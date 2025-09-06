  • Новость часаПесков сообщил о проведении Путиным прямой линии до конца года
    В США признали Европу угрозой мира на Украине
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26
    Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины
    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет
    Русские дети записали обращение после провала «антимигрантского» экзамена
    Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 сентября 2025, 04:10 • Новости дня

    Песков ответил на вопрос о соблюдении интересов России в «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме высказался на тему энергоресурсов и проекта «Сила Сибири – 2».

    «Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», – сказал Песков «РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

    На вопрос, соблюдены ли при заключении вышеозначенной сделки интересы России Песков ответил: «Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодной», – ответил Песков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, планируемое расширение поставок российского газа в Китай через газопровод «Сила Сибири – 2» может изменить баланс на мировом рынке сжиженного газа. Проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим и самым капиталоемким в мировой газовой отрасли.

    «Сила Сибири – 2» – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай.

    5 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи

    Обнародован список сайтов, доступных при ограничениях интернета

    Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевые интернет-сервисы останутся доступными для пользователей в регионах с ограничениями связи, сообщило Минцифры.

    В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.

    В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанная в аэропорту Домодедово актриса Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи решением суда в Москве.

    Суд отказал в ходатайстве следствия о помещении Тарасовой под домашний арест, передает ТАСС. Вместо этого ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Согласно решению суда, ей запрещено покидать свое жилье с полуночи до шести утра и использовать любые средства связи, включая телефон, кроме вызова экстренных служб и контакта с контролирующими органами или следователем, передает ТАСС. Судья также запретила Тарасовой общаться со свидетелями по делу.

    Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.

    Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа

    Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские проекты СПГ эффективнее и рентабельнее американских за счет использования арктических технологий и расположения рядом с месторождениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над США в методах добычи и сжижении природного газа.

    «В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

    «Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

    «Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

    «Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

    В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

    По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд кубометров.

    Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.

    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    Министр Бельгии заявил о системном шоке для евро при выводе активов России

    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    5 сентября 2025, 13:07 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В странах ЕС продолжаются обсуждения предложения Еврокомиссии полностью прекратить импорт российского газа в рамках плана по отказу от энергоносителей до конца 2027 года, заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

    По его словам, предложение Европейской комиссии о запрете импорта российского газа активно обсуждается в Европейском парламенте и среди стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Йоргенсен сообщил, что «нам (ЕС) необходимо срочно найти решения, чтобы положить конец нашей энергетической зависимости от России. Предложение, которое я выдвинул месяцы назад о запрете импорта российского газа, обсуждается в Европейском парламенте и государствами-членами».

    В начале мая Еврокомиссия презентовала проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей в Евросоюз до конца 2027 года. Этот документ предусматривает постепенный отказ от закупок газа, нефти и других энергоносителей из России.

    Кроме того, Йоргенсен отметил, что власти США оказывают давление на страны Евросоюза, требуя полностью отказаться от российских энергоносителей. Еврокомиссар подчеркнул, что американская сторона однозначно поддерживает планы ЕС по прекращению импорта энергоносителей из России.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что пытался убедить Евросоюз отказаться от российских энергоносителей.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил перейти на полную энергетическую зависимость от Соединенных Штатов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов выстрелом себе в колено.

    5 сентября 2025, 23:01 • Новости дня
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    5 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Митволь попросил Путина о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за хищения при строительстве метро Красноярска, подал прошение о помиловании

    «Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», – сказано в материалах дела, передает РИА «Новости».

    Комиссия по вопросам помилования также учитывала мнение Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство дало Митволю положительную характеристику.

    В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя виновным в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске и назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

    В августе прошлого года Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе приговор Митволю.

    Напомним, Верховный суд отказался пересматривать приговор Митволю.

    6 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена

    Tекст: Ирма Каплан

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку при поступлении в школу, опубликовали обращения в интернете.

    Видеообращения ребят, не сдавших недавно введенный экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, были размещены в соцсетях. Несостоявшиеся школьники рассказали, что из-за результатов теста им отказали в приеме в школу, пишет «Лента.ру».

    В одном из роликов мальчик Мирон рассказывает, как приехал на свою историческую родину, в Россию, но комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

    Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила об открытии в Екатеринбурге отдельной школы для детей мигрантов. По ее словам, российские ученики были переведены в другое учебное заведение. Ахмедова отметила, что «эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну».

