных, собранных в Нью-Йорке с ноября 2020 года апрель текущего года, передает РИА «Новости».
Также ученые выяснили, что скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию.
Напомним, что «Йота»-штамм был выявлен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Вирус распространился по всем штатам Америки и впоследствии был зарегистрирован в 27 странах мира.
В список «вызывающих озабоченность» ВОЗ внесла четыре варианта: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский).
Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом.
Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет.
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Компанию Фирташа лишили лицензии на месторождение титана на Украине
Государственная служба геологии и недр Украины лишила предприятие «Междуреченский ГОК» (МГОК), которое входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд, сообщила пресс-служба Group DF.
«Четвертого августа 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) своим приказом №569 лишила законного победителя аукциона «Междуреченский ГОК» (МГОК) права на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), занявшую второе место по результатам аукциона», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что во вторник между государственной службой геологии и недр и ОГХК подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.
Как утверждал секретарь СНБО Алексей Данилов, предприятия титановой отрасли Фирташа якобы снабжали сырьем военные предприятия РФ, передает ТАСС.
В Group DF заявили, что Объединенная горно-химическая компания направила письмо в Госгеонедра, в котором «выдвинула ряд беспочвенных обвинений в отношении МГОК, обвинив компанию в «финансировании терроризма и действиях в интересах России», ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года». Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора.
В компании утверждают, что это письмо послужило поводом для Госгеонедр приостановить подписание договора с «Междуреченским ГОК» и направить соответствующие запросы в Главное управление СБУ и Государственную службу финансового мониторинга.
«Group DF официально заявляет, что каких-либо законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса Группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах», – заявили в компании.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ».
Украина начала импорт угля из Казахстана
Украинская компания «ДТЭК Энерго», которая занимается добычей угля и генерацией электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК, на фоне низких запасов данного сырья на складах тепловых электростанций (ТЭС) начала импорт энергетического угля из Казахстана, а также ведет переговоры о его поставках из Польши и США, сообщила пресс-служба компании.
«Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Ведем также переговоры о поставке судовых партий из США», – передает ТАСС слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.
В компании также сообщили, что в январе – июле добыча газового угля на шахтах «ДТЭК Энерго» составила почти 10 млн тонн. На шахтах компании введены в работу 17 новых лав.
Минувшей зимой украинские ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) массово останавливали энергоблоки из-за нехватки топлива или выводили их на аварийный ремонт. В связи с низкими запасами угля и дефицитом электроэнергии Украина вынуждена была импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина идет к тарифному майдану.
Украинский климатолог пообещала «ад» на Земле
Украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом».
Эксперт отметила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений. При этом она предупредила, что с каждым годом на Украине будет все больше дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, передает РИА «Новости».
«Но это при жестком сценарии – если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», – заявила Краковская в интервью изданию «Украинская правда».
Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
На Украине начали проверку обвинений звезды фильма «В бой идут одни старики» в домогательствах
Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование после сообщений в СМИ о том, что студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в домогательствах.
«Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов», – говорится в заявлении минкульта в Facebook.
При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает, передает «Телевизионная служба новостей».
В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали.
«Официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало. В своей деятельности университет руководствуется действующим законодательством Украины», – приводит РИА «Новости» заявление вуза.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо».
В июне заподозренного в домогательствах к ученикам преподавателя физико-математической школы (СУНЦ) МГУ Сергея Сергеева уволили с должности «за совершение аморальных поступков».
В Крыму обвинили Киев в подготовке провокаций против России
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.
«К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», – передает РИА «Новости» слова Мурадова.
По имеющимся у него данным, организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова.
«Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы», – сказал постпред Крыма при президенте России.
Ранее Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму.
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Косачев указал на опасность размещения оружия третьих сил возле Крыма
Размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Россия якобы собирается разметить в Крыму ядерное оружие.
«Цитируемые в СМИ высказывания украинского «министра по виртуальным делам», то есть «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций», – передает слова Косачева РИА «Новости».
Он пояснил, что министр, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки.
«Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время. Единственный способ снизить градус напряженности здесь – не размещать там новое оружие третьих сил, а наоборот умерить их военную активность у берегов российского Крыма», – сказал вице-спикер Совфеда.
При этом именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни «министра без повестки», ни Киева в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища – так называемой «Крымской платформы» – очередной попытки реанимировать внимание к этой теме, считает Косачев.
«Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про «реинтеграцию оккупированных территорий». Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению», – подчеркнул сенатор.
Ранее Украина провела очередные военные учения у границ Крыма.
Украинский экс-судья Чаус рассказал подробности похищения
Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но сбежал от похитителей, говорится в документах высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины.
«Подозреваемый... отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве (деле) в отношении уголовного преступления, а именно похищения с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он бежал, прошел 50 километров пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины», – говорится в решении суда, передает РИА «Новости».
Также Чаус сообщил суду, что был задержан 3 августа 2021 года, а до этого ему были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства.
4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии.
Напомним, Чауса был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области. В июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции. СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.
В ЛНР объявили в розыск 11 командиров украинских силовиков и их заместителей
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) объявила в розыск 11 командиров украинских военных и их заместителей из-за обстрелов территории республики, заявила представитель ведомства Инна Семенова.
«В ходе проведения предварительного следствия 11 командирам бригад ВСУ и их заместителям заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», статьей 440 «Геноцид» Уголовного кодекса ЛНР. Данные лица объявлены в розыск», – передает ее слова РИА «Новости».
Семенова уточнила, что суд ЛНР заочно арестовал упомянутых украинских силовиков. Всего ведомства задокументировала около 1,3 тыс. обстрелов территорий республики со стороны ВС Украины.
До этого военнослужащие ЛНР перехватили летевший на Луганск украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. В тот же день в Донбасс прибыли иностранные саперы для помощи ВСУ.
В Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V»
У более чем 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.
«Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]», – цитирует ТАСС Кавалли.
По его словам, предварительные результаты на основе данных более чем 5 тыс. человек показывают, что после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела. Он подчеркнул, что теперь римскому институту «предстоит провести качественный анализ этих антител».
Кавалли добавил, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). «К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира», – сказал он.
По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. «Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer», – добавил Кавалли.
Ранее глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта заявил, что некие политические факторы влияют на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Меркель назвала условие для нового локдауна в Германии
В Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации, заявила канцлер Ангела Меркель.
«Если в группе старше 60 лет 80% получили полную вакцинацию (от коронавируса), то до тех пор, пока у нас не появилась мутация, которая полностью разрушит эффект вакцинации... мы не можем просто сказать, что привитой человек не может реализовать какие-то свои гражданские права. Таким образом, любая ограничительная мера будет структурно отличаться от тех мер, которые были приняты до сих пор», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Меркель, власти ФРГ не допустят перегрузку системы здравоохранения. «Это было бы безответственно», – сказала она.
Ранее Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.
Выяснилась доля молодых россиян с постковидным синдромом
С постковидным синдромом сталкивается каждый пятый молодой человек, чаще всего он проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет – каждый второй», – сообщил эксперт в эфире радиостанции «Вести FM».
По его словам, постковидный синдром может иметь различные проявления: самые легкие – это потеря обоняния, более сложные – отсроченные инфаркты, инсульты, поражения органов вплоть до удаления.
«Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4-5 этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах», – рассказал врач.
Он добавил, что у пациентов также может наблюдаться нарушение зрения, варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке, микротромбы в головном мозгу.
«К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался. Прививка помогает, спасает от постковидного синдрома», – заключил он.
Тимаков отметил, что самая главная опасность коронавируса в том, что человек может не понимать, что он болен, но при этом коронавирус уже размножается у него в организме и поражает органы.
Также врач подчеркнул, что постковидный синдром у молодых людей проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем. По его словам, его основная опасность в том, что молодые люди часто не замечают проблем с организмом до наступления серьезных осложнений.
«И молодые люди, когда идут активно заниматься спортом после коронавируса, теряют сознание, происходит головокружение. Это может быть чревато, можно удариться, а можно попасть под машину, где-то упасть в метро или во время занятий спортом», – сказал он.
По словам эксперта, очень важно правильно войти в обычный режим жизни после перенесенного заболевания. Также взлет-посадка самолета и смена климата могут негативно сказаться на здоровье граждан, перенесших коронавирус.
Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может обнаружиться даже через полгода после выписки из больницы, но чаще всего его проявления отмечают через четыре недели после перенесенного коронавируса.
Также сообщалось, что постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины.
Отметим, что постковидный синдром часто проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.