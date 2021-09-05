Россияне высказались о готовности получать зарплату «в конверте»

Более трети россиян (39%) согласны получать заработную плату «в конверте», устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой готовы 39% респондентов, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Получать зарплату «в конверте» сегодня согласны 39% россиян. Это меньше, чем в разгар пандемии и в «доковидном» 2019 году», – говорится в материалах, передает ТАСС.

Отмечается, что устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы 39% респондентов. Согласно данным, соглашаются на это в основном из-за сложностей с трудоустройством, а также в связи с личными обстоятельствами: «Хоть бы какую-то работу по специальности найти, не до переборов»; «Чтобы не платить алименты бывшей жене».

Согласно результатам исследования, 37% не хотят работать «в черную», объясняя это необходимостью иметь определенные социальные гарантии – пенсию, оплату отпуска, больничного, а также желанием сотрудничать с порядочным работодателем. При этом порядка 24% опрошенных затруднились с ответом: «Смотря какая зарплата, какие задачи».

Также на «черную» зарплату мужчины соглашаются чаще женщин: 43% против 36%. Среди молодежи до 24 лет получать зарплату «в конверте» готовы 35%, среди опрошенных старше 45 лет – 42%. Тех, кто согласен на «черную» или «серую» оплату труда, больше среди респондентов с доходом менее 30 тыс. рублей (41%).

По данным опроса, на зарплату в «конверте» мужчины соглашаются чаще, чем женщины – 43% и 36% респондентов соответственно. «Терпимость к не вполне законному поведению работодателей с возрастом растет: если среди молодежи до 24 лет получать зарплату в «конверте» готовы более трети (35%), то среди опрошенных старше 45 лет – 42% респондентов», – отмечает сервис.

Отмечается, что в кризисные периоды толерантность россиян к зарплате «в конверте» растет: так было 2009 году (60%), в период локдауна в апреле 2020 года (46%). «Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно. Число россиян, готовых устроиться на работу в компанию с двойной бухгалтерией сейчас сравнительно невысоко (39%), меньше было только в апреле нынешнего года (36%)», – говорится в материалах.

В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 407 населенных пунктов.

Ранее российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам в исследовании портала «Работа.ру». Также накануне были названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи.