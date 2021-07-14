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Украинцы сочли кампанию по вакцинации от COVID-19 в стране проваленной
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Большая часть украинцев полагают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями, говорится в исследовании центра «Социальный мониторинг».
Власти Украины, по мнению 60,8% опрошенных, провалили процесс вакцинации от COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса. Вместе с тем 29,7% жителей страны полагают, что руководство страны справляется с этой задачей. Остальные не определились, либо не стали отвечать.
Среди тех, кто назвал вакцинацию на Украине провальной, 63,6% считают причиной «непрофессионализм властей, политические интересы при выборе вакцин». Другие 14,6% респондентов уверены, что так происходит из-за больших очередей на вакцины в мире».
Всего 10% респондентов сообщили, что уже вакцинировались, 9,2% сказали, что собираются сделать это в скором времени. Готовы вакцинироваться в отдаленной перспективе 20,5% опрошенных, сомневаются в этом решении 29,2%, а 28,3% не хотят делать прививку вообще.
Опрос проводился с 29 июня по 9 июля среди жителей Украины старше 18 лет во всех регионах, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено 3011 человек, статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым
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Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым.
Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети.
«Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист.
По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины».
«Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин отреагировал на идею обсудить транзит газа в нормандском формате
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Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС.
При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине.
«Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства.
Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины».
«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин.
Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).
Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию».
Погребинский: Зеленский давно хотел избавиться от Авакова
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«Арсен Аваков – амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх. При этом он непопулярный в стране человек, шансов построить политическую карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Авакова.
«Зеленский давно рассматривает Авакова как угрозу», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом в момент прихода к власти в 2019 году Зеленский испытывал благодарность, потому что Аваков играл против Порошенко на тех выборах, закрыл возможность массовых фальсификаций и т.д. И Зеленский поэтому его оставил. Тем более, что Зеленский боялся национал-радикалов, а Аваков имел влияние на часть из них»
По мнению эксперта, на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться. Что-то произошло, что склонило чашу весов в сторону того, чтобы отправить Авакова в отставку. Что – до сих пор не ясно»
Бывшему шефу МВД Украины, при всех его связях и богатстве, не удастся продолжить личную политическую карьеру, считает Михаил Погребинский. Однако Аваков может бороться против Зеленского и чужими руками.
«Он амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх, его состояние – сотни миллионов долларов. Он обеспечил себе будущее. При этом он не популярный в стране политик, шансов построить себе карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским. Это может помочь ему в борьбе против Зеленского с учетом его связей и денег», - отмечает Погребинский..
О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Владимир Зеленский после заявления Авакова об отставке предложил назначить на этот пост главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Парламентарий избран от пропрезидентской партии «Слуга народа». Голосование по кандидатуре Монастырского должно состояться в Раде в пятницу.
41-летний кандидат юридических наук Монастырский – уроженец западноукраинского города Хмельницкий, по основному роду деятельности корпоративный юрист. Входил в комиссию по формированию Государственного бюро расследований (ГБР), которое собирались учредить еще при Викторе Януковиче, и создали при Петре Порошенко.
«Собственно, Монастырского вообще никто на Украине не знает, никакого бэкграунда у него нет. Он председатель комитета в Раде, до этого назначения о нем никто не слышал. По-видимому, это человек, близкий к офису президента, поскольку в Раде все комитеты находятся под контролем правящей партии», – прокомментировал предложение президента Погребинский.
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Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины»
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Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
«Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС.
Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах».
«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером.
Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России.
Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России.
Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера.
Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины
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Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин.
«Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС.
По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин.
«Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства.
Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции.
Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию.
Ученый раскрыл особенности распространения новой волны COVID в России
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы», – приводит ТАСС слова замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Однако, как отметил ученый, регионы также находятся на разных этапах развития эпидемического процесса: некоторые уже прошли стадию стабилизации, в других отмечается фаза роста заболеваемости.
Инфекционист добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться приверженностью населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам.
Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 24702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания.
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Эксперт: После отставки Авакова Зеленский не удержится дольше Нового года
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Заявление Арсена Авакова об отставке с должности главы МВД Украины может указывать на то, что до конца года президент страны Владимир Зеленский также покинет свой пост, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
По мнению эксперта, «парламент не будет особо возражать, это формальные вещи». «У Авакова – звериное чутье. Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года», – рассказал он РИА «Новости».
