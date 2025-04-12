Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Эстония выявила 40 нарушений на задержанном танкере Kiwala
Эстонские власти обнаружили 40 нарушений на задержанном танкере Kiwala
На задержанном в Эстонии танкере Kiwala, который якобы следовал в российский порт Усть-Луга зафиксированы около 40 нарушений, 29 из которых признаны серьезными, сообщает ERR.
По данным телерадиокомпании, департамент транспорта Эстонии заявляет, что на задержанном танкере Kiwala было обнаружено 40 нарушений. Из них 29 классифицированы как серьезные, что привело к задержанию судна. Нарушения касаются документации, системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям и технических неисправностей, передает РИА «Новости».
Департамент транспорта Эстонии, предоставивший информацию, сообщил, что до устранения всех выявленных недостатков судно не может продолжать путь.
Сейчас танкер Kiwala находится в Мууга под охраной Военно-морских сил Эстонии. После устранения всех нарушений, включая документальные и технические, и повторной проверки, департамент транспорта выдвинет разрешение на продолжение пути танкера.
Ранее ВМС Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala, который предположительно следовал в российский порт Усть-Луга.
До этого эстонский парламент (Рийгикогу) принял законопроект, который позволяет военным применять силу против торговых судов в Балтийском море, если они представляют угрозу для национальной безопасности.