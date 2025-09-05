Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой
В ходе слушания по делу о мере пресечения актриса Аглая Тарасова обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос в закрытом режиме, сославшись на личные причины и возможное оглашение своих персональных данных.
«Я прошу суд провести заседание в закрытом режиме по личным причинам, так как в процессе могут быть оглашены мои личные данные», – сказала она, передает ТАСС.
Судья отклонила просьбу, отметив, что отсутствуют основания для проведения закрытого заседания.
Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.