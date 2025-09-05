Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме выделил, что Россия обладает более совершенными решениями для сжижения газа по сравнению с американскими аналогами.
По его словам, Россия располагает технологиями добычи и сжижения газа, которые превосходят американские по эффективности, передает РИА «Новости».
Путин отметил: «Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры».