По словам Мартынова, «это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Благодаря звериному чутью Авакова, которое не раз спасало его в карьере, он в очередной раз делает такой элегантный финт». Политолог добавил, что Аваков «не пропадет с украинской сцены».
«Обращу внимание, что заявление об отставке он сделал после разговора с американским представителем тет-а-тет. Что ему сообщили, что ему стало известно – это хороший вопрос. Но то, что человек с таким чутким пониманием и быстрой реакцией уходит – я бы стал собирать ставки, сколько осталось Зеленскому», – отметил Мартынов.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank.
Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году.
По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины.
«Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter.
Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году.
Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины.
В Раде заявили, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком – 2»
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока – 2» в нормандском формате.
Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и *** (в оригинале использовано грубое ругательство) посылает вежливо, чтобы не обидеть», – отметил Рабинович, передает РИА «Новости».
Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что Берлин и Париж не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
В СФ заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом
Международные регистраторы намеренно затягивают одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для того, чтобы «расчистить пространство» для использования собственных вакцин, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Поскольку эта история [с регистрацией российской вакцины] тянется уже на протяжении многих месяцев, у меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, предъявляются, что называется, по гамбургскому счету – в каком-то завышенном режиме с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины и тем самым расчистить пространство для использования своих доморощенных», – пояснил Косачев в эфире радио «Спутник», передает ТАСС.
Он также уточнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает по-максимуму «для того, чтобы любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять».
Сенатор выразил надежду на то, что осенью вакцина будет одобрена. «Даже осень – весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур. Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже», –подчеркнул он.
По его словам, любые ссылки на какие-либо инструкции, которые якобы до сих пор не выполнены, «теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени».
Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности.
На прошлой неделе ведущий научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность. В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве
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В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram.
В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом.
«Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты.
По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке.
«Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов.
Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа.
Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе.
Вакцинацию от COVID приостановили в Ульяновской области
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Вакцинация от новой коронавирусной инфекции была приостановлена в Ульяновской области в связи с отсутствием вакцины, поступившие в регион комплекты прививок почти исчерпаны, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В ведомстве сообщили, что «массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом», передает ТАСС.
По данным пресс-службы, всего с начала прививочной кампании в область поступило 232 тыс. 942 комплекта вакцины, по данным на понедельник 12 июля, первым компонентом было привито 226 тыс. 512 человек, или 38% от числа жителей региона, которых планируется привить.
При этом ежедневный темп вакцинации составляет порядка 5 тыс. человек. Всего в регионе развернуто 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, а также действует 31 выездная бригада. Пункты вакцинации, несмотря на отсутствие препаратов, продолжают работать, здесь каждый обратившийся может получить консультацию специалистов и записаться на прививку.
В пресс-службе Минздрава области уточнили, что очередная партия вакцины «Спутник V» должна поступить в регион в четверг.
Ранее вакцинацию приостанавливали в Хабаровском крае и Удмуртии.
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Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19
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Ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов, отвечая на рекомендацию ВОЗ пока не прибегать к повторной прививочной кампании.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не смешивать вакцины разных типов, а также пока отказаться от идеи ревакцинации, поскольку эффективность и безопасность этого пока мало изучены, передает Reuters. Кроме того, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников.
«Думаю, что ВОЗ просто-напросто решает таким образом свои задачи. Им же нужно провакцинировать побольше людей во всем мире, поэтому и такие рекомендации. Но каждая страна в первую очередь будет решать свои задачи, это неизбежно, потому что своя рубашка ближе к телу. Хотя, безусловно, нам, как части мира, не покончить в целом с этой эпидемией, если мы не справимся с ней во всем мире», – считает Чепурнов.
Поэтому, с одной стороны, необходимо наращивать выпуск вакцины и как-то думать о помощи бедным странам, передаче туда препарата, но и в то же время в стране обязательно должен сохраниться график вакцинации и ревакцинации, продолжает профессор. Причем как для переболевших, так и для граждан, которые прививались давно.