    «Такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов – прямое нарушение прав человека <...> Это самая настоящая сегрегация – делить учеников по национальности», – написала в Telegram-канале Ахмедова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил ввести специальный порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.

    5 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца

    Tекст: Ирма Каплан

    На американский рынок впервые за последние десятилетия состоялась поставка свежих яиц домашних кур из России на фоне роста цен, следует из анализа данных американской статистической службы.

    В июле текущего года США впервые с 1992 года приобрели партию свежих куриных яиц из России. Объем импорта составил 455 тыс. долларов. Экспорт стал возможен на фоне эпидемии птичьего гриппа и скачка цен на яйца внутри США, передает РИА «Новости».

    Американские цены на яйца остаются высокими, несмотря на снижение в последние месяцы, в июле они были на 16,4% выше, чем в 2024 году. Для стабилизации цен США расширяют географию закупок, начав импорт также из Саудовской Аравии на 518 тыс. долларов.

    Общее значение импорта яиц в США в июле достигло 16,5 млн долларов. Лидерами по объему остаются Бразилия, Мексика и Индия.

    Россия, существенно увеличившая производство яиц, одновременно столкнулась с падением внутренних цен: стоимость десятка опустилась до 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023 года. По данным Минсельхоза, российские производители вынуждены продавать яйца даже ниже себестоимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе Россия увеличила поставки крабов за границу на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 6,5 тыс. тонн.

    В августе в России начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang.


    5 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Медведев назвал чушью предложения по гарантиям безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал предложения так называемой «коалиции желающих» по мерам безопасности для Украины.

    Он назвал подобные инициативы «чушью собачьей» и «ересью», передает РИА «Новости».

    «Это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая – то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте», – заявил Медведев, добавив, что никаких последствий это иметь не будет.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Он  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    5 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»

    Tекст: Ирма Каплан

    Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) приступит к сборке первых российских автомобилей под брендом «Волга» в начале 2026 года, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.

    «Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», –  приводит его слова ТАСС.

    Возможность привлечения китайского партнера к проекту он комментировать не стал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Денис Мантуров оценил комфорт нового кроссовера Lada Azimut от «АвтоВАЗа», который, в свою очередь, назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut.

    5 сентября 2025, 08:51 • Новости дня
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Монгольский премьер Гомбожавын Занданшатар заявил, что страна завершила подготовку к старту реализации газопровода «Сила Сибири – 2», предусматривающего транзит газа в Китай.

    «Я хотел бы ответственно заявить, что мы уже готовы приступить к строительным работам», – цитирует монгольского премьера РИА «Новости».

    Занданшатар уточнил, что обсудил детали реализации проекта с главой Газпрома Алексеем Миллером. По словам премьера, газопровод обеспечит поставку 50 млрд кубометров газа ежегодно.

    Премьер-министр также отметил, что Монголия рассматривает возможность не только транзита, но и внутреннего потребления газа, это позволит подключить крупные города страны к новой магистрали.

    Газификация поможет развитию промышленности, борьбе со смогом в Улан-Баторе и откроет новые экономические перспективы для Монголии.

    Руководитель Газпрома Алексей Миллер пояснял, что проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» – это крупнейший и самый капиталоемкий проект газовой отрасли в мире.

    Телеведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что будущий газопровод «Сила Сибири – 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    5 сентября 2025, 13:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америка потеряла Россию и Индию, он прикрепил к своей публикации совместное фото российского президента Владимира Путина, премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубоко-глубоко в Китае. Пусть ждет их долгое и процветающее совместное будущее», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    При этом он заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    5 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения

    Путин на совещании по вопросам двигателестроения указал на лидерство России

    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    «Подчеркну, что, как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1 тыс. 227 штук», – сказал Путин, открывая заседание.

    Он отметил, что такая позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития.

    «И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», – добавил он.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.

    Также на мероприятии присутствуют председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха, гендиректор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Грачев, управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    5 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    Медведев заявил о планах усилить защиту госграницы России
    Медведев заявил о планах усилить защиту госграницы России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты государственной границы и обеспечить фортификационное оборудование.

    «Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование. Об этом мы с губернаторами говорили», – сказал Медведев на совещании после посещения российско-финской границы, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша увеличивают военную активность вблизи российских границ.

    Кроме того, зампред Совбеза сообщил о строительстве на границе с Финляндией инфраструктуры, пригодной для размещения воинских частей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот.

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

