Работодатели высказались о возможности повышения зарплат 28 июня 2021, 09:09 Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам в исследования портала «Работа.ру». Более трети опрошенных (36%) собираются увеличить зарплату работникам во втором полугодии этого года, пишет РБК. Не планируют менять зарплаты в своих фирмах 62% респондентов, еще 2% намереваются понизить их. В то же время 54% опрошенных работодателей отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в этом году. Чаще всего прибавка была не более 10% (60% респондентов). На 10-30% зарплаты работников обычно повышают в 36% компаний. Еще 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их фирмах повышение часто составляет 30-50% от нынешней зарплаты, а 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза. Пока не повышали зарплаты в этом году 43% опрошенных работодателей, а 3% респондентов отметили, что зарплаты понизились. В опросе участвовали более тысячи представителей компаний из всех федеральных округов. Накануне были названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи.

Чешский премьер заявил о нехороших для Чехии версиях взрывов во Врбетице 27 июня 2021, 15:15

Чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме как вмешательство российских спецслужб, заявил премьер страны Андрей Бабиш. «Мы [правительство] убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]», – заявил Бабиш, говоря о заявлении президента страны Милоша Земана, указывавшего, что нужно расследовать разные версии событий, передает ТАСС. Земан в воскресенье заявил, что нужно рассматривать вероятность, что взрывы на складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами. Также нужно изучать версию попытки скрыть финансовую недостачу или кражу оружия. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Президент Чехии Милош Земан заявлял, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном Бабиш сообщал, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов». В Москве напали на пошутившего о русских стендап-комика 27 июня 2021, 16:04

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении русских после одного из выступлений, заявил, что на него напали в центре Москвы. Комик рассказал, что нападение произошло 25 июня, нападавшему якобы пообещали за это деньги, пояснил артист в своем Instagram. Мирзализаде добавил, что нападение было совершено из-за его высказывания в одной из передач, где шутка была вырвана из контекста. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали его высказывание, объявив его русофобом, который оскорбляет русский народ. «Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», – указал он. Обстоятельства нападения юморист не раскрыл, также не пояснил, получил ли травмы из-за инцидента. Осужденные женщины умерли в канализации в колонии в Ивановской области 27 июня 2021, 17:24

В колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца, сообщили в региональном следственном управлении СК. Инцидент произошел 26 июня, две осужденные женщины выполняли свои трудовые обязанности по очистке канализационных каналов колодца в колонии, в ходе работ в колодце выделилось неустановленное вещество, сообщается на сайте ведомства. «Осужденные, а также пытавшиеся им помочь выбраться из колодца еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом. В результате чего двое осужденных скончались на месте, а двое других лиц, оказавших им помощь, госпитализированы в больницы», – указали в СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Следователи проводят следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Захарова: Зачем нужны «русские хакеры», если есть британские остановки? 27 июня 2021, 15:52

Фрагменты найденных на остановке секретных документов в Британии демонстрируют, как Лондон пытается прикрыть собственное вранье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» – пошутила Захарова в своем Telegam-канале. Ранее британские СМИ сообщили, что на автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны страны. В них якобы идет речь о возможной реакции России на проход эсминца Defender и британских планах по Афганистану после окончания миссии НАТО. В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей 27 июня 2021, 12:32

Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому «трудно понять» последствия деструктивной российской политики... Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств... Таким шагом Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – цитирует Николенко агентство УНИАН. Представитель украинского МИД считает, что Россия продолжает затягивать неподконтрольные Киеву территории Донбасса в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. «В подобных условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью», – сказал Николаенко. Он также отметил, что по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. На остановке в Кенте нашли секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма 27 июня 2021, 14:37

На автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО, сообщает Би-би-си. В документах отмечается, что британская сторона предусматривала возможность, что Россия может отреагировать агрессивно на проход эсминца Defender. При этом в документах рассматривался также альтернативный маршрут для прохода эсминца, но тогда Россия могла бы решить, что Великобритания «испугалась», приводит сообщение РИА «Новости». Кроме того, в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО «Решительная поддержка». В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В США признали провал проекта польского танка-невидимки 27 июня 2021, 18:53

Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu). Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно. Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм. «Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны. Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он. Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка. В Британии назначили расследование утечки скандального видео с главой Минздрава 27 июня 2021, 14:30

Британские власти решили расследовать утечку в СМИ записей с камер наблюдения, на которых запечатлено, как глава Минздрава Мэтт Хэнкок обнимался со своей помощницей, после утечки министр подал в отставку. О расследовании сообщил член британского кабинета министров, министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис, передает РИА «Новости». «Нам нужно разобраться в этом. Совершенно ясно, что то, что происходит в государственных ведомствах, может быть важным и чувствительным. Так что да, министерство здравоохранения проведет внутреннее расследование», – пояснил Льюис местным СМИ. i am sorry but hancock must be the least sexy person in the entire world, it’s making me want to die pic.twitter.com/EXiklmI1gP — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) June 25, 2021 Экс-министр здравоохранения Алан Джонсон признался, что не знал о камере в кабинете главы ведомства, по его словам, такой камеры в годы его работы в кабинете не было. В субботу Хэнкок подал в отставку после скандала, связанного с его вероятной связью с помощницей и ее назначением в совет ведомства. СМИ опубликовали видео, на котором 42-летний женатый Хэнкок, отец троих детей, и его помощница, 43-летняя супруга миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, целуются в здании Минздрава. Доктор Мясников назвал «необъяснимый» симптом дефицита витамина D 27 июня 2021, 10:22 Текст: Евгения Шестак

Необъяснимые мышечно-скелетные боли являются одним из самых частых симптомов дефицита витамина D, заявил главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников. «По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», – сказал медик в эфире телеканала «Россия 1». Доктор отметил, что для выработки витамина D специально загорать не нужно. Мясников уточнил, что для этого достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой - немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут. «На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе», – отметил он. Врач включил в список источников витамина D морепродукты, яйца и молоко, а также напомнил, что недостаток этого гормона может привести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца. Ранее терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева предупредили, что употребление витамина D в виде БАДов может вызвать аллергию, принимать добавку следует только по рекомендации врача. Захарова оценила слова посла ФРГ в Киеве о страхе войны с Россией 27 июня 2021, 10:42

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о всеобщем страхе быть в состоянии прямой войны с Россией, заявила об отличии идеологии стран НАТО. «На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе», – написала дипломат в Telegram. По ее словам, Россия, в отличие от США, в основу своей национальной политики заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Захарова назвала представителей НАТО нечистоплотными, так как, по ее словам, они своими же руками, используя послов и министров иностранных дел, способствовали проведению Майдана на Украине, лишили ее суверенитета, а также «обескровили госуправление» и настроили народ страны друг против друга и против его истории. После этого в НАТО, как отметила Захарова, вспомнили о существующих у них неких правовых ограничениях. По ее словам, альянсу стоило вспоминать об этом, когда в ведомства Украины они размещали свои спецслужбы, спонсировали и создавали Майданы, а также тренировали боевиков. «Сегодня еще одна мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ. Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция», – указала дипломат. Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что в НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне». По ее словам, Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС 28 июня 2021, 06:58

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times. По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС. При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ. Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Арестован подозреваемый в создании «групп смерти» в Липецкой области 27 июня 2021, 14:57 Текст: Алексей Дегтярев

Фигуранта дела о смерти подростков в Липецкой области из Ессентуков заключили под стражу, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК. «По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время он будет этапирован в столицу для проведения комплекса следственных действий, в том числе и для проведения психолого-психиатрической экспертизы», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, на территории Долгорукововского района Липецкой области произошел очередной трагический случай на железной дороге с участием несовершеннолетней девочки. Следственное управление опровергает причастность ее гибели к инкриминируемому преступному деянию задержанного. В регион приехали и.о. главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Артем Петров, и руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел. 25 июня текущего года на территории Долгорукововского района Липецкой области произошел очередной трагический случай на железной дороге с участием несовершеннолетней девочки. Как сообщалось ранее, следственное управление опровергает причастность ее гибели к инкриминируемому преступному деянию задержанного лица. Следователи за сутки провели свыше 70 следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведены совещания с главой администрации Долгоруковского района, прокуратурой, МВД, ФСБ, родителями и руководителями образовательных учреждений, психологами. Следственный комитет ранее сообщал, что подозреваемый в организации «групп смерти» и причастности к гибели двух подростков в Липецкой области задержан в Ставропольском крае. По версии следствия, в июне задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они «попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций». Были выявлены два подростка, состоявших в «группах смерти», которые, «выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области». На Украине исключили Киркорова из черного списка 27 июня 2021, 13:57

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова. Как сообщает РИА «Новости», перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список Минкульта обновляется, по состоянию на воскресенье, на официальном сайте министерства фамилия Киркорова отсутствует. Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень. Китай показал кадры посадки марсохода на Красную планету 27 июня 2021, 17:12 Текст: Алексей Дегтярев

Национальное космическое управление Китая показало видеозапись приземления миссии «Тяньвэнь-1» на Марсе, в ролике запечатлен момент раскрытия парашюта. На видео демонстрируются кадры раскрытия парашюта спускаемого аппарата, также есть запись выезда марсохода «Чжучжун» на планету, передает «Интерфакс». Напомним, «Чжужун» успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Красной планеты в конце мая.