«В принципе, уже хорошо установлено то, что для переболевших эффективна однократная вакцинация в определенные сроки. Они связаны со скоростью элиминации (вымирания) иммунитета, выраженного в количестве антител. Да, это еще не весь иммунитет, но тем не менее это очень значимый маркер. Я знаю достаточно много крепких здоровых людей, у которых по прошествии восьми–десяти месяцев после вакцинации вообще не показывает антител, и это нормально», – говорит специалист.
Скорость распада антител в кровотоке – три недели, отмечает вирусолог. Это не означает, что через полтора месяца там совсем исчезнут антитела, поскольку вырабатываются новые, но после переболевания стимуляция сокращается, постепенно истощается слой клеток, которые производят антитела и так далее. А организм должен быть готов, причем не просто «проснуться» за счет клеток памяти в случае повторного заболевания, это может и не сработать. То есть должен быть определенный уровень антител, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса, которые обладают способностью «прицепляться» к клеткам с меньшим количеством рецепторов.
«Производители антител или иммуноглобулинов на различных животных-донорах иммунизируют животных практически каждый месяц, чтобы получить еще больший всплеск антител относительно предыдущей вакцинации, или по крайней мере оставить их на том же уровне. Нам такое ни к чему, но при этом мы и не должны доводить до ситуации, когда антитела исчезнут полностью. Соответственно, нужно определиться со сроками: это будет либо некий общий срок (порядка 6–8 месяцев), либо люди должны индивидуально научиться следить за состоянием иммунитета по уровню антител», – объясняет Чепурнов.
Оптимальная периодичность такой проверки – раз в три месяца, продолжает собеседник. Как только будет обнаружено, что титр антител низкий, следует пройти ревакцинацию или сделать «третий укол». Постоянно бегать и проверять себя на антитела нет никакого смысла, подчеркивает специалист. Кроме того, по мнению врача, самой подходящей для ревакцинации россиян станет вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова.
«С учетом того спектра, который есть у нас в стране, а это две вакцины («Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «КовиВак»), лучше предпочесть второй препарат. Он не очень хорош для первичной вакцинации, но очень подходит для вакцинации после переболевания или для ревакцинации, потому что иммунитет поднимает хорошо, а реактогенность (свойство вакцины вызывать при введении в организм побочные эффекты, например повышение температуры тела – прим. ВЗГЛЯД) у него ниже», – советует вирусолог.
Подводя итоги, он еще раз напомнил, что никак не согласен с аргупентами ВОЗ о том, что не стоит использовать «третий укол» или прибегать к ревакцинации. «Они вызваны их собственными интересами, и их надо решать по-другому: как заинтересовать страны побогаче, которые обладают большими производственными мощностями, и каким образом проводить вакцинацию во всем мире. Но нашей стране надо думать в первую очередь о своем населении и как организовать процедуру вакцинации или ревакцинации, какие сроки оптимальны. Для этого нужны исследования качественные», – заключил Чепурнов.
Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что из-за постоянной мутации COVID-19 ученые пришли к выводу, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины.
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Москвичам предложили сделать татуировки с QR-кодом для посещения кафе
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Вакцинированные или переболевшие коронавирусом жители Москвы смогут пройти в городские кафе по временной татуировке с изображением QR-кода, сообщает пресс-служба одного из авторов проекта – сервиса доставки еды Delivery Club.
Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Татуировка будет держаться две недели.
«С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города», – отметили в пресс-службе.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Полиция применила слезоточивый газ против пенсионеров МВД в Киеве
Полицейские в Киеве применили слезоточивый газ против пенсионеров министерства внутренних дел, которые вышли на митинг у здания Верховной рады с требованием пересчета пенсий.
Бывшие представители силовых структур Украины пытались штурмовать здание парламента, где сейчас проходит пленарное заседание. Несколько сотен митингующих попытались прорваться в здание парламента, произошли стычки с полицией, передает телеканал «Украина 24».
В настоящее время несколько кордонов спецподразделения полиции препятствуют попыткам митингующих прорваться в парламент. Митингующим удалось отобрать у полицейских небольшое металлическое заграждение. Охрана здания Рады усилена.
Пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами.
В мае у здания киевского суда прошли столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.